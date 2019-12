Caricaturistul francez Plantu: „Cred în misiunea jurnalismului. Însă frica se instalează. Și în SUA, și în Europa”

Plantu a publicat primul său desen animat despre războiul din Vietnam în ziarul Le Monde în octombrie 1972, iar din 1985 desenele sale au fost publicate regulat pe primele pagini ale publicației pariziene. Din 1980 până în 1986, a lucrat și pentru revista Phosphore, iar din 1991 a publicat o pagină săptămânală în revista L’Express. În același an, el a câștigat „Rare Document Award” la Angers Festival du Scoop pentru că a reușit să obțină ambele semnături ale lui Yasser Arafat și Shimon Peres pe același desen, cu un an înaintea acordurilor de la Oslo (privind Israelul și Autoritatea Palestiniană)

În 2006, Plantu și fostul secretar general al Națiunilor Unite, Kofi Annan (Premiul Nobel pentru pace în 2001) au organizat un simpozion la New York, în cadrul căruia a luat naștere Cartooning for Peace (Caricaturiștii pentru pace). Această rețea, sprijinită de o asociație cu același nume cu sediul la Paris și o fundație de la Geneva, promovează libertatea de exprimare a caricaturiștilor din întreaga lume și numără deja 147 de membri. Plantu a publicat peste 60 de cărți cuprinzând colecția sa de desene animate de presă (ediții Le Monde, Le Seuil).





Anul acesta, în cadrul Forumului Mondial al Democrației organizat de Consiliul Europei, Caricaturiștii pentru pace au avut câteva secțiuni speciale de dezbatere, dar și expoziții precum Nu împușcați desenatorii! Situația actuală și soluții pentru o mai bună protecție a caricaturiștilor, Desenele animate în presă, un instrument în slujba alfabetizării media, civismului și solidarității internaționale. Totodată a fost dezvelită o frescă purtând semnăturile celor 37 de caricaturiști prezenți. Între desenele expuse a fost și „Valoarea sărăciei”, purtând semnătura artistului român Florian Doru Crihană.

În prezența Comisarului pentru drepturile omului, Dunja Mijatovici, cei 37 au semnat cu aceeași ocazie Carta albă a caricaturii de presă, arta de a fi incorect politic. Într-un interviu cu Europa Liberă, legendarul caricaturist francez Plantu explică forța caricaturiștilor în lumea din ce în ce mai complicată în care trăim.



Europa Liberă: Plantu, sunteți o legendă a caricaturii de presă cu mesaj politic. Ce credeți că înțelege publicul din mesajul caricaturiștilor pentru pace?

Plantu: „​Când noi, caricaturiștii, spunem că milităm pentru pace, înseamnă că facem poduri între culturi. Vedeți, am desenat aici catedrala de la Strasbourg, iar lângă turn am desenat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), și un porumbel alb. Îmi aduc aminte că acest porumbel enerva. Si mă gândeam cum este posibil ca un porumbel să enerveze, ar putea enerva un cuțit, un Kalașnikov, nu un porumbel, și m-am surprins gândind că, de fapt, cultura altora ne enervează. Ca atare, am organizat aici, la Forumul Mondial al Democrației o serie de dezbateri cu această asociație, creată acum 20 de ani cu Kofi Annan, în cadrul căreia am reunit creatori creștini, evrei, musulmani, agnostici, atei, care au avut ocazia să discute aici. În acest cadru, un desenator ucrainian discută cu un altul rus, unul palestinian vorbește cu unul israelian. Nu înseamnă că sunt de acord unul cu celălalt, ci că discută, intră în dialog. Aceasta este forța Caricaturiștilor pentru pace.”

Europa Liberă: Ați cerut statelor, guvernelor în cadrul Forumului Mondial al Democrației - cele 47 de state membre ale Consiliului Europei - să facă mai mult. Ce anume?

Suntem cetățeni înarmați cu un pix sau un stilou și suntem șocați, exact ca restul populației...



Plantu: „Noi, caricaturiștii, am sărit în ajutorul Malalei, fetița din Pakistan care nu putea merge la școală din cauza talibanilor. Apoi, în Yemen, bombele care ucid atâția oameni nevinovați vin din Arabia Saudită. Cine vinde armele Arabiei Saudite? Franța, America, Anglia. Ce facem noi, caricaturiștii? Eu, de pilda, vorbesc cu prietenii mei americani, francezi, englezi să denunțe guvernele lor pentru că vând arme regimului dictatorial din Arabia Saudită. Așa că, la nivelul nostru mic, de cetățeni de rând facem ce putem. Suntem cetățeni înarmați cu un pix sau un stilou și suntem șocați, exact ca restul populației, de faptul ca guvernele noastre vând arme guvernelor criminale ca cel din Yemen. Le cerem miniștrilor din guvernele noastre să renunțe să vândă arme Arabiei Saudite.

Europa Liberă: După atentatul la Charlie Hebdo nu vă este teamă pentru viața dumneavoastră?

Plantu: „Nu imi fac probleme. Eu sunt un tip norocos și cred în misiunea jurnalismului. Însă frica se instalează. Și în SUA, și în Europa. Lupta noastră de astăzi este să publicăm imagini care deranjează mai-marii zilei. Dar dacă nu vom putea asta, și ne vom lăsa intimidați, atunci va fi rău nu doar pentru noi, ci pentru întreaga planetă. Pentru că acesta va fi un atentat la democrație. Știm ce a însemnat dictatura, ca atare trebuie să facem tot ce putem pentru ca așa ceva să nu se mai repete. Trebuie să rămânem treji și să provocăm guvernele să accepte diversitatea, căci aceasta înseamnă democrația.”