Consultările președintelui cu reprezentanții partidelor parlamentare vor începe la ora 13:00, când la Palatul Cotroceni – reședința președintelui României – va ajunge echipa Partidului Social Democrat (PSD).

Social-democrații sunt principalii pierzători ai eșecului premierului desemnat Adrian Veștea de a obține votul de încredere al Parlamentului.

Luni noaptea – aproape de miezul nopții – aleșii români au respins prin vot guvernul propus de Veștea, un liberal propus premier în ciuda opoziției propriului partid.

În ceea ce privește consultările de marți, la acestea sunt așteptate toate partidele parlamentare, inclusiv formațiunea naționalistă Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – din partea căreia președintele Nicușor Dan a spus în mai multe rânduri că nu va desemna un premier.

Ce urmează

Potrivit Constituției României, după consultarea partidelor, președintele țării va nominaliza un nou premier – care trebuie să își alcătuiască un cabinet și să obțină un vot de învestitură în Parlament.

Va fi a treia propunere a președintelui Nicușor Dan, după Eugen Tomac și Adrian Veștea; doar cel din urmă a mers, însă, în Parlament pentru a obține un vot – pe care nu l-a obținut.

Dacă nici noul premier desemnat de președinte nu va obține un vot în Parlament, asta ar deschide calea alegerilor anticipate – procedură constituțională care nu a fost niciodată pusă în aplicare în România, după 1989.

Alegerile anticipate în România nu pot fi organizate, potrivit Constituției, decât în cazul în care două propuneri de Guvern sunt respinse de către Parlament în termen de 60 de zile una de cealaltă, iar președintele României solicită celor două Camere dizolvarea Parlamentului.

Scurt istoric al crizei

Criza politică din România a început pe 5 mai 2026, când o moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR a fost votată de Parlament. Bolojan ocupă de atunci funcția de prim-ministru interimar, până la învestirea unui alt cabinet.

Bolojan – care este și liderul PNL – a fost demis de Parlament și în contextul unei relații reci pe care a avut-o în ultimele luni cu președintele României.

Nicușor Dan, de altfel, a fost criticat pentru decizia de a-l nominaliza pe Adrian Veștea – un prim-vicepreședinte al PNL – fără a se consulta, în prealabil, cu conducerea partidului din care acesta face parte.

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