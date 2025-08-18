Amnesty International: Israelul duce o politică deliberată de înfometare în Gaza

Într-un raport care citează mărturiile palestinienilor strămutați și ale personalului medical care a tratat copii malnutriți, Amnesty International a acuzat Israelul de „distrugerea sistematică a sănătății, bunăstării și structurii sociale a vieții palestiniene”.



„Este rezultatul intenționat al planurilor și politicilor pe care Israelul le-a conceput și implementat în ultimele 22 de luni pentru a le impune în mod deliberat palestinienilor din Gaza condiții de viață menite să le provoace distrugerea fizică, ceea ce face parte integrantă din genocidul continuu al Israelului împotriva palestinienilor din Gaza”, a mai declarat Amnesty, citată de AFP.



Raportul se bazează pe interviuri realizate în ultimele săptămâni cu 19 persoane strămutate din Gaza care se adăpostesc în trei tabere improvizate, precum și cu doi membri ai personalului medical din două spitale din orașul Gaza.

Contactate de AFP, armata israeliană și ministerul de externe nu au comentat imediat concluziile Amnesty.



Într-un raport publicat săptămâna trecută, COGAT, organismul ministerului israelian al apărării care supraveghează afacerile civile în teritoriile palestiniene, a respins acuzațiile de malnutriție pe scară largă în Gaza și a contestat cifrele comunicate de ministerul sănătății din teritoriul controlat de Hamas.

Israelul spune că scopul campaniei sale militare este de a distruge mișcarea Hamas, considerată teroristă, pe care o acuză frecvent că ar folosi populația civilă ca scuturi umane și că ar fura ajutoare umanitare.

Marea demonstrație de la Tel Aviv

Protestatarii israelieni care cer un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza au încercat să paralizeze țara duminică, în cadrul uneia dintre cele mai mari și mai vehemente manifestații din ultimele 22 de luni de război, relatează Associated Press. Organizatorii, care reprezintă familiile ostaticilor, au afirmat că la demonstrația de la Tel Aviv au participat sute de mii de oameni.

Frustrarea crește în Israel din cauza planurilor pentru o nouă ofensivă militară în unele dintre cele mai populate zone din Gaza. Mulți israelieni se tem că aceasta ar putea pune și mai mult în pericol viața ostaticilor rămași. Se crede că 20 dintre cei 50 de ostatici rămași sunt în viață.



Chiar și unii foști șefi ai armatei și serviciilor secrete israeliene cer acum un acord pentru a pune capăt luptelor, considerând că ceea ce a început ca un război just s-a transformat într-un exercițiu steril, fără sfârșit.



Protestatarii s-au adunat duminică în zeci de locuri, inclusiv în fața caselor politicienilor, a sediilor militare și pe autostrăzile principale. Ei au blocat benzi de circulație pe șosele și au aprins focuri. Unele restaurante și teatre au închis în semn de solidaritate. Poliția a declarat că a arestat 38 de persoane.

Un protestatar purta o fotografie a unui copil palestinian emaciat din Gaza. Astfel de imagini erau odată rare la demonstrațiile israeliene, scrie AP, dar acum apar mai des, pe măsură ce crește indignarea față de condițiile din teritoriul palestinian, după mai mult de 250 de decese documentate cauzate de malnutriție.

Proteste internaționale

Între timp, au continuat semnalele din unele țări democratice că guvernarea de dreapta a premierului israelian Benjamin Netanyahu, acuzat de crime de război la Curtea Penală Internațională, va trebui să dea socoteală pentru ce se întâmplă în Gaza și în Cisiordania.

Guvernul australian a anulat luni viza unui politician israelian de extremă dreapta înaintea unui turneu de conferințe, o măsură pe care organizatorii evenimentului au calificat-o drept „virulent antisemită”.



Simcha Rothman, al cărui partid face parte din coaliția guvernamentală a premierului israelian Benjamin Netanyahu, urma să ia cuvântul la evenimente organizate de Asociația Evreilor din Australia.



Însă ministrul de interne Tony Burke a declarat că Australia nu va accepta persoane care vin în țară pentru a „propaga diviziunea”.

Directorul executiv al Asociației Evreiești din Australia, Robert Gregory, a declarat că scopul vizitei lui Rothman era „de a arăta solidaritatea cu comunitatea evreiască din Australia, care se confruntă cu un val de antisemitism”.



„Vizita nu avea nicio legătură cu evenimentele actuale din Orientul Mijlociu”, a scris el pe rețelele de socializare.



Gregory a declarat că anularea vizei lui Rothman este „o măsură antisemită violentă”, acuzând guvernul australian că este „obsedat” de persecutarea comunității evreiești și a Israelului.

Articol scris pe baza relatărilor AP, AFP și dpa.

