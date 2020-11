Vladimir Socor: Geopolitică și alegeri în R. Moldova

Potrivit rezultatelor primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, organizate duminică, 1 noiembrie, lidera PAS, Maia Sandu și președintele Igor Dodon (susținut de Partidul Socialistilor) au intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale. Potrivit CEC, fostul premier Maia Sandu conduce cu 36.16% procente din voturi față de 32.61% presedintele în exercitiu Igor Dodon. Analistul occidental Vladimir Socor îl consideră perdant pe Igor Dodon.

Europa Liberă: În Republica Moldova ar urma să aibă loc și un al doilea tur al alegerilor prezidențiale, preconizat pentru 15 noiembrie. V-a surprins rezultatul acestor alegeri în primul tur?

Vladimir Socor: „Da, m-a surprins! Toată lumea se aștepta că va fi un al doilea tur, era o așteptare unanimă, dar aproape unanimă așteptarea era ca Dodon să câștige în primul tur, urmând ca în al doilea tur Maia Sandu să aibă oarecare speranțe să recupereze diferența din primul tur și totuși să câștige în al doilea tur, dar acest scenariu nu era deloc sigur și dna Maia Sandu însăși părea foarte îngrijorată de perspectiva turului al doilea. Și când colo, spre surpriza generală, inclusiv a mea, dna Maia Sandu a câștigat primul tur. Aceasta înseamnă că Igor Dodon deja a pierdut al doilea tur.”

Europa Liberă: De ce sunteți atât de sigur că ar putea să fie perdant Igor Dodon?

Vladimir Socor: „Pentru că dl Dodon nu mai are potențial de creștere în turul al doilea.”

Europa Liberă: Unde se vor duce voturile Violetei Ivanov, unde se vor duce o parte din voturile lui Renato Usatîi?

Vladimir Socor: „Atât partidul lui Ilan Șor, pe care îl reprezintă Violeta Ivanov, cât și dl Usatîi sunt foarte ostili față de dl Dodon, politica ambelor partide a fost net îndreptată împotriva dlui Dodon.”

Europa Liberă: Deci, mesajul anti-Dodon ar putea să-i joace festa actualului președinte?

Vladimir Socor: „Dl Dodon nu mai are potențial de creștere, nu va lua sau va lua foarte puține voturi pe seama alegătorilor dlui Usatîi sau ai dnei Ivanov. Aceștia nu-l vor vota pe dl Dodon, pentru că liderii lor au fost tot timpul împotriva dlui Dodon, iar dna Sandu are potențial de creștere foarte mare. Întâi, deoarece mulți dintre susținătorii potențiali ai dnei Maia Sandu nu s-au prezentat la vot în primul tur mizând să se prezinte la vot în turul al doilea, care, bineînțeles, urma să fie cel decisiv și va fi cel decisiv.”

Europa Liberă: Multe voci acreditează ideea că segmentul de centru-dreapta a fost răzlețit și asta a făcut ca mulți alegători să prefere să rămână acasă și să aștepte turul doi.

Vladimir Socor: „Exact! Și tocmai de aici are dna Sandu mare potențial de creștere în turul al doilea. Cu siguranță că dl Andrei Năstase și alți candidați o vor sprijini pe Maia Sandu, vor face apel la propriii lor alegători să o voteze pe dna Maia Sandu, nu am nicio îndoială în această privință. Dl Dodon nu numai că nu are potențial de creștere sau foarte mic potențial de creștere, dar faptul că dl Dodon, președintele în exercițiu a pierdut în primul tur, deja i-a creat o imagine de perdant. Din acest moment, vor începe defecțiuni din Partidul Socialiștilor, iar partidul dlui Usatîi și cel al dnei Ivanov vor încerca, imediat, să preia părți ale electoratului dlui Dodon, vor încerca să preia segmente de electorat moldovenist, rusofon, electoratul care dorește un stat social. Aceste părți din electoratul lui Dodon sunt deja expuse tentativelor de sustragere din partea partidelor lui Usatîi și Violetei Ivanov.”

Europa Liberă: Din contra, se acredita ideea că deputații plecați de la „Pro Moldova”, condusă de Andrian Candu, ar putea să însemne o înțelegere între Igor Dodon și Ilan Șor și să fie reconfigurată puterea în parlament, majoritatea parlamentară.

Vladimir Socor: „Subiectul parlamentului e un subiect aparte, acum vorbim despre al doilea tur de scrutin. Președintele în exercițiu care pierde în primul tur este deja o imagine perdantă. Dacă ar fi numai să comparăm scorul obținut de dl Dodon – o treime din electorat – cu scorurile obținute de alți președinți din același spațiu, să spunem, Zelenski în Ucraina, Pașinian în Armenia, nu mai vorbim de Lukașenka sau de Aliev, deci scorul lui dl Dodon – o treime din voturi pentru președintele în exercițiu – e penibil, e o rușine. Și, în primul rând, rușii, Moscova vor trage această concluzie.”

