Alexandra Pitlik: Mai devreme sau mai târziu, noi, cei din diaspora, vom reveni acasă

Chiar dacă au trecut mai mult de două decenii de când a plecat din Republica Moldova, Alexandra Pitlik urmăreşte evenimentele de la Chişinău. De la Viena, unde s-a stabilit, vorbeşte despre importanţa votului moldovenilor aflaţi în străinătate.

Europa Liberă: Vorbim despre felul cum au reușit moldovenii să se mobilizeze pentru a participa la aceste alegeri prezidențiale. Ca o concluzie, ce ați scoate în prim-plan?

Alexandra Pitlik: „Cea mai efectivă cale de a te informa ce se petrece acasă ți-o oferă internetul totuși, unde sunt discuții, unde sunt păreri în urma cărora oamenii își fac o concluzie și eu socot că diaspora „s-a copt” și cetățenii și-au dat seama că, dacă ei nu se mobilizează soarta, lor le-o va decide Transnistria, Găgăuzia sau mai știu eu cine, sau cum se exprimă ei că „bătrânii l-au ales pe Dodon”, au învinuit pe altcineva, dar acum și-au dat seama că, dacă nu mă voi duce eu, tu și ceilalți prieteni, decizia o vor lua alții și noi vom rămâne cu covata spartă până la urma urmei.”

Europa Liberă: Se zicea că celor care se simt confortabil acolo, în străinătate, mai puțin le pasă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova? Votul însă arată altceva.

Alexandra Pitlik: „Noi, cei plecați, știm că acolo ne sunt rădăcinile și, mai devreme sau mai târziu, ne vor întoarce la ele. Plus la asta, noi vedem suferințele părinților noștri care au muncit și-au consacrat viața și noi am trăit în acele condiții, fără să ne vedem părinții. Pe noi ne-a educat societatea, dar nicidecum părinții, pentru că ei au muncit pentru acea societate, pentru acel regim comunist care îi făcea, nu vreau să spun robi, dar s-au dedicat muncii și la urmă au rămas cu o pensie cu care mulți din ei își dau seama că mureau de foame dacă nu erau să fie peste hotare nepoții, copiii lor. Și tragedia asta noi o suferim chiar și de la distanță.”

Europa Liberă: În ce condiții ați putea reveni în Republica Moldova cei plecați și doar o parte, pentru că unii deja și-au găsit rostul acolo, peste hotare, acolo și-au întregit familiile, acolo învață copiii, acolo copiii își fac cariere și mai degrabă vor alege să rămână pentru totdeauna, dar o parte mai trăiește cu gândul că vrea să revină?

Vreau ca și ei să vadă o lumină, vreau și ei să se bucure de viață

Alexandra Pitlik: „Eu, ca cetățean care mai mult de 20 de ani sunt plecată, când revin acasă, trecând pe străzile Chișinăului sau ale satului, parcă mă simt vinovată că eu port o haină poate mai bună, că eu am bani în buzunar și nu mă simt împlinită și fericită, uitându-mă în ochii aceștia triști. Eu vreau ca și ei să se bucure, vreau ca și ei să vadă o lumină, vreau și ei să se bucure de viață. Și nu numai eu că am venit, asta e starea la toți cei plecați. Noi vrem când venim acasă să nu vedem suferință, vrem să vedem bucurie pe fețele oamenilor. Dacă se spune că cei plecați se tem de greutăți și au fugit de greutăți, nu e chiar așa, pentru că, dacă noi ne-am stabilit într-o țară unde am venit fără să cunoaștem limba, am venit fără să știm unde ne ducem, am mers la un risc și dacă noi am obținut ceva, înseamnă că noi nu temem de muncă, dar ne temem de nedreptatea care acolo a pus stăpânire pe țărișoara asta a noastră. Și doar sunt atâtea exemple când oamenii plecați peste ani au venit și au investit în țară bani, dar n-au avut succes din cauză că acolo este un racket care le ia ceea ce au câștigat. Și iată de această nedreptate au teamă oamenii, dar nicidecum de greutățile care sunt acolo.”

Europa Liberă: 139 de secții de votare au fost deschise peste hotare, 140 de mii de cetățeni din străinătate și-au exercitat dreptul la vot. Credeți că această situație se va menține și în turul doi, preconizat să aibă loc pe 15 noiembrie?

Alexandra Pitlik: „Azartul (entuziasmul) abia a început. Eu sper și sunt încrezătoare că oamenii vor merge acum până la urmă și nu mai avem dreptul să dăm înapoi.”

Europa Liberă: Și acolo, în străinătate, epidemia de coronavirus impune restricții și mai dure. Ar putea să fie o piedică pentru unii cetățeni moldoveni să ajungă la secțiile de votare?

Alexandra Pitlik: „Nu cred, deși deja și în Austria s-au făcut restricții și săptămâna viitoare, dar atitudinea celor din străinătate a conducătorilor țării e mai înțeleaptă sau mai loială față de crearea condițiilor decât chiar a celor care-s din țara noastră. Și de aia au riscat în toate țările să le permită sutelor de oameni să stea în rând, dar după cum vedem și cum spune un proverb, adică îl traduc din rusă: când îi zboară capul, omul la păr nu se gândește.”

Europa Liberă: Vot fi iarăși cetățenii în stare să parcurgă zeci, sute de kilometri?

Alexandra Pitlik: „Eu sper că da. Depinde de fiecare în parte, dar eu cred că la ultima sută de metri nu cedăm, iar faptul că Maia Sandu deja e pe locul întâi ne încurajează și eu cred că nimeni nu-și dorește să pierdem „jocul”. Acesta nu-i un joc, dar așa ne putem exprima. Ar fi un păcat să pierdem o victorie, cu atât mai mult că noi suntem aproape de ea, suntem la un sigur pas.”

Europa Liberă: Cum ar arăta Republica Moldova condusă, de exemplu, de Maia Sandu, dacă va obține cele mai multe procente în turul doi?

Alexandra Pitlik: „În primul rând și pe primul plan să fie o țară de drept, din moment ce legile vor fi puse în funcție, veți vedea că se pornește moara. Noi mergem spre bine, asta nu-i de o zi la alta, noi avem nevoie de ani, pentru că asta e egal cu o boală incurabilă spre care merge omul toată viața și se duce la medic și-i spune: dă-mi ceva ca eu să înghit și să mă fac sănătos. Asta e situația la noi în țară la momentul de față.

Noi timp de 30 de ani am îmbolnăvit această țară și peste noapte nu putem să facem schimbările, dar cu anii noi vom merge spre izbândă. Noi avem speranță și dacă mergem pe calea cea dreaptă, noi vom reuși ceva să facem în țara noastră pe care ne-o iubim cu toții. Mă adresez tuturor celor care nu sunteți indiferenți de soarta țării, de soarta țării-mamă, ieșiți uniți, cu speranțe la vot, indiferent că plouă sau ninge, indiferent de acest coronavirus, care știm că-i un pericol, dar în momentul decisiv să dăm lovitura decisivă ca noi să știm că, datorită votului meu, datorită votului tău, noi scoatem țara din întuneric.”