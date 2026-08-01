„Cumpărați-vă un Jiguli vechi”. Deficitul de carburanți din Rusia începe să distrugă mașinile

„Benzina asta e bună doar pentru drujbele de la țară”

Peste 20 de automobile s-au defectat aproape imediat după ce s-au alimentat la o benzinărie Gazprom Neft, într-o suburbie a orașului Krasnoiarsk, supranumit și capitala Siberiei, a relatat, pe 8 iulie, postul local de televiziune TVK.

O locuitoare din Krasnoiarsk, Svetlana (toate numele interlocutorilor au fost schimbate din motive de siguranță), a declarat pentru RFE/RL că-și alimenta mereu mașina la acea stație, în drum spre serviciu, și nu se aștepta la astfel de probleme.

„Am chemat o platformă și am dus mașina la service, spune Svetlana. Am încercat să conving și alți păgubiți, pe grupurile de discuții, ca să dăm în judecată comerciantul, dar, din păcate, nimeni nu a răspuns. Din ce mi-a spus mecanicul, în benzină era apă.”

După incident, Gazprom a afirmat că s-ar fi produs „o defecțiune tehnologică care a afectat caracteristicile de calitate ale benzinei”. Compania a promis că va compensa tuturor clienților păgubiți cheltuielile pentru combustibil și de reparați a mașinilor stricate.

„Am filmat cum meșterii de la service au golit rezervorul și au scos benzina amestecată cu o apă tulbure – aproape un litru și jumătate, povestește o altă clientă a benzinăriei, Victoria. Am trimis o reclamație către Gazprom Neft și încă așteptăm un răspuns. A trebuit să reparăm întregul sistem de alimentare cu combustibil. Reparația a costat 33.000 de ruble (cam 420 de dolari SUA) , iar benzina încă 2.000 de ruble.

Prezența apei în rezervor vorbește despre calitatea proastă a combustibilului, a declarat, pentru RFE/RL, angajatul unui service auto din Krasnoiarsk, pe nume Piotr.

„De o lună și jumătate, de când au început aceste probleme, numărul clienților noștri a crescut considerabil, afirmă mecanicul. Aș spune că plângerile legate de combustibilul de proastă calitate s-au triplat. În principal, acest lucru se manifestă prin pierderea puterii motorului, zgomot în cilindri sau, pur și simplu, motorul se îneacă și nu mai vrea să pornească.”

Șoferii se plâng de calitatea slabă a benzinei și în alte regiuni ale Rusiei. De exemplu, în Ekaterinburg, din estul munților Urali, mai mulți conducători auto au afirmat că, după alimentarea la benzinării din oraș, s-a aprins în bord martorul de avarie a motorului (Check Engine), iar mașinile au început să vibreze. Diagnosticul din service a indicat defectarea sistemului de injecție. De asemenea, service-urile auto din oraș spun că au înregistrat o creștere a numărului de astfel de cazuri.

„Există o benzinărie la ieșirea din oraș, povestește Ștepan, din Novosibirsk, cel mai mare oraș din Siberia. Am încetat să mai alimentez acolo, pentru că benzina este îngrozitoare. E o țubarcă bună doar pentru drujbele de la țară. Consumul crește imediat, mașina nu mai are putere și ai impresia că se va opri dintr-o clipă în alta. Asta în timp ce prețul lor e de peste 120 de ruble pentru un litru de benzină A95. De aceea nici nu au cozi.”

Șoferi din Rostov-pe-Don, din sud-estul Rusiei, spun că, după alimentarea cu benzină de slabă calitate, pe caroserie, în zona rezervorului, rămân pete galbene care nu mai pot fi îndepărtate. O locuitoare din Penza a povestit că a alimentat cu aproape 100 de ruble litrul, iar ulterior a descoperit în benzină o substanță vâscoasă de origine necunoscută.

