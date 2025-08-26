Mari proteste în Israel. Se cere armistițiu cu Hamas, pentru aducerea ostaticilor acasă

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu urma să țină o ședință a cabinetului de securitate marți, dar nu era clar dacă va discuta despre eforturile de încetare a focului, notează Associated Press. El a declarat că Israelul va lansa o ofensivă extinsă în orașul Gaza, urmărind în același timp încetarea focului, deși Israelul nu a trimis încă o echipă de negociatori pentru a discuta propunerea aflată pe masa discuțiilor mediate de Qatar.

Netanyahu a declarat de mai multe ori că ofensiva este cea mai bună modalitate de a slăbi Hamas, considerată mișcare teroristă, și de a recupera ostaticii, dar familiile ostaticilor și susținătorii lor au alte opinii.

„Întoarceți-vă la masa negocierilor. Există o ofertă bună pe masă. Este ceva cu care se poate lucra”, a declarat pentru AP Ruby Chen, tatăl lui Itay Chen, în vârstă de 21 de ani, cetățean cu dublă cetățenie israeliană și americană, al cărui cadavru este în Gaza. „Am putea ajunge la un acord pentru a-i aduce înapoi pe toți ostaticii.”

„De 690 de zile, guvernul duce un război fără un obiectiv clar”, a declarat Einav Zangauker, mama ostaticului israelian Matan Zangauker, într-o declarație comună cu alte familii ale ostaticilor care au lansat Ziua de Proteste, scrie Reuters. „Cum vor fi eliberați ostaticii, cei vii și cei căzuți? Cine va guverna Gaza a doua zi după război? Cum ne vom reconstrui țara?”, a întrebat ea.

Palestinienii se pregătesc de „iadul” anunțat de Israel

Numeroase familii palestiniene au părăsit marți orașul Gaza, după o noapte de bombardamente israeliene la periferia acestuia. Recent, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a promis militanților Hamas că Gaza va cunoaște „iadul pe pământ” odată ce se va lansa noua ofensivă asupra principalei localități din enclavă.

Locuitori citați de Reuters au declarat că bombardamentele aeriene și din tancurile israeliene au continuat pe tot parcursul nopții și marți dimineața în suburbiile Sabra, Shejaia și Tuffah din estul orașului Gaza, precum și în orașul Jabalia din nord, distrugând drumuri și case.

„Noi spunem că provoacă cutremure; vor să sperie oamenii pentru a-i face să-și părăsească casele”, a declarat Ismail, de 40 de ani, locuitor al orașului Gaza.

Luni, atacurile israeliene asupra spitalului Nasser din sudul Fâșiei Gaza au ucis cel puțin 20 de persoane, printre care jurnaliști care lucrau pentru Reuters, Associated Press, Al Jazeera și alții. Cel puțin 34 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene din enclavă în noaptea de luni spre marți și marți, au declarat autoritățile locale din domeniul sănătății.

Aproximativ jumătate din cei două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în prezent în orașul Gaza, iar câteva mii s-au mutat deja spre vest, înghesuindu-se în centrul orașului și de-a lungul coastei. Alții s-au aventurat mai la sud, în centrul Gazei și în zona de coastă Al-Muwasi, lângă Khan Younis.

Atacul de luni asupra spitalului Nasser din Khan Younis l-a ucis pe cameramanul Hussam al-Masri, un colaborator al agenției Reuters, în apropierea unui post de transmisie în direct operat de Reuters. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul regretă profund ceea ce a numit un „accident tragic”, dar armata israeliană nu a furnizat încă detalii despre incident.

