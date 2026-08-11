Crește bilanțul cutremurului din Columbia, cel mai puternic din ultimele decenii

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a lovit luni dimineață regiunea centrală a Columbiei, renumită pentru culturile de cafea, provocând moartea a cel puțin 164 de persoane.

Cutremurul a transformat în ruine clădiri cu mai multe etaje din orașe precum Pereira și Cali și a provocat fisuri într-una dintre turnurile unei catedrale istorice din orașul Manizales.

Echipele de urgență, sprijinite de poliție, soldați și voluntari, au lucrat toată noaptea cu excavatoare și, uneori, cu mâinile goale, căutând supraviețuitori sub dărâmături. La Cali, oraș cu 2,2 milioane de locuitori, cel puțin 85 de persoane și-au pierdut viața. Zeci de clădiri au rămas înclinate în mod periculos sau au fost complet distruse, forțând locuitorii să se refugieze pe străzi.

Mai multe etaje superioare ale unuia dintre spitalele orașului – unele dedicate îngrijirii pediatrice – s-au prăbușit, lăsând unii pacienți blocați și obligând alți aproximativ 600 să fie îngrijiți pe o stradă acoperită de moloz, a declarat directoarea spitalului, Irne Torres Castro, pentru postul de televiziune Caracol, preluat de Reuters.

Un videoclip postat pe rețelele sociale și verificat de Reuters a arătat cum aeroportul orașului se scutura violent în timpul cutremurului, bucăți mari din tavan prăbușindu-se în timp ce oamenii se adăposteau.

Președintele Abelardo De La Espriella, care a preluat puterea cu doar câteva zile în urmă, a declarat că 1.000 de membri ai forțelor de securitate ‌vor fi mobilizați la Cali în primele ore ale zilei de marți, în urma informațiilor că s-au produs jafuri. Atât la Cali, cât și la Pereira s-au instituit luni seara restricții de circulație.

„Intenția noastră este să cooperăm pe toate căile posibile. Aici nu există distincții sau diviziuni ideologice când vine vorba de apărarea poporului nostru sau de a da dovadă de solidaritate”, a declarat De La Espriella jurnaliștilor, luni seara.

Uniunea Europeană ⁠oferă ‌finanțare și sprijină operațiunile de salvare ⁠în urma cutremurului, ‌a declarat între timp șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„UE a mobilizat Copernicus, serviciul nostru de sateliți, pentru a sprijini operațiunile de salvare și ajutorare. Oferim fonduri pentru a susține eforturile de intervenție, inclusiv prin intermediul Crucii Roșii”, a scris Kallas marți pe X.

„Fără legătură cu cel din Venezuela”

Experții nu văd nicio legătură cu cutremurele recente din Venezuela învecinată, care la sfârșitul lunii iunie au provocat moartea a peste 6000 de persoane, scrie dpa.

Cutremurul cel nou a fost resimțit și la Bogotá, Medellín, Popayán și Armenia (oraș columbian), precum și în țările vecine Venezuela, Ecuador și Panama.

Dar Serviciul Geologic columbian a declarat că nu există nicio legătură cu seismele din iunie. Cutremurele din Venezuela au fost cauzate de mișcarea Plăcii Caraibiene, în timp ce cutremurul din Columbia a fost legat de Placa Nazca, situată în largul coastei pacifice a țării.

Cel mai puternic cutremur înregistrat anterior în acea zonă a avut loc în largul coastei dintre Ecuador și Columbia în 1958 și a avut o magnitudine de 7,6. Potrivit Serviciului Geologic, 15 persoane și-au pierdut atunci viața.

Scris cu informații de la dpa și Reuters

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