Israelul, certat de Trump pentru lovitura din Qatar, în vreme ce UE îl pedepsește pentru Gaza

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a justificat atacul asupra conducerii Hamas efectuată în Qatar, avertizând că țara sa își va lovi dușmanii oriunde s-ar afla.

Atacul de la Doha a ucis șase persoane, provocând furia Qatarului și aducând Israelului o mustrare rară din partea președintelui american Donald Trump.

Primele relatări au spus că ar fi fost ucis însuși negociatorul șef al Hamas pentru armistițiu în Gaza, Khalil al-Hayya, dar apoi s-a aflat că a fost fiul lui.

Katz a mai declarat miercuri, potrivit AFP, că Israelul îi va trage la răspundere pe toți cei implicați în masacrul Hamas din 7 octombrie 2023, din sudul Israelului. Atacul terorist a declanșat războiul din Gaza, pe care Israelul nu dă semne că îl va încheia, în ciuda condamnării internaționale tot mai puternice a situației umanitare din enclava palestiniană.

„Politica de securitate a Israelului este clară: brațul lung al Israelului va acționa împotriva dușmanilor săi oriunde s-ar afla. Nu există niciun loc unde să se poată ascunde”, a scris Katz miercuri pe X.

Marți, președintele SUA a spus că nu este „încântat” de situația creată prin lovitura israeliană de la Doha.

„Nu sunt încântat de întreaga situație”, a declarat Trump reporterilor în timpul unei rare ieșiri la un restaurant din Washington. „Vrem ca ostaticii (israelieni - n. red.) să se întoarcă, dar nu suntem încântați de modul în care s-au petrecut lucrurile astăzi.”

Qatarul, alături de Egipt și Statele Unite, acționează ca mediator între Israel și Hamas în conflictul din Gaza. Negocierile privind încetarea focului sunt blocate de luni de zile.

Uniunea Europeană: „Foametea ca armă de război, inacceptabilă”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că intenționează să solicite sancțiuni și suspendarea parțială a comerțului cu Israelul din cauza războiului din Gaza.

Cele 27 de state membre ale UE sunt profund divizate în ceea ce privește abordarea față de Israel și palestinieni și nu este clar dacă se va găsi o majoritate care să aprobe sancțiunile și măsurile comerciale, notează AP.

Von der Leyen a adăugat că executivul UE „va înființa luna viitoare un grup de donatori pentru Palestina”, o parte din sume urmând să se cheltuie pe reconstrucția viitoare a Gazei. Ea a spus că evenimentele din Gaza și suferința copiilor și a familiilor „au zguduit conștiința lumii”.

„Foametea provocată de om nu poate fi niciodată o armă de război. De dragul copiilor, de dragul umanității. Acest lucru trebuie să înceteze”, a adăugat ea, în aplauzele Parlamentului European, la reuniunea sa de la Strasbourg, în Franța.

Comentariile lui Von der Leyen au venit la o zi după ce armata israeliană a avertizat locuitorii orașului Gaza să evacueze, întrucât are de gând să preia controlul asupra ceea ce descrie ca fiind ultimul bastion al Hamas.

