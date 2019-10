Criticat de Congres, președintele american Donald Trump anunță suspendarea negocierilor comerciale cu Turcia

Decizia presedinteluiTrump de a retrage fortele americane din Siria si consecintele ei au generat o reactie bipartizana de opozitie.



În spatiul politic American, marcat de conflicte partizane este rar sa vezi ca lideri din cele doua partide incearca sa-si uneasca fortele in legatura cu o chestiune importanta si controversata. Stirea diminetii de ieri a fost ca Presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi si presedintele Comisiei Juridice din Senat, republicanul Lindsey Graham au stat de vorba pentru a explora eforturi bipartizane menite sa puna in revers hotarirea presedintelui Trump si vizind impunerea de sanctiuni impotriva Turciei pentru incursiunea sa militara, impotriva fortelor kurde din Siria. Dupa cum se stie previzibila invazie turca in regiunea controlata de kurzi din Siria s-a soldat cu morti, raniti, refugiati si luptatori ISIS care au scapat din inchisori, asa cum criticii anticipau.

O alta victima a acestei mutari este increderea in Statele Unite ca aliat, pentru ca Trump a dat practic mina libera turcilor sa-i atace pe kurzi, pe care-i considera teroristi, aceasi kurzi care au fost cea mai de succes forta, de partea Americii, impotriva ISIS. Situatia creata pe teren a dus la accelerarea retragerii americane, facind-o greu de pus in revers in timp ce Trump a argumentat ca turcii si kurzii sint in conflict de multa vreme si America nu trebuie sa se lase prinsa la mijloc sau sa ia partea cuiva. Intre timp Fortele Democratice Kurde Siriene au incheiat o alianta cu nimeni altcineva decit regimul de la Damasc si criticii lui Trump spun ca aceasta situatie nu poate fi decit pe placul adversarilor Americii, Rusia si Iran.



Pelosi a spus ca este nevoie de o rezolutie bipartizana si bicamerala care sa anuleze decizia presedintelui. La fel si in cazul sanctiunilor. Graham a aratat ca rindul sau ca Pelosi sprijina sanctiuni impotriva Ankarei. Trump in principiu s-a pronuntat si el pentru sanctionarea Turciei si ramine de vazut daca va sprijini ceea ce Congresul vrea sa faca.

La putin timp dupa vestea coalitiei legislative bipartizane a venit si reactia presedintelui, care incearca sa repare cee ace pare evident acum o eroare. Trump a anuntat ca va impune sanctiuni economice drastice si creste tarifele pentru Turcia, ordinul executiv anuntat vizind oficialitati actuale si foste turcesti si orice persoane care contribuie la actiunile destabilizatoare din Siria. Presedintele a spus ca Statele Unite vor inceta imediat negocierile vizind un acord de comert cu Turcia. Mai mult decit atit in mesajul tweeter, presedintele arata ca fortele americane care parasesc Siria vor fi reasezare si ramine in regiune pentru a monitoriza situatia si a impiedica ce s-a intimplat in 2014 cind ascensiunea ISIS a fost neglijata, asta aluzie la o politica a predecesorului sau.



Presedintele a arătat ca ofensiva militara a Turciei pune in pericol civili si ameninta pacea, securitatea si stabilitatea in regiune. Președintele american susține de asemeni ca i-a comunicat cu claritate lui Erdogan ca actiunile Turciei precipita criza umanitara si creaza conditii pentru posibilitatea comiterii de crime impotriva umanitatii.