Europa Liberă: Ce reacții ar mai putea să vină din partea Kremlinului, pentru că indirect oricum Federația Rusă a mizat și mai mizează pe o victorie a lui Igor Dodon?

Vladimir Socor: „Nu, eu nu sunt deloc de părerea asta. Am spus, de câțiva ani de zile spun, inclusiv în discuțiile noastre, dna Valentina, că Rusia nu are un interes marcant în Republica Moldova. Rusia nu a făcut nimic pentru a-l sălta pe Dodon mai sus de 33 sau 35 la sută. Oricât a cerșit dl Dodon – împrumut de 200 de milioane de euro, forumul investițional la Chișinău, vizita lui Putin, vizita patriarhului Chiril, capital rusesc să vină în Moldova –, oricât a cerșit dl Dodon, și ce i-a dat Rusia? Nimic! Dar Rusia a intrat într-o stare de îngrijorare atunci când dl Dodon în 2019 a realizat un scor în alegerile parlamentare mult sub așteptări și apăruse perspectiva imediată ca dl Plahotniuc să devină stăpânul Partidului Socialiștilor. Abia atunci a intervenit Moscova, iar acum Moscova s-a distanțat, l-a ținut pe Dodon la distanță tot timpul acesta, Putin nu l-a mai primit în întâlniri bilaterale, mass-media rusească, inclusiv cea controlată de guvernarea din Rusia a arătat un dezinteres complet față de Republica Moldova. Și nu mă surprinde, fiindcă Republica Moldova nu este prioritate pentru Rusia.”

Europa Liberă: Și până pe 15 noiembrie Rusia nu va face absolut nimic?

Vladimir Socor: „Rusia ar fi putut să întreprindă ceva în ultimul moment. De exemplu, ar fi putut să-i mobilizeze pe alegătorii moldoveni din Rusia să voteze cu Igor Dodon. N-a făcut asta. Ar fi putut să mobilizeze mai mulți transnistreni să voteze pe malul drept. N-a făcut nici asta. Iar acum posibilitatea de a-i folosi pe gastarbeiterii din Rusia să voteze pentru Igor Dodon e o posibilitate care dispare, deoarece aceia au votat în mare măsură pentru Renato Usatîi. Deci, dacă Igor Dodon ar fi obținut în primul tur un scor cât de cât onorabil, mai mult decât o treime, atunci Rusia poate ar fi făcut ceva pentru el în ultimele zile înainte de turul al doilea, dar când Dodon a obținut o treime, pentru Rusia este un candidat perdant și Rusia va căuta cu siguranță alte opțiuni în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar care ar fi alte opțiuni?

Vladimir Socor: „Deocamdată, Rusia nu are alte opțiuni. Singurul atu politic al Rusiei în Republica Moldova este în continuare Partidul Socialiștilor. Acest atu este unul perdant. Dl Dodon s-a dovedit un candidat slab, s-a dovedit și un organizator slab, iar Partidul Socialiștilor în general e lipsit de personalități, partidul acesta trăia prin dl Dodon; dl Dodon era „tăticul” partidului. Acest partid e foarte sărac în personalități atrăgătoare. Și aici vreau să ajung la chestiunea geopoliticii. Acest prim tur al alegerilor prezidențiale a demonstrat încă o dată că nu prin geopolitică se câștigă alegerile în Republica Moldova. Dl Dodon a mizat pe Rusia și a pierdut. Dl Dodon s-a abătut de la politica echilibrată, în ultimele câteva luni a cârnit foarte accentuat, ostentativ, demonstrativ în direcția Rusiei, deci a devenit geopolitic și a pierdut. Dna Maia Sandu a decis din capul locului să nu recurgă la geopolitică și a câștigat. Cea mai bună și, de fapt, singura geopolitică posibilă pentru Republica Moldova este evroremont.”

Europa Liberă: Să vorbim și despre votul transnistrenilor. Dacă luăm în calcul că în stânga Nistrului ar fi peste 400 mii de persoane cu drept de vot, inclusiv cei fără pașaport moldovenesc, la alegerile prezidențiale în primul tur au participat peste 3 la sută, 3,4 la sută, toți aceștia fie au fost nevoiți să vină pe cont propriu, fie au fost ajutați, dar surprinde un lucru, că și chiar Maia Sandu a luat mai multe voturi venite din stânga Nistrului decât în Găgăuzia, de exemplu.

Vladimir Socor: „Da, am văzut, Maia Sandu a luat 13 la sută din Transnistria. Un scor neașteptat de bun.”

Europa Liberă: De ce în Transnistria atâtea și de ce în Găgăuzia nu?

