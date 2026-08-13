Rusia a atacat din nou portul Izmail, de la Dunăre, folosit de ucraineni pentru exportul de cereale

Izmail, situat în apropierea graniței cu România, în regiunea sudică a orașului Odesa, gestionează cereale și alte mărfuri, iar atacul are loc la o zi după ce Ucraina a lovit Novorossisk, un important nod de export de cereale de pe coastă rusă a Mării Negre.

România, membră a NATO și a Uniunii Europene, a mobilizat două avioane de vânătoare de tip F-16, a declarat Ministerul Apărării ⁠pe platforma X, adăugând că cinci drone au fost urmărite în zona județului Tulcea. Una din ele a intrat scurtă vreme în spațiul aerian românesc, se mai arată în declarația românească.

Locuitorii din zonă au fost alertați prin SMS, au declarat autoritățile române.

Atacul de la Izmail și noua violare, de scurtă durată, a spațiului aerian românesc, vin la o zi după ce NATO și-a reiterat solidaritatea cu România și cu Polonia, altă membră din flancul estic al alianței care se confruntă des cu asemenea incidente, pe fondul invaziei rusești din Ucrainia.

Chestiunea acută a grânelor

Războiul care durează de peste patru ani a căpătat în ultima vreme amploare în Marea Neagră, tocmai când Rusia și Ucraina încearcă să-și exporte recoltele de grâu.

Kievul acuză Moscova că lovind infrastructura folosită pentru exporturile ucrainene de grâne, inclusiv porturi ca Izmail și Odesa, pun în pericol securitatea alimentară a lumii.

R. Moldova a oferit zilele acestea Ucrainei o reducere de tarif de 50% la tranzitul mărfurilor pe calea ferată, după ce Rusia a întețit atacurile în Marea Neagră, împiedicând exporturile de cereale ucrainene pe cale navală.

Miercuri seară, serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat că forțele ucrainene au lovit trei nave de război și alte instalații în cadrul unui atac cu drone și rachete asupra bazei navale ruse din Novorossiisk, de la Marea Neagră.

Într-o declarație publicată pe Telegram, SBU a precizat că două dintre nave, fregatele „Amiral Essen” și „Amiral Makarov”, transportau rachete Kalibr. A treia navă era o navă de patrulare.

„Atacul asupra acestei baze are o importanță strategică”, se arată în declarație. „SBU reduce în mod sistematic capacitatea Rusiei de a controla Marea Neagră și de a-și folosi forțele navale pentru a duce război împotriva Ucrainei.”

Zelenski vrea mai multe rachete de interceptare

Pe fondul loviturilor rusești tot mai intense, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou aliaților occidentali ajutor militar.

Ucraina are nevoie de 5% din rachetele interceptoare Patriot ale Statelor Unite pentru a trece de iarnă și de 10% pentru a distruge toate proiectilele balistice ale Rusiei, a declarat Zelenski într-un interviu publicat joi.

În ultima perioadă, Rusia a lansat atacuri masive asupra capitalei ucrainene, Kiev, aproximativ o dată pe săptămână, ucigând civili și avariind sau distrugând locuințe.

Într-unul dintre atacuri, Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 28 de rachete balistice lansate împotriva sa.





Într-un interviu acordat CNN, Zelenski a declarat că, în acest an, Ucraina „a avut de două ori și jumătate mai puține rachete de interceptare decât în 2025”.

„Rusia lansează lunar de două ori mai multe rachete balistice decât înainte”, a spus el în limba engleză.

„Anul acesta, le cer partenerilor americani să-mi vândă 5% din rachetele pe care le au în stoc.

„Dacă ne vând 5%, vom trece de iarnă și vom salva viețile oamenilor.

„Dacă ne pot vinde 10%, vom distruge toate rachetele balistice ale rușilor.”

Ucraina a semnalat o penurie acută de rachete de interceptare Patriot de când Statele Unite și Israelul au intrat în război cu Iranul în februarie, redirecționând livrările acestor sisteme avansate.

Scris cu informații de la Reuters și AFP

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