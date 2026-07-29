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Salvatorii japonezi, în cursă contra cronometru după cutremurul de 7.1 din Kyushu: „A fost cel mai puternic pe care l-am trăit vreodată”

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Copiii privesc o porțiune de drum prăbușită în orașul Hikawa, din prefectura Kumamoto, pe 29 iulie 2026, după ce, cu o zi înainte, un cutremur a lovit sud-vestul Japoniei.
Copiii privesc o porțiune de drum prăbușită în orașul Hikawa, din prefectura Kumamoto, pe 29 iulie 2026, după ce, cu o zi înainte, un cutremur a lovit sud-vestul Japoniei.

Echipele de salvare căutau miercuri cu disperare supraviețuitorii unui cutremur cu magnitudinea de 7,1 care a zguduit sudul Japoniei, provocând moartea a cel puțin 13 persoane, întrerupând alimentarea cu energie electrică a mii de locuințe și avariind drumurile din întreaga regiune.

Opt persoane au fost scoase din dărâmăturile unui centru comercial parțial prăbușit ⁠în apropierea orașului Kumamoto, care a fost distrus cel mai probabil de o explozie la aproximativ o oră după cutremurul de marți. Dintre cei opt, trei au decedat.

Operatorul centrului comercial, Aeon, a declarat că patru angajați rămân dispăruți, după verificarea celor aproximativ 2.700 de angajați. Clienții au fost evacuați imediat după cutremurul inițial.

Echipa de intervenție în situații de urgență a Departamentului de Poliție Metropolitană se îmbarcă într-un elicopter cu destinația prefectura Kumamoto, la Tokio, pe 29 iulie.
Echipa de intervenție în situații de urgență a Departamentului de Poliție Metropolitană se îmbarcă într-un elicopter cu destinația prefectura Kumamoto, la Tokio, pe 29 iulie.

„Chiar și în acest moment, există persoane care așteaptă să fie salvate. Este o cursă contra cronometru. Vom mobiliza toate resursele disponibile la fața locului pentru a salva cât mai multe persoane posibil”, a declarat prim-ministra Sanae Takaichi reporterilor, la Tokio.

Autoritățile investighează o posibilă explozie de gaz la centrul comercial Aeon, au relatat mass-media. Echipele de salvare au raportat că au simțit miros de gaz în interiorul clădirii, dar cauza incidentului este încă în curs de investigare, a declarat Minoru Kihara, purtătorul de cuvânt principal al guvernului japonez.

Interiorul centrului comercial Aeon Mall, după un cutremur în orașul Kashima (captură video).
Interiorul centrului comercial Aeon Mall, după un cutremur în orașul Kashima (captură video).

Echipele de intervenție de urgență ale pompierilor, poliția și aproximativ 170 de militari se concentrau asupra zonelor clădirii din care fuseseră primite apeluri de ajutor. Peste 4.500 de soldați au fost mobilizați pentru a ajuta la eforturile de recuperare în zona afectată de cutremur.

De asemenea, șapte persoane sunt date dispărute după prăbușirea unui coș de fum la o fabrică a companiei Nippon Paper Industries, în timp ce alte patru persoane sunt grav rănite, a declarat un oficial al administrației locale. S-a raportat că spitalele îngrijesc zeci de pacienți.

O imagine aeriană arată un coș de fum prăbușit la fabrica Nippon Paper Industries, în orașul Yatsushiro, prefectura Kumamoto, Japonia, pe 29 iulie 2026.
O imagine aeriană arată un coș de fum prăbușit la fabrica Nippon Paper Industries, în orașul Yatsushiro, prefectura Kumamoto, Japonia, pe 29 iulie 2026.

În întreaga prefectură, lovită de un cutremur major în urmă cu un deceniu, aproximativ 260.000 de persoane au primit instrucțiuni să se îndrepte către centrele de evacuare, au declarat autoritățile. Poliția a spus că a primit 386 de apeluri de urgență după producerea cutremurului, inclusiv sesizări privind clădiri prăbușite și persoane care aveau nevoie de ajutor.

Epicentrul cutremurului a fost la aproximativ 20 km sud de Kumamoto, cel mai mare oraș din centrul regiunii Kyushu, cu o populație de aproximativ 700.000 de locuitori.

În orașul vecin Yatsushiro — una dintre zonele cele mai grav afectate — multe case au acoperișurile avariate. Drumurile care duceau către acest oraș de coastă sunt crăpate și deformate pe alocuri, iar multe afaceri rămăseseră închise.

O parte a unui pod se prăbușise în râul Kumagawa, atrăgând un flux constant de locuitori curioși la fața locului.

Podul de la Yatsushiro avariat de cutremur atrage curioși.
Podul de la Yatsushiro avariat de cutremur atrage curioși.

O săptămână de replici posibile

Autoritățile au avertizat locuitorii din zonele în care s-au resimțit cele mai puternice cutremure să fie în alertă pentru alte cutremure puternice timp de aproximativ o săptămână, precum și pentru riscul de alunecări de teren.

Având în vedere că peste 36.000 de locuințe sunt încă fără curent electric, în timp ce temperaturile au urcat miercuri la aproximativ 34 de grade Celsius, autoritățile au avertizat și asupra riscului de insolație.

Unii localnici șocați au declarat că acest cutremur a fost cel mai puternic pe care l-au simțit vreodată, atingând nivelul maxim al scalei japoneze „shindo” de intensitate, la care este imposibil să rămâi în picioare.

Case prăbușite la Hikawa, prefectura Kumamoto, pe 29 iulie 2026.
Case prăbușite la Hikawa, prefectura Kumamoto, pe 29 iulie 2026.

„A fost cel mai puternic cutremur pe care l-am trăit vreodată”, a declarat pentru AFP Kanzo Matsumoto, în vârstă de 73 de ani, proprietarul unui han de lux cu izvoare termale („onsen”) din Yatsushiro.

„Nu sunt sigur dacă (regiunea) va reuși să se refacă după pagubele suferite.”

Chiharu Hara, o agentă de recrutare în vârstă de 35 de ani, a declarat pentru AFP că a fost „îngrozită” de cutremur.

„Biroul se clătina violent dintr-o parte în alta. Mi-era teamă că se va prăbuși. Toată lumea a intrat în panică”, a spus Hara.

Scris cu informații de la Reuters și AFP

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