„Calitatea combustibilului va continua să scadă”

După ce autoritățile ruse au permis unor rafinării să producă benzină care nu respectă standardul Euro 5, conținutul de sulf al acestui combustibil a ajuns la 150 mg/kg, nivel corespunzător standardului Euro 3, abandonat în Rusia în urmă cu mai bine de zece ani. Prin comparație, benzina Euro 5 conține cel mult 10 mg de sulf/kg.

Între timp, publicația Kommersant, citând surse guvernamentale, a scris că autoritățile se pregătesc să permită comercializarea combustibilului Euro 2, standard la care Rusia a renunțat încă din anii ’90. Acesta conține 500 mg de sulf/kg.

Producerea benzinei Euro 3 și Euro 2 este mai simplă, deoarece nu necesită instalații costisitoare de desulfurare, care sunt avariate în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

„Motoarele vechi vor rezista”

Potrivit experților, utilizarea combustibilului cu un conținut ridicat de sulf poate provoca numeroase defecțiuni, inclusiv uzura catalizatorului, responsabil de reducerea emisiilor, iar asta poate duce în cele din urmă la distrugerea motorului.

„Cred că unele rafinării produceau deja un astfel de combustibil chiar înainte ca autoritățile să îl aprobe oficial, spune expertul în petrol și gaze Boris Aronstein. Este mult mai ușor să reduci standardele de calitate decât să le ridici.”

Un alt factor care ar putea duce la degradarea calității combustibilului este planul autorităților de a construi așa-numitele „mini-rafinării”. În iulie, guvernatorul regiunii Transbaikal, Aleksandr Osipov, a propus dezvoltarea unei astfel de rețele, iar Vladimir Putin a susținut ideea, argumentând că „cu cât rețeaua este mai extinsă, cu atât este mai greu de distrus”.

„Ar fi o lovitură devastatoare pentru piață să se vândă combustibil fără procesare secundară, afirmă Boris Aronștein. Dacă reducerea temporară a standardelor de mediu mai poate fi justificată, construirea acestor mini-rafinării este o măsură cel puțin bizară. Combustibilul produs astfel are o cifră octanică de doar 50–60 și conține foarte puține componente rafinate. Nici nu pot estima cât sulf ar avea: dacă la Euro 2 vorbim de 500 mg/kg, aici s-ar putea ajunge chiar la 1.000 mg/kg.”

Expertul amintește că astfel de practici au existat în Cecenia în anii ’90, în timpul primului și celui de-al doilea război cecen, când petrolul era extras ilegal din conductele Transneft. Aproape fiecare gospodărie avea o mică rafinărie improvizată, unde se producea benzină obținută prin distilare primară, care era apoi vândută inclusiv armatei ruse.

Potrivit lui Boris Aronstein, trecerea la standardele Euro 2 sau Euro 3 ar permite autorităților ruse să crească volumul de combustibil disponibil pe piață cu 7-10%, însă acest lucru nu ar rezolva criza. În opinia sa, singura soluție reală pentru stabilizarea pieței ar fi liberalizarea prețurilor, pe care statul le controlează de ani de zile.

„Dacă prețurile ar fi lăsate să crească, benzina ar ajunge probabil la 95-120 de ruble pe litru, dar penuria ar dispărea imediat, susține expertul. Consumul s-ar reduce pur și simplu din cauza prețurilor mai mari. În Rusia, spre deosebire de țările occidentale, unde combustibilul este scump, benzina este folosită adesea fără prea multă grijă. Există multe modalități de a economisi carburantul, însă oamenii s-au obișnuit cu ideea că este ieftin.”

Între timp, armata ucraineană continuă atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, iar, potrivit Reuters, producția de benzină acoperă în prezent doar 65% din necesarul țării.

În mai multe regiuni, autoritățile au început să limiteze demonstrativ consumul de combustibil. În regiunea Transbaikal, de exemplu, este testat un sistem care permite alimentarea doar prin intermediul aplicației de mesagerie MAX.

