Cresc „taxele” bisericești în Rusia. Cel mai mult s-au scumpit cununia, înmormântarea și botezul

Oficial, Biserica Ortodoxă Rusă nu are taxe fixe pentru oficierea slujbelor, însă primește donații, numite „contribuții benevole”, de la credincioși. Cu toate acestea, în majoritatea parohiilor sunt afișate liste cu sumele donațiilor percepute de la enoriași pentru fiecare serviciu specific.

Anastasia, o locuitoare din Kopeisk, regiunea Celeabinsk, sune că a fost surprinsă de noile „tarife” bisericești, atunci când a vrut să comande o slujbă de pomenire pentru rudele sale decedate.

„Am văzut lista de prețuri și am rămas șocată. Acum doi ani, plăteam 100 de ruble pentru un singur nume pe an. Dădeam o mie de ruble și scriam 10 nume pentru care să se roage. Dar acum costă 5000 de ruble pentru un singur nume pe an. Nu mi-a venit să cred”, a declarat femeia pentru un post de televiziune local.

„Se numesc donații. Dar, în esență, sunt niște taxe”

Alți enoriași ai bisericii din Kopeisk spun că mărimea așa-numitelor contribuții benevole a crescut încă din iarna trecută.

„Toate aceste plăți se numesc donații. Dar, în esență, sunt niște taxe. Și cred că mărimea acestora este stabilită de parohul bisericii. De ce depinde? Cred că într-o mare măsură depinde de regiunea în care se află biserica. Ținând cont de condițiile în care trăiesc oamenii, cred că este de așteptat ca în centrul Moscovei aceste sume să fie mai mari decât în provincie”, a declarat protopopul Andrei Kordocikin, care a plecat din Rusia după ce a condamnat războiul din Ucraina, într-un interviu pentru Current Time, postul de televiziune în limba rusă al RFE/RL.

Contribuțiile voluntare către biserici cresc, afirmă și enoriașii din Moscova, cu care au discutat jurnaliștii de la Sotavision:

– Prețul slujbelor de pomenire a crescut. Eu îi pomenesc mereu pe cei dragi. Mi se pare firesc, pentru că așa e viața. Poate vor veni vremuri mai bune și prețurile vor scădea.

– Am fost recent la Catedrala „Hristos Mântuitorul”, acolo rugăciunile pentru sănătate sunt foarte scumpe. În celelalte biserici nu costă atât de mult, din câte am observat. Icoanele, lumânările, totul este mai scump.

– Nu este corect să dai cinci mii de ruble pentru botez. Consider că pentru asemenea taine trebuie să oferi cât poți.

– Lumânarea pe care am cumpărat-o astăzi cu 40 de ruble costa 30 de ruble anul trecut.

– Nu mă deranjează această situație. Însă, desigur, prețurile ar trebui să fie mai mici pentru persoanele în vârstă.

Cel mai mult s-au scumpit, peste rata oficială a inflației, cununia, înmormântarea și botezul. Slujbele de înmormântare au devenit mai frecvente în bisericile rusești după invadarea pe scară largă a Ucrainei, în care, potrivit estimărilor de la BBC și Mediazona au murit peste 150.000 de militari ruși.

Unde se duc banii?

Banii strânși în biserici rămân la nivelul parohiei sau al eparhiei. „Biserica este organizată ca un sistem de persoane juridice independente, iar cea mai mare parte a veniturilor rămâne la nivelul la care acestea sunt obținute”, spune istoricul și sociologul specializat în religie Nikolai Mitrohin.

Este esențial ca omul care vine la biserică să nu aibă senzația că vine la magazin...

„Cu alte cuvinte, la nivelul unei parohii sau mănăstiri, o parte revine eparhiei, iar o altă parte (un procent foarte mic) revine Moscovei, deoarece Patriarhia Moscovei are propriile surse de finanțare”, a explicat Mitrohin pentru Current Time.

Există motive obiective pentru creșterea donațiilor în bisericile din Rusia, spune protopopul Andrei Kordocikin.

„Este clar că, dacă energia electrică se scumpește, dacă utilitățile se scumpesc, dacă totul se scumpește, atunci trebuie să creștem salariile celor care lucrează în biserică, pentru a le alinia la inflație. Cred că acesta este primul motiv. Al doilea motiv este, probabil, creșterea contribuțiilor către eparhia din care face parte biserica.”

Potrivit surselor din Rusia ale lui Andrei Kordocikin, în unele eparhii „taxele” sunt majorate o dată pe an, în mod centralizat, de către consiliul eparhial. Acest lucru se face pentru ca enoriașii să nu se întrebe de ce în diferite biserici sunt recomandate donații diferite.

„Orice paroh - adică preotul care nu îndeplinește doar atribuțiile preoțești, ci are și responsabilitatea întreținerii materiale a bisericii și a altor persoane care depind material de el -, desigur că trebuie să se asigure că cheltuielile sunt în concordanță cu veniturile. Dar, totuși, este esențial ca omul care vine la biserică să nu aibă senzația că vine la magazin”, a spus Andrei Kordocikin.

În septembrie 2025, unii preoți au propus introducerea „dijmei” pentru credincioșii ruși (un impozit feudal care reprezenta a zecea parte din produsele principale, percepută de stăpânii feudali), destinată nevoilor bisericii și preoților. Ideea aparține unui preot din Irkutsk. Totuși, conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse a precizat că aceasta nu este decât o opinie personală, care nu reprezintă poziția oficială a bisericii.

