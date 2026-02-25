Consultări Ucraina-SUA la Geneva, joi. Pe agendă: „pachetul de prosperitate” și schimb de prizonieri cu Rusia

Zelenski a declarat reporterilor într-o discuție pe WhatsApp că echipele vor discuta și pregătirile pentru o întâlnire trilaterală la care va participa și Rusia, adăugând că Kievul speră ca aceasta să aibă loc la începutul lunii martie.

„În opinia mea, dificultățile nu se află în prezent la nivel militar. Problema rezidă în voința politică de a pune capăt acestui război și în chestiunea teritoriilor”, a declarat Zelenski la o conferință de presă comună cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere, aflat în vizită la Kiev, miercuri.

„Cred că discuțiile trilaterale vor avea loc la începutul lunii martie. Mâine, documentele economice vor fi pregătite în cadrul unei reuniuni bilaterale între Ucraina și Statele Unite.”, a mai spus Zelenski.

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare și șeful echipei de negociere ucrainene, se va întâlni la Geneva cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american, declarase mai evreme Zelenski. „Mai întâi, va avea loc o întâlnire bilaterală cu partea americană. Prima chestiune este pachetul de prosperitate, care este pachetul pentru redresarea Ucrainei, și vor discuta detaliile”, a spus Zelenski.

Continuarea reconstrucției Ucrainei după distrugerile provocate de raidurile aeriene rusești și luptele de pe linia frontului a devenit un element major în discuțiile mai ample privind modul de încheiere a războiului intrat săptămâna aceasta în al cincilea an, notează Reuters.

Ucraina speră să atragă pentru reconstrucție în pachetul de prosperitate aproximativ 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private în următorii 10 ani.

Cea mai recentă evaluare a Băncii Mondiale, publicată luni, a anticipat că reconstrucția economiei Ucrainei va costa aproximativ 588 de miliarde de dolari. Evaluarea se bazează pe date din perioada 24 februarie 2022 - 31 decembrie 2025, neluând în calcul marile distrugeri provocate de atunci de ruși de pildă în sectorul energetic.

Oficialii ucraineni prezintă Ucraina ca viitor membru al Uniunii Europene și destinație profitabilă pentru investiții, dar acestea depind primordial de un armistițiu și de un acord de pace care rămân încă dificil de realizat.

Negociatorii ucraineni și ruși s-au întâlnit luna aceasta la a treia întrevedere mediată de SUA din acest an, dar nu au reușit să ajungă la niciun acord privind punctele cheie, inclusiv teritoriul.

Deși discuțiile s-au concentrat pe detalii tehnice, cum ar fi modul în care ar fi pusă în aplicare încetarea focului, nu s-au înregistrat progrese politice vizibile în direcția ajungerii la un acord de pace. Cu toate acestea, analiștii ucraineni susțin că continuarea procesului rămâne singura cale viabilă către obținerea unor rezultate finale, nota miercuri New York Times.

„Este un proces fără de care este imposibil, în orice perspectivă previzibilă, să se ajungă la linia de sosire”, a scris Vadim Denisenko, comentator politic, pe rețelele de socializare.

Președintele Zelenski a mai spus miercuri la Kiev că echipele de negociatori americani și ucraineni vor discuta detaliile unui schimb de prizonieri de război între Ucraina și Rusia.

