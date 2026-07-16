Cât de mult va fi afectat bugetul dumneavostră dacă tariful la gaz va crește cu 45%? Click pentru a participa la un SONDAJ

Dacă iarna trecută ai avut o factură la gaz de 1000 de lei – la iarnă, pentru același consum, ai putea plăti până la 1500 de lei.

Energocom, compania de stat care vinde gazele naturale către populație, a cerut pe 15 iulie ca Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE ) să crească prețul la energie de la 14,42 lei la 20,93 lei (cu TVA inclus) pentru un metru cub.

Ar fi o creștere semnificativă, de aproximativ 45%, pe care Energocom o justifică prin „situația de pe piețele internaționale, influențată de tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu”, care „au influențat și piețele europene ale gazelor naturale”.

Experții consultați de Europa Liberă avertizează că majorarea prețului poate avea un efect în lanț în economie pentru că ar putea duce la creșterea prețurilor la produse și servicii.

„Decizia a venit de sus”

După ce Energocom a cerut ANRE majorarea tarifului la gaz, Alexandr Slusari, membru al Consiliului de Administrare al companiei de stat, a anunțat public că va demisiona.

Într-o discuție cu Europa Liberă, Slusari a spus că membrii Consiliului de Administrare nu au fost consultați de Energocom în privința majorării.

„Am încercat ieri seara (miercuri, 15 iulie) să opresc acest proces”, spune el.

Slusari argumentează că a apelat „și la unii politicieni, demnitari”, cărora le-ar fi explicat că „ceea ce fac nu este corect, dar n-am reușit să-i conving”.

„Am înțeles că este luată decizia de sus, care a venit ca un ordin în adresa Energocom [...] În asemenea condiții nu există altă ieșire decât să-ți dai demisia”, a spus Alexandr Slusari.

Întrebat cine „de sus” a luat decizia, Slusari nu a vrut să spună numele, pentru că „să ai bănuială, trebuie să ai și fapte”.

El crede că instituția „s-a grăbit cu decizia, pentru că nu este clar ce va fi la toamnă cu prețurile”.

Alexandr Slusari este fost deputat al Platformei Demnitate și Adevăr (DA) în perioada 2019-2021. Este și fost președinte al Asociației Forța Fermierilor, organizație care reprezintă interesele agricultorilor și care a criticat frecvent politicile guvernamentale privind sectorul agricol.

El a fost numit membru al Consiliului de Administrare al Energocom din partea societății civile în aprilie 2023.

În consiliul de Administrare al Energocom sunt șapte membri, aleși de Agenția Proprietății Publice.

Energocom: „Nu suntem presați de nimeni”

Directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu a spus joi, 16 iulie, că „toată piața mondială a fost afectată” de conflictul din Orientul Mijlociu și că „lucrurile pe piața gazelor din Europa au început să se înrăutățească”.

„Avem o creștere a prețului gazelor pe piață, în unele luni, chiar și cu 100%. Dacă prognoza în aprilie era de aproximativ 30 de euro/MWh, astăzi prețul este de aproximativ 50 de euro/MWh. Acest lucru este reflectat în tariful către consumator. Sunt lucruri care nu sunt influențate de noi, sunt cauze obiective de a majora prețul la consumatori”, a precizat directorul general interimar al Energocom.

Eugeniu Buzatu a menționat că dacă prețurile de pe piață vor scădea, Energocom va cere ANRE să micșoreze tarifele.

Despre acuzațiile aduse de Alexandr Slusari, directorul interimar al Energocom a spus că membrii Consiliului de Administrație au fost înștiințați despre decizie cu aproximativ o oră înainte ca aceasta să fie făcută publică.

El neagă că scumpirea ar fi fost cerută de „cineva de sus”.

„Nu există presiune din partea niciunei autorități. Nu suntem presați de nimeni.”

Ministrul Energiei: „E prudent să fie făcute ajustările în perioada verii”

Ministrul interimar al Energiei, Dorin Junchietu, a dat de înțeles joi că propunerea Energocom are susținere politică.

Oficialul a argumentat că scumpirea este „determinată în principal de evoluțiile de pe piața internațională, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu”.

Junghietu consideră că „este mai prudent ca astfel de ajustări să fie făcute acum, în perioada verii, când consumul gospodăriilor este redus”, decât să se adune pierderi care „ar trebui recuperate în plin sezon rece, când consumul și presiunea asupra bugetelor familiale sunt mult mai mari”.

Pentru ca scumpirea să devină efectivă, ANRE trebuie să o aprobe.

„Sunt departamente întregi care vor analiza toate datele. Este un proces foarte complex. Nu putem să ne expunem, pentru că fiecare bănuț care este inclus în solicitarea operatorului contează”, a transmis ANRE, pentru Europa Liberă.

Agenția spune că, după propria analiză, va elabora și va publica un proiect de hotărâre pentru consultări publice.

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Expert: „Poate duce la creșterea în lanț a prețurilor”

Expertul în energie al comunității WatchDog, Eugen Muravschi, consideră că această creștere a tarifului la gaze va afecta consumatorii, în special pe cei vulnerabili.

El spune pentru Europa Liberă că „acum, vara, poate nu se va resimți atât de mult” creșterea tarifului, dar „impactul va fi semnificativ în sezonul rece”.

„Este foarte important ca și în această iarnă să continue programul Ajutor la contor [o inițiativă a Guvernului Republicii Moldova care oferă compensații pentru facturile la energie în sezonul rece], să fie fondurile necesare pentru a compensa această creștere de tarif pentru gospodăriile vulnerabile”, este de părere Muravschi.

Pe 3 decembrie 2025, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, spunea că cetățenii Republicii Moldova nu vor mai primi în acest an compensații la facturile pentru energia electrică.

Luna noiembrie 2025 a fost ultima pentru care s-a oferit acest sprijin și doar persoanele din grupurile vulnerabile ar urma să primească compensații la iarnă.

Eugen Muravschi crede că scumpirea gazului – care „vine la pachet și cu prețurile crescute pentru carburanți” – va avea un impact negativ asupra inflației.

„Asta poate duce într-adevăr la o creștere în lanț a prețurilor”, care nu va putea fi controlată de autorități.

Rata anuală a inflației în Republica Moldova a fost 6,51% în iunie 2026.

Cel mai mare nivel al inflației înregistrat în Republica Moldova a fost în august 2022 – 34,3%.

Principalele cauze ale inflației de atunci au fost criza energetică și războiul din Ucraina.

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