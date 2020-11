Diana Mardarovici: E o legătură între emigrație și proasta guvernare

În prezent, ea este antreprenoare, doctorandă în economie și proaspăt ales Consilier General al Municipiului București. De la ea aflăm cum au votat moldovenii din România și ce importanța au pentru ea alegerile de duminică.

Diana Mardarovici: „Aceste alegeri, mai mult decât oricare altele, vor determina un parcurs, o deschidere a R. Moldova, pe un drum sau altul. Cei care care sunt plecați din țară, ca și mine, își doresc foarte-foarte mult ca R. Moldova să aleagă un drum european. E important din mai multe considerente. E important pentru cei de acasă, fiindcă foarte multe finanțări, pe care UE și România ar putea să-i investească în R. Moldova, sunt în joc. E vorba de bunăstarea, pe termen lung, a R. Moldova.

Atunci când ai un președinte care știe ce înseamnă valori europene, care are o gândire clară în direcția dezvoltării economice durabile, pe termen lung, într-o integrare geopolitică reală, atunci partenerii din UE, care susțin statul de drept, susțin dezvoltarea valorilor reale, vor avea încredere că acel președinte va avea grijă de acei bani, va avea grijă să fie investiți corect. Având în vedere istoricul R. Moldova, din punctul acesta de vedere, pentru noi este esențial să vedem că cei de-acasă și noi, cum putem, votând din afara R. Moldova, duc R. Moldova în direcția naturală a dezvoltării ei, și o direcție de dezvoltare accelerată.”

Europa Liberă: Dar în societate continuă această dispută. Pe de o parte, sunt voci care acreditează ideea că acest scrutin prezidențial va decide încotro Moldova, cu Estul sau cu Vestul, iar pe de altă parte, și mai multe voci spun că de la aceste alegeri așteaptă bunăstare, așteaptă o luptă dârză împotriva fenomenului înrădăcinat în R. Moldova, corupția, și mai puțin ar fi pusă în joc geopolitica.

Diana Mardarovici: „Evident că într-o republică parlamentară, așa cum e R. Moldova, atribuțiile președintelui sunt limitate. Dar este foarte important mesajul pe care-l transmite! Or, în ultimii ani, președintele R. Moldova a fost ostil UE, ceea ce este de nepermis, pentru că într-un parteneriat declarațiile contează. Într-adevăr, nu doar alegerile prezidențiale, în R. Moldova, contează. Contează extraordinar de mult alegerile parlamentare și alegerile locale.

Însă schimbarea președintelui, o direcție clară proeuropeană este un semnal pentru UE că cetățenii R.Moldova vor să meargă în acea direcție, își doresc un președinte care e proeuropean, pro democrație și valori corecte. Evident, lupta împotriva corupției și toate celelalte schimbări care trebuiesc făcute, vor veni ca o consecință a sprijinului pe care-l va avea președintele, pentru a implementa aceste soluții. Soluțiile există! În UE deja s-au implementat, chiar și în România s-au implementat. Problemele pe care le are R. Moldova nu sunt probleme noi și nici nu sunt probleme unice. Există soluții. Trebuie să existe deschidere la nivel de stat, pentru a le implementa acasă.”

Europa Liberă: Nu se cunoaște cu exactitate numărul moldovenilor stabiliți în dreapta Prutului, pentru că o bună parte din ei au și cetățenia României. Cel puțin, în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe 1 noiembrie, la cele 13 secții de votare din România au votat aproape 13 mii de cetățeni ai R. Moldova. Printre ei au fost și cei care și-au dat votul pentru Igor Dodon și pentru alți candidați: Andrei Năstase, Octavian Țîcu. Maia Sandu a obținut cele mai multe voturi, aproape 85 la sută, dar acest lucru arată, încă o dată, cât de polarizată este societatea moldavă. Ce idee sau ce proiect ar consolida o societate atât de scindată?

Diana Mardarovici: „Problema divizării sociale și a lipsei dialogului există peste tot în lume și se întâmplă acum și datorită surselor de informare falsă, de fapt surselor de dezinformare, care, din punct de vedere strategic, mai ales cele finanțate din afara țărilor, pot destabiliza democrații. Eu nu cred însă că există probleme care sunt insurmontabile. Cred că pentru R. Moldova prioritatea numărul unu este dezvoltarea economică. Și dezvoltarea economică se va întâmpla într-un parteneriat real cu UE. Nu poți lua R. Moldova, s-o pui unde vrei tu pe hartă, ea este acolo unde este. Cel mai mare partener al R. Moldova este UE și aceste relații se pot dezvolta. Știu că nu poți să fii idealist pe stomacul gol, dar să votezi pentru leul de azi, este pierzător. Trebuie să votezi pentru bunăstarea de mâine, pentru bunăstare durabilă și sustenabilă, având în vedere faptul că R. Moldova este țara care își pierde cei mai mulți cetățeni în fiecare an. Trebuie să ne gândim pe termen lung, la soluții pe termen lung, cred că un proiect de țară real trebuie să vizeze dezvoltarea economică.”

