Ucraina a propus Rusiei armistițiu în Marea Neagră, ca să poată exporta grâne. Moscova l-a respins imediat

Propunerea Kievului, despre care a relatat mai întâi pe surse agenția Reuters, a venit pe fondul efortului Ucrainei de a consolida exportul de cereale, pus în pericol anul acest de doi factori: atacurile ruse și seceta extremă, care a făcut să scadă cursul râurilor.

Tot Reuters l-a citat vineri pe ministrul ucrainean al agriculturii, Taras Vîsoțki, spunând că Ucraina ar putea să-și restabilească volumul exporturilor de cereale prin porturile sale de la Marea Neagră în termen de o lună, dacă s-ar institui un moratoriu asupra atacurilor asupra navelor civile de marfă.

Declarația a venit aproape în același timp cu știrea că rușii au atacat a doua noapte la rând, joi spre vineri, portul dunărean Izmail, folosit și el pentru export de cereale. De data aceasta, ar fi fost lovită gara, despre care Rusia spune că ar fi folosită pentru transportul de armament.

Un pic mai târziu, vineri, Rusia a respins ideea unui armistițiu cu Ucraina în Marea Neagră, afirmând că nu vede niciun motiv pentru „măsuri pe jumătate care nu fac decât să acorde regimului de la Kiev o pauză temporară”.

În aceeași declarație, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a acuzat Ucraina de „acte de terorism sfidătoare” împotriva navigației, fără a menționa însă atacurile proprii ale Rusiei.

„Considerăm aceste atacuri (ale Ucrainei) ca fiind o politică deliberată menită să destabilizeze navigația civilă în regiunea Mării Negre, pentru a escalada și mai mult tensiunile și a prelungi conflictul, totul cu acordul flagrant al vecinilor din regiune”, a spus Zaharova.

Rusia și Ucraina sunt cei mai mari exportatori de grâne din lume. Rusia are însă căi mai diverse decât vecina ei, care transportă prin Marea Neagră 90% din producția de cereale și floarea soarelui.

Anul acesta, ambele țări au recolte-record.

Pentru Ucraina, problema exportului de grâu nu suportă amânare

Cerealele se pot păstra timp de câțiva ani dacă sunt depozitate și uscate corespunzător, însă deficitul de capacitate de depozitare al Ucrainei ar putea ajunge la 11 milioane de tone, a declarat Ministerul Agriculturii de la Kiev, citat de Reuters. Oficialii au solicitat partenerilor Ucrainei să contribuie la furnizarea de saci specializați pentru depozitarea temporară la nivelul fermelor.

De asemenea, ei spun că sunt necesare de urgență rute alternative de export și că identificarea acestora s-ar putea dovedi mult mai dificilă decât înainte.

La începutul anului 2022, când porturile de la Marea Neagră au fost blocate, exporturile agricole au fost redirecționate pe calea ferată și pe șosele, prin frontierele vestice ale Ucrainei.

Marja de negociere a rutelor alternative s-a redus între timp, în parte din cauza deteriorării relațiilor cu Polonia vecină, ai cărei fermieri s-au opus anterior concurenței din partea cerealelor ucrainene mai ieftine.

Un regim comercial mai strict cu Uniunea Europeană, nivelurile scăzute ale apei din Dunăre și atacurile rusești asupra infrastructurii feroviare au limitat, de asemenea, opțiunile Ucrainei.

Banca centrală a declarat luna trecută că Ucraina ar urma să piardă aproximativ 2,5 miliarde de dolari din veniturile în valută forte în restul anului din cauza blocadei.

Deja, pierderile sectorului agricol din timpul războiului au depășit 90 de miliarde de dolari începând din 2022, iar suprafața de teren arabil cultivată s-a redus cu aproape un sfert din cauza luptelor active, a exploatărilor miniere intense și a bombardamentelor, precum și a lipsei irigațiilor.

„Vom adopta măsuri și mai dure” (Lavrov)

Respingând propunerea Ucrainei, Rusia a promis, dimpotrivă, lovituri și mai dure.

Moscova își va intensifica eforturile de a distruge orice mijloc folosit de Occident pentru a sprijini Ucraina, a declarat vineri ministrul de externe Serghei Lavrov într-un interviu difuzat de televiziunea de stat.

„Vom adopta metode mult mai dure pentru a elimina tot ceea ce alimentează din Occident mașina de război a Kievului. Și deja facem acest lucru”, a afirmat Lavrov.

Referindu-se la eforturile de a pune capăt războiului, Lavrov a spus că Rusia exclude o încetare imediată a luptelor.

„Trebuie să ne oprim doar atunci când va exista o soluție pe termen lung, fiabilă și durabilă”, a spus el.

Rusia a mai spus vineri că nu a primit vreo cerere explicită de armistițiu la Marea Neagră din partea Turciei, țară NATO care s-a plâns săptămâna aceasta de întețirea ciocnirilor armate în largul coastelor sale nordice. În incidente recente au fost lovite și două nave turcești, iar unii membri ai echipajelor au fost răniți.

Propunerea ucraineană de armistițiu vine după ce Kievul a încheiat cu R. Moldova un acord de reducere a tarifelor aplicate tranzitului de mărfuri pe calea ferată moldoveană, pentru a-și asigura o rută suplimentară în efortul de a propulsa exportul, mai ales cel de grâne.

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