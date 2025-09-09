Israelul a lovit o clădire la Doha, în Qatar, spunând că lichidează „conducerea Hamas”

Mai devreme, armata israeliană (IDF) spusese că a țintit în țara din Golful Persic liderii mișcării Hamas, cu care Israelul luptă în Gaza de aproape doi ani.

„De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas au condus operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel”, a postat marți Armata de Apărare a Israelului pe X. Ea a mai spus că a folosit la Doha arme de precizie.

Canalul de știri Al Arabiya a relatat că, potrivit informațiilor preliminare, negociatorul șef al Hamas, Khalil al-Hayya, a fost ucis în atac.

Inițial, nu a existat nicio confirmare oficială a morții lui al-Hayya sau a altor oficiali Hamas, notează dpa.

Al-Hayya este liderul cel mai influent Hamas din străinătate, conducând delegația grupării la negocierile indirecte cu Israelul pentru un armistițiu. Se știe că stătea mai mult în Qatar.

Surse din Hamas au confirmat pentru Al Jazeera că atacul de marți a vizat echipa de negociatori a organizației, care se adunaseră în clădirea lovită de Israel ca să discute o nouă propunere de armistițiu.

Ministerul de Externe al Qatarului a condamnat „atacul laș al Israelului” asupra liderilor Hamas din Doha, calificându-l drept „o încălcare flagrantă a legilor internaționale” care amenință „securitatea și siguranța cetățenilor din Qatar”.

Atacul a fost condamnat, fiind numit „brutal”, și de Arabia Saudită.

Qatarul, lovit a doua oară

Associated Press notează că a fost a doua oară când această țară bogată în resurse energetice a fost atacată direct în cei aproape doi ani de război care au cuprins Orientul Mijlociu după atacul Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023 — chiar dacă a jucat un rol cheie în eforturile de negociere pentru încheierea conflictului.

Tot AP scrie că atacul pune sub semnul întrebării continuarea imediată a negocierilor.

La începutul acestei săptămâni, președintele SUA, Donald Trump, a transmis „ultima avertizare” organizației Hamas cu privire la un posibil armistițiu, în timp ce oficialii arabi au vorbit despre o nouă propunere a SUA. Un înalt oficial al Hamas a calificat-o drept „un document de capitulare umilitor”, dar gruparea militantă a declarat că va discuta propunerea și va răspunde în câteva zile.



Propunerea, prezentată de trimisul special al lui Trump în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, solicită încheierea negocierilor de pace și retragerea forțelor israeliene din Gaza odată ce ostaticii vor fi eliberați și se va ajunge la un acord de încetare a focului, potrivit unor oficiali egipteni și Hamas familiarizați cu discuțiile, care au vorbit cu AP sub condiția anonimatului.

