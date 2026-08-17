Deraierea unui tren în R. Moldova. De ce nu este „un caz wow”

Șeful Căii Ferate din Moldova (CFM), Serghei Cotelnic, a spus Europei Libere că vagoanele de tren marfar deraiate lângă satul Chircani, ceva mai la nord de Cahul, transportau cereale moldovene, iar transportul nu făcea parte din înțelegerea recentă cu Ucraina privind tranzitul de mărfuri.

Au deraiat șapte vagoane din componența unui tren mai mare, dar „au fost puse pe șine în câteva ore și transferate către portul Giurgiulești”, a spus Cotelnic.

Cauzele exacte ale deraierii nu erau limpezi în momentul publicării articolului, dar șeful CFM spune că un incident ca acesta, în apropiere de Chircani, nu este ieșit din comun, nu este, în cuvintele sale, „un caz wow”.

„Știam de această porțiune problematică, mergeam încet și atent. Când am deraiat, ne-am oprit și am pus vagoanele la loc și am mers mai departe”, precizează Cotelnic.

De ce este „cu probleme” calea ferată spre Cahul

Segmentul de cale ferată Iargara - Cantemir - Cahul, unde, așa cum se poate vedea de pe harta de mai sus, a avut loc incidentul din 15 august, a fost construit în perioada URSS, în anii ’60, iar astăzi se află „într-o stare strașnică”.

Epitetul aparține fostului director al CFM, Oleg Tofilat, care a confirmat Europei Libere spusele directorului actual.

Linia care traversează pe un teren instabil, cu relief accidentat, nu a fost „întreținută corespunzător” nici în perioada sovietică, nici în perioada independenței pentru că „nu exista multă mișcare pe acolo”.

În perioada guvernării comuniste, această linie a fost extinsă de la Cahul la Giurgiulești. Un tronson de aproximativ 50 de kilometri a fost construit în grabă, în anii 2007 – 2008, pentru a mări valoarea portului de mărfuri la Giurgiulești, de la îmbinarea Prutului cu Dunărea.

Traseul trece însă pe un teren instabil – la Văleni și Slobozia Mare traversează spre aproape de Prut și lacul Beleu – iar solul argilos „fuge” sub greutatea marfarelor masive.

Așa încât, la doar câțiva ani de la darea în exploatare a noii căi ferate, terasamentul s-a surpat pe o porțiune extinsă, iar traficul a fost suspendat periodic, începând din 2014.

Acum, CFM caută să-l reconstruiască, iar lucrările ar trebui să înceapă chiar „în acest an”.

Licitație pentru reconstrucția liniei Cahul - Giurgiulești

Șeful CFM, Serghei Cotelnic, a spus Europei Libere că o licitație pentru reconstrucția a 40 de km de cale ferată „cu probleme” va fi lansată în „următoarele săptămâni”.

Dacă actualul șef al CFM îl numește un „proiect ambițios”, atunci fostul șef al CFM spune că este un proiect „inutil”.

„Aș întreba guvernarea dacă avem nevoie de acel tronson? Poți ajunge la Giurgiulești prin Basarabeasca-Reni, care este o cale mai bună”, a spus în discuția cu Europa Liberă Oleg Tofilat.

Pentru el, „să avem două sectoare de cale ferată, la mai puțin de 100 km distanță între ele, ambele care duc către Giurgiulești, este prea costisitor”, anume vreo 40 de milioane de euro, cât ar costa reconstrucția.

Dar nici segmentul de cale ferată pe care în recomandă Tofilat pentru a ajunge cu trenul la Giurgiulești nu este lipsit de riscuri și costuri: folosit în 2023 pentru transportarea de cereale spre portul Reni din Ucraina, acest segment care pleacă din Basarabeasca s-a deformat din cauza temperaturilor ridicate, ducând la deraierea a șase vagoane.

Incidentul de acum, la Chircani are loc într-un alt moment în care Republica Moldova a pus căile sale ferate la dispoziția Ucrainei pentru transportarea cerealelor spre Giurgiulești și mai departe spre portul românesc Constanța din cauza atacurilor rusești în Marea Neagră.

Pe 12 august, autoritățile moldovene au oferit Ucrainei o reducere de tarif de 50% la tranzitul mărfurilor pe calea ferată, aplicabilă până la sfârșitul anului 2026.

Până luni 17 august, CFM, după cum ne-a spus șeful ei, nu primise nicio solicitare clară din partea exportatorilor ucraineni.

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