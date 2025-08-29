Israelul declară orașul Gaza zonă de război și recuperează două cadavre de ostatici

În timp ce armata israeliană (IDF) a anunțat reluarea luptelor, ceea ce ar putea împiedica locuitorii să primească alimente și alte provizii, organizațiile umanitare și preoții unei biserici care adăpostea oameni au declarat că vor rămâne în zona de război, refuzând să abandoneze persoanele flămânde și strămutate care depind de ele.

Noile evoluții vin la câteva săptămâni după ce Israelul și-a anunțat pentru prima dată planurile de extindere a ofensivei în orașul Gaza, unde sute de mii de oameni se adăpostesc în condiții de foamete, iar armata a intensificat recent atacurile în cartierele din periferia orașului.

Vineri dimineață, coloane de fum și explozii puternice puteau fi văzute și auzite de peste graniță, din sudul Israelului, informează Associated Press.

Israelul consideră orașul Gaza un bastion al mișcării palestiniene Hamas, susținând că o rețea de tuneluri este încă utilizată de militanți chiar și după mai multe raiduri de amploare în zonă pe parcursul a aproape 23 de luni de război.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu susține că „neutralizarea” capacităților Hamas în oraș este esențială pentru a proteja Israelul de o repetare a atacului din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul.

Rău a fost, rău a rămas

În timp ce agențiile Națiunilor Unite și grupurile de ajutor umanitar au condamnat începerea ofensivei, locuitorii orașului Gaza au declarat că aceasta nu a schimbat cu nimic situația, deoarece atacurile se intensificaseră deja, iar ajutorul care le parvenea era insuficient.

Mohamed Aboul Hadi a declarat că suspendarea nu a avut niciun efect.

„Masacrele nu s-au oprit niciodată, nici măcar în timpul pauzelor umanitare”, a spus el într-un mesaj SMS trimis agenției AP din orașul Gaza.

Unii locuitori, obosiți de atâtea plecări, refuză să se mai refugieze în timp ce începe asaltul asupra orașului Gaza.

Confruntat cu critici internaționale, Israelul a instituit luna trecută ceea ce a numit „pauze tactice” în orașul Gaza, care, potrivit declarațiilor sale, aveau scopul de a permite intrarea mai multor alimente și ajutoare. Pauzele includeau suspendarea luptelor între orele 10:00 și 20:00, deși organizațiile umanitare au declarat că livrările au rămas dificile din cauza blocadei, jafurilor și restricțiilor impuse de Israel.

Vineri la prânz, armata a anunțat că a suspendat pauzele, marcând cea mai recentă escaladare după săptămâni de anunțuri privind lovituri pregătitoare în unele cartiere ale orașului și mobilizarea a zeci de mii de rezerviști.

„Vom intensifica atacurile până când vom recupera toți ostaticii răpiți și vom desființa Hamas”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee.

Biserica Sfintei Familii din orașul Gaza a declarat vineri pentru AP că cele aproximativ 440 de persoane adăpostite acolo vor rămâne, împreună cu membrii clerului care le vor oferi asistență.

Suspendarea „pauzei umanitare” survine la o săptămână după ce autoritatea mondială de referință în domeniul securității alimentare a declarat, după luni de avertismente, că orașul Gaza se confruntă cu foametea.

Miniștrii de externe ai Islandei, Irlandei, Luxemburgului, Norvegiei, Sloveniei și Spaniei - țări care recunosc statul palestinian și se confruntă cu critici aspre din partea Israelului - au dat publicității vineri o declarație comună în care condamnă cu fermitate cea mai recentă ofensivă israeliană lansată în Fâșia Gaza și anunțul privind stabilirea unei prezențe israeliene permanente în orașul Gaza - a informat Reuters.

Rămășițe de ostatici, recuperate

Vineri, Israelul a declarat că armata sa a recuperat rămășițele a doi ostatici, printre care și un cetățean israelian care a fost ucis în atacul din 7 octombrie.

Rămășițele lui Ilan Weiss și ale unui alt ostatic, necunoscut, au fost repatriate în Israel.

„Campania pentru eliberarea ostaticilor continuă fără încetare. Nu ne vom odihni și nu vom tăcea până când nu vom aduce acasă toți ostaticii noștri, atât cei vii, cât și cei morți”, a declarat premierul Netanyahu într-o declarație.

Weiss, în vârstă de 55 de ani la momentul morții sale, a fost ucis în atacul asupra kibbutzului Be'eri, una dintre comunitățile din sudul Israelului, situată în apropierea Gazei, pe care militanții conduși de Hamas au atacat-o pe 7 octombrie.

În ziua atacului, Weiss a dispărut după ce s-a îndreptat spre depozitul de arme al comunității pentru a lupta cu militanții. Soția și fiica sa au fost, de asemenea, luate ostatice și eliberate după cincizeci de zile.

Odată cu recuperarea corpului lui Weiss, Israelul afirmă că 49 de ostatici rămân în Gaza, dintre care doar 20 se crede că sunt în viață.

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice în timpul atacului condus de Hamas asupra sudului Israelului, potrivit autorităților israeliene.

Campania militară ulterioară a Israelului în Gaza a ucis peste 62.000 de palestinieni, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din enclava condusă de Hamas. Războiul a provocat, practic, strămutarea întregii populații de 2,3 milioane de locuitori, a devastat infrastructura și a declanșat o criză umanitară.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te