Europa Liberă: Și să ne referim la declarația lui Igor Dodon care nu crede că a ofensat cetățenii moldoveni din diasporă spunând că aceștia reprezintă un electorat paralel, dar totuși cât de mult v-a afectat această declarație făcută de președintele în exercițiu?

Diana Mardarovici: „Având în vedere că Igor Dodon a jignit oameni care nu sunt de acord cu el pe parcursul întregului mandat, să știți că demult nu-l mai ascult și nu mă mai afectează ceea ce spune, pentru că poziția lui, pentru mine, este irelevantă. Și o să vedeți în toată lumea: autocrații, liderii cu veleități de dictator, toți acuză acest stat paralel, această incorectitudine a unui vot. Practic, voturile care nu sunt pentru ei, sunt greșite. Or, într-o democrație adevărată, există pluralism politic.”

Europa Liberă: Atât Maia Sandu, cât și Igor Dodon, recunosc rolul, meritul diasporei în ceea ce privește menținerea pe linia de plutire a R. Moldova, pentru că remitențele sunt cele care mențin, deocamdată, R. Moldova, din punct de vedere economic, și ambii promit să lanseze diverse proiecte pentru a aduce toată lumea acasă. Adevărul e că un milion de moldoveni e puțin probabil să revină în R. Moldova, dar totuși, iată, Diana Mardarovici se gândește să revină pentru totdeauna în R. Moldova?

Diana Mardarovici: „Eu sunt acasă, din punctul meu de vedere, fiind româncă și etnic româncă. Fiind la București, sincer, rareori mă consider în diaspora, mai curând consider că m-am născut într-un oraș mai mic din România, dar asta deja este o opinie de identitate națională. Dacă m-aș muta înapoi la Chișinău? E foarte puțin probabil, datorită oportunităților pe care le am în cadrul UE. Având acces la o piață unică, nu de patru milioane de oameni, ci de 500 de milioane de oameni. Aici e diferența. Pentru că dacă vrei să faci antreprenoriat, dacă vrei să faci lucruri mari și proiecte mari, ai nevoie de o piață unică mare, ai nevoie de acces la oportunități. Astăzi, în R. Moldova, acest lucru nu este real. Dacă mă întrebați ce se va întâmpla peste 20 de ani, nu am un răspuns. Ceea ce pot să spun e că probabil mi-aș dori foarte mult să deschid afaceri în R. Moldova, asta categoric. Să mă întorc acolo pentru a dezvolta idei, proiecte de afaceri, cu oameni extrem de talentați, care mai sunt acolo, mi-ar face o plăcere extraordinară. Să mă mut? Nu aș putea să dau un răspuns pe termen lung, însă astăzi nu e o opțiune.”

Europa Liberă: Pentru că se vorbește despre o mobilizare mai masivă pentru turul doi, chiar credeți că va veni mai multă lume, duminică, la alegeri decât a fost pe 1 noiembrie?

Turul întâi, toată lumea a știut, a fost meciul de calificare

Diana Mardarovici: „Eu sunt convinsă, din mai multe motive. Am vorbit și cu prietenii mei, am vorbit cu basarabenii de aici, din București. Turul întâi, toată lumea a știut, a fost meciul de calificare. Toți știam că va exista un tur doi, toți știam ce va presupune acel tur. Indiferent de situația pandemică, alegerile sunt organizate foarte sigur, în condiții foarte bune. Deci, sunt convinsă că numărul de oameni va fi considerabil mai mare, mai ales spre dimineață, pentru că lumea a văzut că spre dimineață nu erau cozile, spre seară s-au făcut.”

Europa Liberă: Și oare unde se vor duce cele peste 700 de voturi pe care le-a câștigat în România Renato Usatâi?

Diana Mardarovici: „Să vă spun sincer, aș vrea să văd și eu, având în vedere poziția dumnealui împotriva președintelui actual. Din înțelegerea mea a platformei dumnealui, poziția lui era anti Igor Dodon, iar în turul doi anti Igor Dodon este doar Maia Sandu.”

Europa Liberă: Pandemia nu ar putea să pună o piedică în calea celor care vor să-și exercite dreptul la vot?

Diana Mardarovici: „Pandemia a pus o piedică masivă în calea exercitării dreptului la vot. Știu că li s-a întâmplat multor oameni să aștepte un rezultat de test și să nu poată merge și din motive medicale. Dar, pe de altă parte, știu că oamenii care-și doresc să voteze, o vor face. Alegerile au fost organizate în condiții de maximă siguranță, aici, în România. Luăm lucrurile foarte în serios, în ceea ce privește pericolul de răspândire, însă democrația nu poate aștepta, democrația este mai importantă. Și democrația trebuie exercitată la momentul potrivit.”