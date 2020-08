Cristian Bușoi: „Cel mai benefic ar fi ca cetățenii R. Moldova să aibă acces la aceleași vaccinuri ca toți cetățenii europeni”

Directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din R. Moldova, Eremei Priseajniuc, în timpul recentei vizite efectuate la București s-a întâlnit cu mai mulți demnitari, inclusiv cu europarlamentarul Cristian Bușoi, și a cerut sprijinul României pentru a achiziționa vaccinuri anti-Covid-19, dar și medicamentul Remdesevir, aprobat pentru tratarea formelor grave de Covid-19. După acea întrevedere Cristian Bușoi a solicitat comisarului european pentru sănătate, Stella Kyriakides, sprijin pentru Republica Moldova în achiziționarea vaccinului anti-COVID-19 și a Remdesevir. Astăzi directorul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Eremei Priseajniuc, a transmis un mesaj de mulţumire pentru solicitarea adresată comisarului european pentru sănătate, de a sprijini Republica Moldova. Europarlamentarul român Cristian Buşoi a oferit mai multe detalii în interviul acordat Europei Libere.

Europa Liberă: Dvs. ați solicitat comisarului european pentru sănătate sprijin pentru Republica Moldova în achiziționarea vaccinului anti-COVID-19 și a Remdesivir, tocmai după ce v-ați întâlnit la București cu președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova, Eremei Priseajniuc. Ați putea anticipa să ne spuneți care ar putea să fie finalitatea acestei solicitări?

Cristian Bușoi: „Da, am avut o întâlnire foarte bună de lucru la București cu șeful Agenției Medicamentului din Republica Moldova. În urma discuției, am căzut de acord și am făcut un demers apoi către Comisia Europeană, către dna comisar Stella Kyriakides, comisarul responsabil pentru sănătate, să vedem în ce măsură Republica Moldova poate beneficia de sprijinul Comisiei Europene și al Uniunii Europene pentru a avea acces cât mai rapid la Remdesivir și de asemenea de a avea acces la vaccinurile care vor respecta toate normele de siguranță, calitate și care vor fi disponibile pentru cetățenii europeni.

Știți că Uniunea Europeană, Comisia Europeană a făcut deja un acord cu mai multe companii farmaceutice și există o inițiativă comună a țărilor europene de a achiziționa, imediat ce va fi disponibil publicului, vaccin împotriva COVID. În scrisoare i-am solicitat dnei comisar să-mi spună în ce măsură e posibil acest sprijin.”

Europa Liberă: Dvs. cum ați vedea această posibilitate? Republica Moldova totuși nu e stat-membru al Uniunii Europene, ar putea să primească un ajutor independent ca stat aparte sau prin intermediul României?

Cristian Bușoi: „Sunt cele două posibilități pe care și Dvs. le-ați amintit, și pe care le-am invocat și în scrisoare. Pe de o parte, trebuie văzut dacă legal, regulamentar se poate ca Republica Moldova să se atașeze de România și pe cererea României să poată beneficia și atunci sigur, dacă răspunsul Comisiei Europene ar fi că da, e posibil legal, în mod evident se vor face demersuri între cele două guverne. O altă posibilitate va fi ca în mod independent de ceea ce se întâmplă cu țările Uniunii Europene Republica Moldova să fie sprijinită de Comisia Europeană, să primească, pe de o parte, Remdesivir, pe de altă parte, vaccinurile anul viitor din moment ce vor apărea.”

Europa Liberă: România este înscrisă în sistemul european pentru vaccinul anti-COVID, chiar și s-a făcut o solicitare de 10 milioane de doze de vaccin.

Cristian Bușoi: „Da, și-a rezervat 10 milioane de doze. Da, cele mai multe țări ale Uniunii Europene au avut deja acest demers pentru ca în comun, prin intermediul Comisiei Europene, să se facă această achiziție și această negociere. Până acum nu sunt într-adevăr țări din afara Uniunii Europene care să fie în acest program, dar Republica Moldova în mod clar este o țară cu care Uniunea Europeană are o relație foarte apropiată și care poate fi sprijinită de către România și de către Uniunea Europeană pentru a avea acces la vaccin.”

Europa Liberă: Probabil cunoașteți că președintele moldovean, Igor Dodon, a anunțat ceva mai devreme că ar fi convenit cu partea rusă, Federația Rusă anunțând că ar fi și ei cei care în curând care ar putea să producă acest vaccin.

Comunitatea științifică europeană și internațională privește cu multă rezervă vaccinul din Rusia...

