Macron critică planul lui Netanyahu în Gaza: „E calea spre război permanent”

„Acest război trebuie să se încheie acum, cu un armistițiu permanent”, a declarat Macron într-un comunicat, adăugând că planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza este „un dezastru de o gravitate fără precedent și o cursă nebunească către un război permanent”.

„Ostaticii israelieni și populația din Gaza vor continua să fie principalele victime ale acestei strategii”, a declarat Macron, citat de AFP.

Israelul a declarat că armata sa va „prelua controlul” asupra orașului Gaza, în cadrul unui plan aprobat de cabinetul de securitate al premierului Benjamin Netanyahu, care a stârnit un val de critici la nivel mondial.

În declarație, Macron a mai afirmat că este important să se instituie o misiune de „stabilizare” și de „combatere a terorismului” sub mandat ONU, pentru a asigura securitatea Fâșiei Gaza.

„Consiliul de Securitate trebuie să se mobilizeze acum pentru a elabora această misiune și a-i conferi un mandat”, a afirmat el.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și-a apărat planul duminică, afirmând că „Israelul nu are altă opțiune decât să ducă misiunea la bun sfârșit și să învingă definitiv Hamas”. El a spus că armata israeliană controlează deja cam 70% din Fâșie, dar mai sunt de cucerit două „bastioane”, orașul Gaza și taberele centrale din Al Mawasi.”

Londra și Berlinul condamnă uciderea de ziariști

Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat luni indignat de uciderea mai multor jurnaliști în Gaza în ceea ce pare să fie fost un atac deliberat al armatei israeliene (IDF) asupra unui cort în care se aflau ziariști.

IDF a recunoscut că l-a și ucis pe jurnalistul de renume al televiziunii Al Jazeera, Anas Al Sharif, susținând că acesta conducea o celulă militantă Hamas și era implicat în atacuri cu rachete asupra Israelului.

Al Jazeera, care este finanțată de guvernul qatarez, a respins această afirmație, iar înainte de moartea sa, Al Sharif a respins, de asemenea, astfel de acuzații, mai vechi din partea Israelului.

„Suntem profund îngrijorați de atacurile repetate asupra jurnaliștilor din Gaza", a declarat purtătorul de cuvânt al premierului britanic Starmer, luni, citat de Reuters.

„Reporterii care acoperă conflicte beneficiază de protecție în temeiul dreptului internațional umanitar. Jurnaliștii trebuie să poată relata în mod independent, fără teamă, iar Israelul trebuie să se asigure că jurnaliștii își pot desfășura activitatea în condiții de siguranță.”

Întrebat despre afirmația că unul dintre jurnaliști ar avea legături cu Hamas, purtătorul de cuvânt al lui Starmer a răspuns: „Acest lucru trebuie investigat în mod exhaustiv și independent, dar suntem profund îngrijorați de atacurile repetate împotriva jurnaliștilor”.

Uciderea ziariștilor a fost condamnată și de Germania, țara vest-europeană cea mai loială statului Israel.

Uciderea angajaților mass-media este „absolut inadmisibilă” în conformitate cu dreptul internațional umanitar, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Berlin, potrivit relatării dpa.

„Când are loc o astfel de ucidere (...) partea responsabilă trebuie să explice în mod clar și transparent de ce a considerat că este necesară”, a spus el, adăugând că acest lucru nu s-a întâmplat încă. Purtătorul de cuvânt a mai spus că dacă Israelul susține că atacul a vizat o persoană anume, trebuie să explice de ce au fost ucise în total cel puțin cinci persoane.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, 200 de jurnaliști au fost uciși în Gaza de când Israelul a declanșat războiul împotriva Hamas în octombrie 2023 — o cifră pe care a calificat-o drept „absolut inacceptabilă”. Asociația Jurnaliștilor Germani (DJV) a condamnat, de asemenea, atacul. Președintele DJV, Mika Beuster, a declarat că, chiar dacă al-Sharif ar fi fost un militant, acest lucru nu ar fi justificat bombardarea unui cort folosit de jurnaliști.

Biroul ONU pentru drepturile omului a condamnat și el uciderea jurnaliștilor, afirmând că acțiunile armatei israeliene reprezintă o „încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te