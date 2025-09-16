Comisie de anchetă ONU: Israelul comite genocid în Gaza

Raportul ONU citează exemple privind amploarea uciderilor, blocarea ajutoarelor, strămutarea forțată și distrugerea unei clinici de fertilitate pentru a susține concluzia sa privind genocidul, alăturându-se astfel grupurilor pentru drepturile omului și altor organizații care au ajuns la aceeași concluzie.

„În Gaza are loc un genocid”, a declarat Navi Pillay, șefa Comisiei de anchetă privind teritoriile palestiniene ocupate și fostă judecătoare la Curtea Penală Internațională.

„Responsabilitatea pentru aceste crime atroce revine autorităților israeliene de la cel mai înalt nivel, care au orchestrat o campanie genocidară de aproape doi ani, cu intenția specifică de a distruge comunitatea palestiniană din Gaza”, a mai spus Pillay.

Israelul a respins de îndată raportul, ambasadorul la ONU Daniel Meron calificându-l drept „scandalos” și „fals”, și afirmând că a fost redactat de „prietenii Hamasului”.

Cea mai completă acuzație de până acum

Analiza juridică de 72 de pagini a comisiei este cea mai puternică învinuire formulată sub egida ONU până în prezent, dar organismul este independent și nu vorbește oficial în numele Organizației Națiunilor Unite. ONU nu a folosit încă termenul de genocid, dar se află sub o presiune tot mai mare pentru a face acest lucru.

Israelul se confruntă deja cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Israelul a respins aceste acuzații, invocând dreptul său la autoapărare în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis 1.200 de persoane și a dus la luarea a 251 de ostatici, potrivit cifrelor israeliene.

Războiul care a urmat în Gaza a ucis peste 64.000 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. Monitorii internaționali spun că mare parte a localnicilor suferă de foamete.

Convenția ONU privind genocidul din 1948, adoptată în urma uciderii în masă a evreilor de către Germania nazistă, definește genocidul ca fiind crimă comisă „cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios, ca atare”.

Pentru a fi considerat genocid, trebuie să fi avut loc cel puțin unul dintre cele cinci acte specifice.

Comisia ONU a constatat că Israelul a comis patru dintre acestea: ucidere; provocarea de vătămări corporale sau psihice grave; impunerea deliberată de condiții de viață menite să ducă la distrugerea totală sau parțială a palestinienilor; și impunerea de măsuri menite să împiedice nașterile.

Israelul a pornit ofensiva: „Gaza arde”

Tot marți, Israelul a anunțat că a pornit ofensiva asupra orașului Gaza.

„Gaza arde”, a anunțat ministrul apărării, Israel Katz, care vorbise în vară despre „iadul” care se va instaura în enclavă odată cu lansarea operațiunii.

„IDF (armata israeliană) lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă, iar soldații IDF luptă cu curaj pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas”, a mai spus Katz. „Nu vom ceda și nu ne vom da bătuți până când misiunea nu va fi îndeplinită”.

Nu era clar dacă atacul terestru asupra orașului Gaza, anunțat anterior, fusese lansat într-adevăr.

Martorii oculari au declarat pentru AFP că orașul Gaza era bombardat marți fără încetare, o mare parte din el fiind deja în ruine după aproape doi ani de represalii israeliene pentru atacurile Hamas din octombrie 2023, care au declanșat războiul.

„Le auzim țipetele”, a declarat Ahmed Ghazal, un locuitor în vârstă de 25 de ani, vorbind despre cei prinși în bombardamente.

Un oficial din apărare israelian a spus că în Gaza s-ar mai afla „mii de teroriști Hamas” - o afirmație care nu poate fi verificată. Rudele ostaticilor din Gaza se tem că cei dragi - dacă mai sunt în viață - sunt puși acum în pericol de armată, într-un război despre care tot mai puțină lume crede că ar avea un obiectiv strategic valid.

