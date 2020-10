Da capo al fine

Astfel, înfrângerea social-democraților nu mai apare chiar atât de categorică, ei reușind să limiteze pierderile și să păstreze un număr destul de mare de primării și consilii județene.

Liberalii sunt, indubitabil, marii câștigători, chiar dacă, procentual, au un avans relativ modest față de PSD. Situația cea mai ciudată este aceea a alianței USR-PLUS: a câștigat, spectaculos, câteva primării din orașe mari dar, ca număr de voturi, obține rezultate net inferioare celor de anul trecut, de la alegerile pentru Parlamentul European. În plus, în mai multe consilii locale și județene e greu de obținut o majoritate, chiar și prin unirea forțelor anti-PSD.

România: alegeri locale 27 septembrie 2020 Partidul Național Liberal de guvernământ a obţinut cele mai multe voturi la alegerile locale, primul scrutin desfășurat în condițiile pandemiei de coronavirus. Este urmat de Partidul Social Democrat la mai puţin de două procente şi cu 200 de primari în plus. Deşi USR-PLUS a câştigat primăriile din mai multe oraşe importante, formaţiunea are un vot politic de doar 10%.



Liberalii au obţinut la aceste alegeri 33%, cu un procent mai mult faţă de acum patru ani, fiind însă de data aceasta în faţa tuturor, în condiţiile în care PSD a scos un scor de 31% pe votul politic. În schimb, PSD va avea în mandatul 2020-2024 în jur de 1450 de primari, iar PNL aproximativ 1250.



USR-PLUS a reuşit un rezultat de 10% la nivel naţional şi 45 de primari, în timp ce a patra forţă a fost Partidul Mișcarea Populară a fostului președinte Traian Băsescu, care a scos peste 6% (dar va avea 50 de primari), în timp ce formaţiuni ca UDMR (4,5%), Pro România (4,5) şi ALDE (3%) nici nu ar putea cu un asemenea rezultat să atingă pragul la parlamentare, unde e necesar un procent de 5%. Cu toate acestea, UDMR va avea 199 de primari. În România vor avea loc alegeri generale pe 6 decembrie 2020.

Oricum, strategii partidelor au fost obligați să reacționeze rapid pentru că se deschide campania electorală pentru alegerile legislative din 6 decembrie. O majoritate parlamentară nouă, formată din liberali și din USR-PLUS, ar putea fi baza unei guvernări coerente și eficace. În momentul de față, cum bine se știe, parlamentul blochează sistematic acțiunile executivului sau îl pune în fața unor obiective himerice, cum ar fi majorarea pensiiilor cu 40%. Deocamdată, au apărut fricțiuni chiar în cadrul USR-PLUS în procesul desemnării candidaților pentru cele două camere. Politicienii români nu trebuie să-și învingă doar adversarii ci și propriile orgolii și complexe iar în aceste două luni până la alegri pot răbufni multe frustrări.

Alegeri despre care se spune că trebuie numaidecât să aibă loc în ciuda cifrelor tot mai alarmante privind noul coronavirus: fiecare zi aduce un nou record negativ, am ajuns la aproape 3000 de noi cazuri zilnice, la peste 600 de pacienți internați la terapie intensivă. S-au anunțat noi restricții, se face apel la responsabilitatea fiecăruia dar se pare că aceste mesaje sunt fără ecou. În mod evident, social-democrații vor profita de această criză fie forțând amânarea alegerilor, ceea ce e destul de complicat, fie transformând pandemia în temă de campanie electorală și acuzând incompetența guvernului. În ambele situații, executivul condus de Ludovic Orban va trebui să acționeze cu maximă prudență, pentru a nu irosi ceea ce a câștigat, greu dar pe merit, la alegerile locale. Iașul este pe locul doi pe țară la numărul de cazuri iar acum , cu pelerinajul la Sfânta Parascheva, situația se poate deteriora grav. Guvernul are în mod clar, ca prioritate absolută, să nu scape pandemia de sub control.