Ziarist Al Jazeera, laureat Pulitzer, ucis în Gaza. Avea legături cu Hamas, spune Israelul

Atacul a ucis șapte persoane în total. Pe lângă jurnaliștii Al Jazeera, a mai fost ucis un ziarist independent și încă o persoană, potrivit autorităților locale.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au recunoscut atacul, susținând că al-Sharif era liderul unei celule a Hamas și responsabil pentru atacuri cu rachete împotriva civililor și forțelor israeliene, bazându-se pe informații și documente găsite în Gaza.

Al Jazeera și organizațiile pentru drepturile presei au respins acuzațiile, afirmând că acestea nu sunt susținute de dovezi credibile și că al-Sharif a fost vizat pentru reportajele sale din prima linie a războiului din Gaza.

Al Jazeera l-a descris pe al-Sharif drept „unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza”.

În luna precedentă, purtătorul de cuvânt al IDF, Avichai Adraee, a distribuit un videoclip pe platforma X, acuzându-l pe al-Sharif că ar fi membru al aripii militare a Hamas.

Raportoarea specială ONU pentru libertatea de exprimare, Irene Khan, a calificat acuzația drept „nefondată” și un „atac flagrant asupra jurnaliștilor”.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a condamnat uciderea jurnaliștilor.

„Modelul Israelului de a eticheta jurnaliștii drept militanți fără dovezi credibile ridică întrebări serioase cu privire la intențiile sale și respectul pentru libertatea presei”, a transmis organizația.

La rândul ei, Sara Qudah, directorul regional al CPJ, a adăugat că „jurnaliștii sunt civili și nu trebuie vizați. Cei responsabili pentru aceste ucideri trebuie trași la răspundere”.

Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni a denunțat atacul ca pe o „crimă sângeroasă”.

Al-Sharif, în vârstă de 28 de ani, care a atras atenția internațională în ianuarie, când și-a scos vesta antiglonț în direct, în timpul unui armistițiu temporar, a lăsat în urmă o soție și doi copii mici.

Tatăl său a fost ucis într-un atac israelian asupra casei familiei din tabăra de refugiați Jabalia în decembrie 2023. Al-Sharif a continuat să relateze din nordul Gazei, refuzând să părăsească zona.

Cu câteva minute înainte de moarte, al-Sharif a postat pe X: „Ultima oră: Bombardamente intense și concentrate ale Israelului, folosind «centuri de foc», lovesc zonele de est și sud ale orașului Gaza”.

Hani Mahmoud, un alt jurnalist Al Jazeera din Gaza, a descris atacul ca fiind „poate cel mai greu lucru pe care l-am relatat în ultimele 22 de luni”. El a subliniat că atacul a avut loc la o săptămână după ce un oficial militar israelian l-a acuzat direct pe al-Sharif și a lansat o campanie de incitare împotriva Al Jazeera pentru reportajele despre foametea și malnutriția din Gaza.

Al-Sharif, care a făcut parte dintr-o echipă Reuters ce a câștigat Premiul Pulitzer în 2024 pentru fotografie de ultimă oră, a fost urmărit de peste 500.000 de persoane pe X. Al Jazeera a subliniat: „Anas al-Sharif și colegii săi au fost printre ultimele voci din Gaza care au transmis lumii realitatea tragică”.

Israelul a ucis mai mulți jurnaliști Al Jazeera și membri ai familiilor acestora, inclusiv pe Hossam Shabat în martie, Ismail al-Ghoul și cameramanul său Rami al-Rifi în august, precum și soția, fiul, fiica și nepotul corespondentului șef Wael al-Dahdouh în octombrie 2023. Al-Dahdouh însuși a fost rănit într-un atac ulterior, în care a murit cameramanul Al Jazeera Samer Abu Daqqa.

Conform biroului media al guvernului din Gaza, 237 de jurnaliști au fost uciși de la începutul războiului din 7 octombrie 2023.

CPJ a raportat cel puțin 186 de jurnaliști uciși, afirmând că este cel mai mortal conflict pentru jurnaliști înregistrat vreodată. Israelul neagă că ar viza în mod deliberat jurnaliștii, dar nu permite accesul ziariștilor străini în Gaza și a vizat reporterii locali.

Organizația Hamas a transmis că uciderea jurnaliștilor ar putea semnala începutul unei noi ofensive israeliene.

„Asasinarea jurnaliștilor și intimidarea celor rămași pavează calea pentru o crimă majoră pe care ocupația plănuiește să o comită în orașul Gaza”.

Atacul care a dus la moartea jurnaliștilor și reacțiile vin la scurt timp după ce premierul israelian, Beniamin Netanyahu a anunțat planuri pentru o nouă ofensivă pentru a distruge bastioanele Hamas, mai ales în orașul Gaza City.

Material preluat de la Europa Liberă România.

