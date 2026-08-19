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Pe Agendă cu Cristina Popușoi

Cu Petru Lucinschi despre războiul din Ucraina, ambiția lui Putin și „cancerul” Ilan Șor

Cu Petru Lucinschi despre războiul din Ucraina, ambiția lui Putin și „cancerul” Ilan Șor
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Cu Petru Lucinschi despre războiul din Ucraina, ambiția lui Putin și „cancerul” Ilan Șor

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Cel de-al doilea președinte al R. Moldova, Petru Lucinschi, care l-a cunoscut pe Vladimir Putin, spune că nu se aștepta că acesta va invada Ucraina în februarie 2022. La peste patru ani și jumătate de atunci, Lucinschi spune că nu vede încă o soluție în război, dar crede că liderul rus va supraviețui politic. În această ediție, care este parte a unei mini-serii „Pe Agendă” dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței, am mai vorbit cu Petru Lucinschi despre „politica fără rădăcini a R. Moldova”, aderarea la UE, „epoca comuniștilor” și nevoia „unui model de dezvoltare economică”.

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