Unul din cele mai vizibile semne ale penuriei este introducerea alimentării pe bază de coduri QR. Nu este vorba despre o metodă de plată, ci despre un echivalent digital al cupoanelor de combustibil din perioada sovietică, folosite pentru raționalizarea rezervelor.

La Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, codul QR este emis printr-un chatbot din aplicația MAX, fiind asociat unui anumit automobil și unui anumit tip de combustibil, și care poate fi utilizat în termen de trei zile, în limita unei cote de 20 de litri pe săptămână pentru fiecare mașină.

Un sistem similar este testat și în regiunea Transbaikal, unde șoferii trebuie să aleagă în avans benzinăria, tipul de combustibil și intervalul orar pentru alimentare, iar un nou cod pentru același vehicul poate fi solicitat abia după șase zile. Autoritățile din regiunea Nijni Novgorod au anunțat, la rândul lor, că pregătesc un proiect-pilot asemănător.

Publicația rusă „Izvestia” a scris recent că cererea pentru aditivi de combustibil a crescut cu 10-30%, pe fondul încercărilor șoferilor de a îmbunătăți singuri calitatea benzinei.

„Dar un șofer obișnuit nu poate îmbunătăți calitatea combustibilului, spune expertul auto Aleksei Moceanov. Sulful, impuritățile și hidrocarburile nu pot fi eliminate decât în rafinărie. Niciun aditiv nu va schimba ceea ce a intrat deja în rezervor. Este evident că pe piață există combustibil de proastă calitate, însă deocamdată este greu de vorbit despre o problemă sistemică. Totuși, pe măsură ce capacitățile de rafinare sunt distruse și apar așa-numitele mini-rafinării, calitatea combustibilului va continua să scadă în întreaga Rusie.”

Experții avertizează că regiunile sunt mai expuse riscului de a primi combustibil de calitate slabă sau chiar surogate decât marile orașe precum Moscova și Sankt Petersburg. În capitalele economice domină marile companii petroliere, care dețin propriile rafinării și își aprovizionează cu prioritate propriile rețele de benzinării. În schimb, benzinăriile independente din provincie depind de achizițiile de pe bursă și de furnizori terți, fiind primele afectate de penurie.

Boris Aronstein nu exclude nici posibilitatea ca marile companii să profite de criză, cumpărând cantități importante de combustibil de pe bursă pentru a elimina concurența benzinăriilor independente și a-și consolida poziția pe piață.

În aceste condiții, proprietarii benzinăriilor din regiuni au două opțiuni: să își închidă stațiile sau să cumpere combustibil de la furnizori noi și mai puțin verificați. Acest lucru crește riscul ca pe piață să ajungă loturi de combustibil care nu respectă standardele, amestecuri de calitate îndoielnică sau benzină obținută prin distilare primară, în special în localitățile mici și izolate.

Experții spun că benzina de calitate proastă afectează în primul rând autoturismele moderne cu motoare turbo, proiectate pentru combustibil la standardele actuale. Antreprenorul și bloggerul auto Nikita Nebîlițki a declarat pentru RFE/RL că acest lucru este valabil nu doar pentru mașinile europene, ci și pentru majoritatea modelelor chinezești produse în ultimii ani.

În opinia sa, o posibilă soluție pentru șoferi ar fi cumpărarea unui automobil rusesc mai vechi, lipsit de sistemele electronice moderne care sunt sensibile la combustibilul de proastă calitate. Astfel de mașini pot funcționa mai mult timp cu benzină Euro 3, iar reparațiile sunt mai simple și mai ieftine.

„Desigur, toate acestea vor avea un impact major asupra mediului, avertizează Aleksei Moceanov. Efectele se vor vedea însă în timp. Probabil că, în curând, în aer vor fi detectați compuși despre care până acum citeam doar în manualele de chimie. Iar dacă cineva depinde de mașină și își permite, poate că ar fi mai bine să cumpere un automobil dintr-o clasă de mediu inferioară. Dacă este absolut necesar, să-și ia un „Jiguli” vechi, până când prețurile de pe piața second-hand vor exploda.”

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