Vladimir Socor: „Găgăuzii, bineînțeles, sunt foarte rusofili, știm acest lucru...”

Europa Liberă: Și transnistrenii nu la fel sunt rusofili?

Vladimir Socor: „Dar în Transnistria probabil că a rămas un număr oarecare de cetățeni loiali ai Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Despre surpriza Renato Usatîi ce ne puteți spune și cum credeți că va proceda el în continuare? A vrut și el să ajungă în turul doi al acestui scrutin prezidențial și aproape că se arăta sigur că ar putea să acceadă în turul doi. Ce vorbește această surpriză, Renato Usatîi, în alegerile prezidențiale din Moldova?

Vladimir Socor: „Scorul lui Usatîi - 17 la sută - este, într-adevăr, o mare surpriză. Chiar și scorul Violetei Ivanov e îngrijorător. Pe mine mă îngrijorează ascensiunea acestor două partide – partidul lui Usatîi și partidul Violetei Ivanov. Mă îngrijorează, deoarece ei vor pătrunde cu siguranță în viitorul parlament, dacă vor fi alegeri la primăvară, și ar trebui să fie, aceste două partide vor intra întărite în noul parlament, componența parlamentului va deveni pestriță și va necesita coaliții situaționale pentru formarea guvernului.

Orice guvernare, să spunem, pro-europeană va fi obligată să țină cont de aceste două partide și să negocieze cu ele. După părerea mea, Renato Usatîi reprezintă un risc de securitate națională pentru Republica Moldova. Dl Usatîi a fost în prea multe proiecte obscure, are stăpâni necunoscuți, e un politician netransparent, noi nu știm cine sunt stăpânii lui care-i stau în spate, a trecut dintr-o tabăra în alta de mai multe ori, a fost instrumentul Moscovei, în 2014 a devenit instrumentul lui Plahotniuc, câțiva ani a fost folosit de către Plahotniuc, a asigurat alegerea dlui Dodon ca președinte în 2016, susținându-l în al doilea tur, deci nu am nici cea mai mică încredere în dl Usatîi. Și mă îngrijorează, de asemenea, faptul că dl Usatîi este un fel de specialist în a divulga pretinse informații secrete din interiorul serviciilor de securitate.”

Europa Liberă: Și mulți întreabă, cum face el rost de aceste informații și de ce anume la el ajung informațiile?

Vladimir Socor: „Exact! Deci, prezența lui Usatîi și activitățile lui în Republica Moldova demonstrează vulnerabilitatea statului Republica Moldova, o vulnerabilitate de securitate. Cu siguranță că Renato Usatîi, intrând în parlament cu o oarecare forță, va deveni un fel de acționar în acest parlament, posibil chiar cu posibilități de blocaj – cine știe? –, 17 la sută e foarte mult într-un parlament pestriț dacă partidul său repetă acest scor. Mă îngrijorează, de asemenea, și influența nocivă din punct de vedere cultural și lingvistic din partea lui Renato Usatîi asupra spațiului public din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Renato Usatîi în această campanie prezidențială a insistat pe ideea că pentru el votează și pro-rușii, și pro-românii, și stataliștii...

Vladimir Socor: „Da, da, așa este. El recrutează votanți din toate aceste părți, dar eu mă refer la limbajul și comportarea dlui Usatîi, care nu sunt limbajul și comportarea unui politician cu demnitate.”

Europa Liberă: Despre ce vorbesc rezultatele pe care le-a obținut Violeta Ivanov, fiind sprijinită de Ilan Șor?

Vladimir Socor: „Da, faptul că avem un partid plutocratic în parlament, un partid care trăiește din banii cu siguranță murdari, ai unei persoane care fuge de justiție, Ilan Șor a fost tot timpul instrumentul lui Plahotniuc. Plahotniuc a avut în ultimele luni în Republica Moldova două partide-instrument – gruparea lui Candu și gruparea lui Ilan Șor în parlament. Acum, gruparea lui Candu este, după cum vedem, în pierdere de teren, pierde deputați, pierde eficiență...”

Europa Liberă: Păi deputații dlui Candu toți au sprijinit candidatura dlui Șor?

Aceste două partide vor tulbura apele în politica Republicii Moldova

Vladimir Socor: „Da, așa este, așa este. Și posibil de aceea, cred eu, că partidul dlui Șor va deveni vioara întâi în această mică orchestră pe care o mai dirijează dl Plahotniuc în Republica Moldova, mai ales că partidul acesta este partidul unei persoane care fuge de justiție. Ne întrebăm dacă dlui Șor i se va permite să se întoarcă în Republica Moldova, nu știm. Am văzut câteva mesaje video ale dlui Șor, chiar și ale Marinei Tauber, care cu multă încredere prezic că dl Șor se va întoarce în curând în Republica Moldova. Deci, aceste două partide vor tulbura apele în politica Republicii Moldova și în parlament.”