Cristian Bușoi: „Știu declarația președintelui Dodon. Sigur, e intenția domniei sale. Deocamdată, știți bine, comunitatea științifică europeană și internațională privește cu multă rezervă vaccinul din Rusia, pentru că, spre deosebire de celelalte proiecte, nu a trecut prin toate fazele așa cum sunt ele descrise în studiile clinice și în tot ceea ce înseamnă criterii de siguranță și calitate, dar evident e decizia Republicii Moldova, autorităților alese să facă ceea ce cred de cuviință. Părerea mea este că cel mai benefic pentru cetățenii Republicii Moldova ar fi să aibă acces la același tip de vaccinuri și tratamente ca toți cetățenii europeni. Va fi o siguranță mai mare și o garanție a eficacității și calității acelor vaccinuri.”

Europa Liberă: România tocmai este țara care a acordat susținere cetățenilor moldoveni, pentru că la Chișinău au ajuns și ajutoare importante, și medicii au trecut Prutul dinspre România.

Cristian Bușoi: „Așa este. Și Uniunea Europeană a trimis materiale de protecție și cele necesare în timpul pandemiei și, evident, România a făcut acest lucru atât cât a putut și în continuare din ce am vorbit cu premierul Orban, cu ministrul Tătaru, din ceea ce știu de la dl președinte Klaus Iohannis, din declarațiile domniei sale publice există toată deschiderea de a sprijini Republica Moldova cât putem pentru a trece mai ușor prin această situație dificilă prin care întreaga lume și întreaga Uniune Europeană trec.”

Europa Liberă: Informațiile de ultimă oră arată că numărul celor infectați crește, chiar au depășit cifra de 500 astăzi. Ce credeți Dvs. despre numărul crescând al celor infectați?

Cristian Bușoi: „E un număr foarte mare, un număr îngrijorător. În mod clar, dacă tendința de creștere continuă și în Republica Moldova, și în România, și în alte țări, atunci previziunile nu foarte pozitive ale multor experți internaționali că în această toamnă vom avea o încercare cel puțin la fel de grea, dacă nu chiar mai grea decât în primăvară, se vor adeveri și cu atât mai multe nevoi urgent, în primul rând, de tratament, pentru că în acest moment pare că Remdesivirul este singurul tratament necontestat.

E esențial să se respecte regulile, să se protejeze fiecare cetățean în parte...

Sigur, se mai fac și alte scheme, se tratează și cu alte medicamente, dar cred că e important pentru anumite cazuri grave să fie accesul la Remdesivir și imediat ce vor fi disponibile vaccinurile, iarăși la fel de important. Trebuie doar să spun că e esențial să se respecte regulile, să se protejeze fiecare cetățean în parte, autoritățile trebuie să-și facă datoria, trebuie să impună anumite reguli acelor care nu le respectă, dar nu putem fi eficienți dacă nu există o cooperare totală a cetățenilor. Și toți trebuie să înțeleagă că avem nevoie să ne protejăm.”

Europa Liberă: Pentru că sunteți raportorul Parlamentului European pentru Programul de sănătate al Uniunii Europene, să vă întreb: cum s-a manifestat și cum continuă să se manifeste solidaritatea?

Cristian Bușoi: „Uniunea Europeană de la bun început a activat mecanismele de solidaritate și de sprijin, s-au mobilizat sume mari de bani din bugetul Uniunii Europene pentru toate țările membre, s-a făcut o achiziție comună de măști, de ventilatoare, de alte materiale de protecție sau materiale necesare pentru oprirea răspândirii infecției sau pentru tratament. Evident, imediat s-au pus în aplicare diverse măsuri pentru a opri impactul economic: de la Programul de Revenire Economică „Noua Generație” până la simplificarea regulilor privind ajutorul de stat, simplificarea regulilor privind fondurile europene deja existente, planuri de investiții. Toate aceste lucruri s-au făcut de la Bruxelles, de la Uniunea Europeană și, veți vedea, vor face ca impactul medical în prima fază și apoi, sigur, și impactul negativ economic să fie atenuate și să trecem cu cât mai puține situații grele posibil prin această încercare.”

Europa Liberă: Descoperirea vaccinului ar putea să le facă pe anumite state mai egoiste?

Cristian Bușoi: „Va fi o bătălie pentru vaccinuri, pentru că, deși eu cred că vor fi 3-4 vaccinuri care vor apărea aproape în același timp sau la interval de câteva săptămâni, totuși pentru o producție de miliarde de vaccinuri lucrul acesta va cere timp. Chiar dacă s-ar mobiliza toate capacitățile de producție din lume, cu siguranță nu ar face față să producă într-un timp scurt pentru toată populația planetei. De asta, Uniunea Europeană a făcut acest acord preliminar și de asta este extrem de important dacă se poate lega și dacă avem lobby-ul potrivit ca și Republica Moldova să se atașeze la eforturile și puterea de negociere a Uniunii Europene.”