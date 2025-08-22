Mitropolia de la Kiev, afiliată Moscovei, dezminte că i-a acordat vreo distincție lui Igor Dodon

„Informațiile respective sunt neadevărate”, a anunțat vineri, 22 august, biroul Mitropolitului Onufrie.

Fostul președinte, care își exprimă deschis dorința de a restabili relațiile Moldovei cu Rusia, a publicat pe Facebook, la 20 august, mai multe fotografii de la slujba hramului mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Calarașovca, raionul Ocnița, unde i s-ar fi înmânat distincția.

Dodon a publicat o fotografie cu diploma ce-i conferă ordinul „Sfântul Întocmai cu Apostolii, Marele Cneaz al Vladimir” al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, pentru „merite deosebite”, și o altă fotografie cu distincția propriu-zisă.

Diploma, cu numele lui Igor Dodon scris de mână, este datată cu 20 august 2025, ziua în care liderul socialiștilor vizita mănăstirea.

Dodon nu a scris pe rețele nimic despre primirea distincției, „știrea” fiind comunicată doar prin cele două imagini.

Unele publicații ucrainene, care au preluat vineri postarea lui Dodon, au scris că Mitropolitul Onufrie, afiliat Patriarhiei Ruse, l-a decorat pe „prietenul lui Putin din Moldova”.

Tot vineri, cancelaria Mitropoliei de la Kiev a publicat o dezmințire.

„Preasfințitul Mitropolit al Kievului și al Întregii Ucraine, Onufrie, nu a emis niciun decret cu privire la această distincție. În registrul distincțiilor Mitropoliei Kievului nu există nicio hotărâre privind distincția menționată”, se spune într-un scurt comunicat al Mitropoliei.

Solicitat pentru un comentariu, Igor Dodon nu a răspuns, până la ora publicării acestui material, la apelurile Europei Libere.

O distincție de la Preasfințitul Onufrie pentru Mitropolitul Vladimir

În ianuarie 2025, Mitropolitul Onufrie l-a decorat pe Mitropolitul Moldovei Vladimir, care ține și el de Patriarhia Rusă, cu ordinul „Sfântul Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni”. Distincția a fost acordată „în semn de recunoștință pentru munca pe care o depune spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar și pentru rugăciunile înălțate pentru pacea și bunăstarea între popoare”.

Biserica Ortodoxă Ucraineană, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, s-a distanțat de biserica rusă după începutul războiului din Ucraina. Mitropolitul Onufrie a făcut apel la președintele rus Vladimir Putin să oprească războiul, spunând că acesta este „o repetare a păcatului lui Cain”. În mai 2022, sinodul bisericii ucrainene a declarat că nu este de acord cu poziția Patriarhului Kiril al Moscovei, care a sprijinit invazia rusă, și a declarat „independența deplină și autonomia Bisericii ortodoxe ucrainene” față de biserica rusă.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Ucraineană și clericii săi au continuat să fie priviți de autoritățile de la Kiev drept agenți de influență ai Rusiei.

Serviciul de informații al Ucrainei (SBU) a efectuat percheziții la numeroase mănăstiri și biserici ce aparțin Bisericii Ortodoxe Ucrainene, numindu-le „operațiuni de contraspionaj”. Dar, cu excepția unor cazuri scandaloase, nu au fost demonstrate încălcări grave ale legii.

Kievul îl declară pe Onufrie un „pericol pentru securitatea Ucrainei”

În martie 2025, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, i-a revocat cetățenia Mitropolitului Onufrie, la solicitarea SBU, care a constatat că acesta nu a informat autoritățile despre obținerea cetățeniei ruse în 2002.

SBU a constatat, de asemenea, că Onufrie reprezintă în continuare un pericol pentru securitatea națională, menținându-și relațiile cu Patriarhia Rusă și opunându-se „obținerii independenței canonice față de Moscova”.

Patriarhia de la Moscova l-a apărat pe Mitropolitul Kievului, spunând că decizia de a-i retrage cetățenia ucraineană este „un act politic dur, menit să exercite presiuni atât asupra acestei persoane, cât și asupra întregii turme de milioane de credincioși ai Bisericii Ucrainene”. Patriarhia moscovită a susținut din nou, cu această ocazie, că biserica pro-rusă din Ucraina este majoritară.

Acum un an, Rada Supremă de la Kiev a interzis activitățile Bisericii Ortodoxe din Ucraina și a organizațiilor religioase asociate cu aceasta. Legea le-a dat nouă luni „pentru a rupe legăturile cu Moscova”.

Punerea în aplicare a legii este destul de dificilă, spun experții, deoarece aceasta se face prin instanțele de judecată. Fiecare caz este examinat în parte, iar dacă o comunitate religioasă pierde în instanță, apelul este judecat la Curtea Supremă, care are ultimul cuvânt.

Câte parohii are biserica ortodoxă ucraineană afiliată Moscovei?

Potrivit estimărilor oficiale, în Ucraina (inclusiv teritoriile ocupate de Rusia) există peste 10 mii de comunități religioase care aparțin bisericii afiliate Patriarhiei Moscovei.

În prezent, pe teritoriul controlat de Kiev, există aproximativ opt mii de parohii ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina, a declarat șeful Serviciului de stat pentru etnopolitică și libertatea de conștiință, Viktor Elenski, într-un interviu recent pentru Radio Svoboda, serviciul rusesc al RFE/RL. Potrivit oficialului, este cam același număr de parohii pe care îl deține Patriarhia Kievului - cea de a doua biserică ortodoxă din Ucraina, rivală Rusiei.

Patriarhia Kievului a fost înființată în decembrie 2018, cu sprijinul autorităților, când s-a declarat independentă canonic de Patriarhia Moscovei. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului a acceptat să acorde autocefalia bisericii ortodoxe ucrainene, ceea ce a provocat o ruptură în relația cu Patriarhia Moscovei.

Biserica Ortodoxă Rusă și structurile sale bisericești din fostul spațiu sovietic sunt privite de guvernările democratice ca un posibil pericol de securitate și ca agenți de influență ai Kremlinului, mai ales după începutul invaziei ruse în Ucraina.

În Republica Moldova, zeci de parohii ale Mitropoliei Moldovei au trecut la Mitropolia Basarabiei, care ține de Biserica Ortodoxă Română, exprimându-și astfel dezacordul față de sprijinul Patriarhului Kiril al Moscovei pentru invazia rusă din Ucraina.