Europa Liberă: Dl Socor, totuși Violeta Ivanov a obținut mai mult decât Andrei Năstase, aproape de două ori...

Vladimir Socor: „Da, da, am văzut acest lucru. Înainte de a încheia discuția noastră, dna Valentina, când l-ați menționat pe Andrei Năstase, eu aș vrea să evidențiez rolul lui Andrei Năstase. În pofida scorului mic pe care l-a obținut în aceste alegeri, Andrei Năstase va rămâne în istoria Republicii Moldova. Dacă n-ar fi fost Andrei Năstase, l-am mai fi avut și astăzi pe Plahotniuc în Republica Moldova. Acum mă întrebați de ce dl Năstase a obținut un scor atât de mic...”

Europa Liberă: Pentru că, știți, el a insistat că Maia Sandu trebuie să se retragă, că el ar merita să se dueleze cu Igor Dodon? Totuși, aceste declarații nu se uită ușor.

Vladimir Socor: „E adevărat, aveți dreptate, au fost greșeli mari din partea lui Andrei Năstase, dar chiar înainte de a comite aceste erori, dl Năstase i-a lăsat pe alegători, inclusiv pe alegătorii propriului său partid, în nedumerire. Dacă dl Năstase dorea să devină sau primar al Chișinăului, sau ministru de interne, sau șef al statului, sau chiar prim-ministru, dânsul a încercat toate aceste opțiuni rând pe rând și desigur că aceste șovăieli și neclarități au condus la scorul mic pe care l-a obținut în aceste alegeri.”

Europa Liberă: Credeți că totuși punțile nu au fost arse până la capăt între partidul dlui Năstase și partidul dnei Sandu? Ar putea să găsească consens, compromis pentru cum văd ei lucrurile în continuare să fie așezate și pe scena politică a țării, și în parlament?

Vladimir Socor: „Desigur! Cred că acest lucru este imperativ și este normal. Eu personal aș fi foarte mirat dacă partidul dlui Năstase în parlament nu s-ar ralia imediat la PAS.”

Europa Liberă: Dar ce ar însemna acest lucru, dacă nu se raliază partidul dlui Năstase la partidul dnei Sandu în parlament?

Vladimir Socor: „Prin raliere înțeleg acțiuni comune, în front comun și încercarea...”

Europa Liberă: Dacă nu fac acest front comun, ce trebuie să înțeleagă societatea?

Vladimir Socor: „Dacă nu fac acest front comun, asta nu va împiedica alegerea Maiei Sandu ca președintă, dar va dăuna foarte mult ambelor partide în alegerile parlamentare. Aceste două partide trebuie să obțină un scor mult mai mare decât îl au astăzi în parlament, pentru că altfel vor fi surclasate de către celelalte partide. În parlamentul actual avem vreo 40 de deputați din moștenirea lui Plahotniuc, sunt cei din gruparea lui Diacov și Filip, cei din gruparea lui Candu, cei din gruparea lui Șor și cei neafiliați. În total, vreo 40, plus socialiștii. Ei pot face oricând înțelegeri împotriva celor două partide din fostul și, eu sper, viitorul bloc ACUM. De aceea sunt necesare alegeri parlamentare în mod absolut la primăvară, iar dacă partidul condus de dl Năstase nu face front comun cu partidul condus de dna Sandu, ambele partide vor pierde. De aceea, eu nu-mi imaginez alt scenariu decât acela că partidul dlui Năstase va face front comun cu partidul dnei Sandu.”

Europa Liberă: Avansul liderei PAS, Maia Sandu, a fost cimentat, arată și statisticile, prin votul celor din străinătate, a diasporei care a ieșit masiv la vot în condiții destul de vitrege, pentru că această pandemie în Europa arată cât de dure sunt măsurile impuse de către statele unde se află moldovenii. S-au depășit toate recordurile de participare a diasporei, cu peste 140 de mii de voturi exprimate.

Vladimir Socor: „Da, așa este!”

Europa Liberă: Deci, votul diasporei rămâne decisiv și pentru turul doi?

Vladimir Socor: „Cu certitudine!”

Europa Liberă: E votul salvator?

Vladimir Socor: „N-aș spune că e salvator, cred că votul salvator este totuși cel intern, și anume susținătorii potențiali ai dnei Sandu care nu s-au prezentat la vot în primul tur, dar care planificau deja să se prezinte la al doilea tur, plus alegătorii domnilor Țîcu, Chirtoacă, Deliu și Andrei Năstase sunt o rezervă foarte importantă - internă, nu externă - pentru dna Sandu. Repet, singura geopolitică posibilă pentru Republica Moldova este evroremont.”