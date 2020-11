Diaspora și consultanții ruși, două dintre problemele lui Dodon

La Chișinău, Comisia Electorală Centrală este în căutare de soluții pentru a reamenaja secțiile de votare din străinătate unde sunt așteptați mulți alegători, așa încât să-i poată primi pe toți cei care vin la vot în turul doi de scrutin al prezidențialelor, pe 15 noiembrie. Numărul buletinelor de vot pentru diaspora occidentală a fost deja mărit cu peste 115 mii. Pe 1 noiembrie, la primul tur de scrutin, la secțiile din străinătate au venit aproape 150 de mii de alegători, un număr-record, marea majoritate votând pentru Maia Sandu, iar unele secții s-au închis înainte să-i primească pe toți. Mai pot fi reamenajate acestea înainte de turul doi?

Declarațiile președintelui în exercițiu Igor Dodon care pretinde un al doilea mandat precum că cei din diaspora ar fi „un electoral paralel” care are o opțiune de vot pe contrasens cu cei din țară a iscat numeroase critici în rândul celor stabiliți peste hotare. Dodon a continuat în ultimele zile să-i acuze că ar fi fost aduși organizat la secții de contracandidata sa Maia Sandu. Chiar dacă eventual s-ar fi urmărit radicalizarea electoratului din interiorul țării, efectul ar putea fi invers, sugerează lideri ai diasporei, anume o mobilizare a celor care s-au simțit jigniți.

Directoarea Ziarului de gardă, Alina Radu, spune că, reieșind din datele statistice, fiecare familie are pe cineva în străinătate, fie în Europa, America sau Rusia. Iată de ce mesajele denigratoare ale lui Dodon, după părerea sa, la adresa rudelor lor ar putea să fie mai puțin credibile în ochii alegătorilor care în număr mare supraviețuiesc cu ajutorul remitențelor venite de peste hotare. În ceea ce privește mobilizarea la vot în al doilea tur de scrutin, Alina Radu afirmă că dorința diasporei va avea de confruntat realitatea de pe teren: țările europene se închid una după altă, în încercarea de a limita răspândirea noului tip de coronavirus, aceste măsuri ar putea afecta și călătoriile inclusiv în scop electoral.

„Dacă duminica trecută se considera că ar putea fi un impediment vremea foarte proastă, distanțele foarte mari, acum un impediment ar putea fi aceste limitări impuse de normele sanitare. I-aș recomanda președintelui Dodon să nu atace diaspora reieșind din trei argumente: 1) e încă președinte al R. Moldova, deci al tuturor cetățenilor, și nu are voie să atace o categorie de persoane foarte numeroasă, 2) el și-a ales alura de independent ca să câștige mai multe voturi – și aici el pierde și 3) și cel mai important argument e că diaspora actuală reprezintă oamenii cu ochii cei mai larg deschiși, pentru că ei au avut posibilitatea să trăiască în alte medii și să facă comparația să înțeleagă cum e cel mai bine de trăit”.

Șeful misiunii de monitorizare a alegerilor al Asociației Promo-LEX, Pavel Postică, este de părere realocarea unor secții în străinătate nu înseamnă că numărul acestora se va mări, ci că cel mult în cazul unora li s-ar putea mări capacitatea, prin reamplasarea în spații mai largi, mai multe cabine de vot și un flux mai mare de votanți de pe seama măsurilor de profilaxie, gen măsurarea temperaturii, în exteriorul secțiilor. Organizația a propus CEC și Ministerului de Externe un șir de sugestii pentru a optimiza procesul de vot peste hotare. Printre acestea figurează și mărirea numărului de operatori electorali, cei care scanează la intrarea în secții actele de identitate, enumeră Pavel Postică.

Foarte mulți alegători veneau, se uitau ce coadă este și se întorceau înapoi, nici nu mai stăteau...

„Noi am sugerat Comisiei Electorale Centrală să analizeze posibilitatea să tipărească din SIAA Alegeri în calitate de liste electorale listele celor care au fost în primul tur de scrutin, deci ei automat să fie cumva incluși în listele electorale. Și când vine omul la secție el este identificat, listele sunt în ordine alfabetică, persoana doar semnează, funcționarul electoral nu pierde timpul pentru transcrierea datelor din buletin, ci doar ca să-l găsească în listă și să semneze pentru participarea la vot. De asta s-ar putea să ajungem în situația în care un pic să fie crescută prezența, pentru că în special în partea a doua a zilei în diaspora erau foarte mulți alegători care veneau se uitau ce coadă este și se întorceau înapoi, nici nu mai stăteau”.

O investigație realizată de jurnaliștii de la RISE Moldova a readus în discuție implicarea consultanților politici ruși în campanie în favoarea lui Igor Dodon. Aceste cheltuieli nu s-ar regăsi în rapoartele financiare prezentate, potrivit anchetei reportericești, în plus legislația moldovenească interzice expres implicarea străinilor în alegeri. Pavel Postică spune că Promo-LEX cere de mai mulți ani ca șabloanele de rapoarte financiare prezentate la CEC să includă și această rubrică. Actualmente chiar și dacă ar fi reflectate cheltuielile de consultanță, s-ar face uz de diferite scheme pentru a ascunde serviciile prestate de cetățeni străini, sugerează șeful misiunii de monitorizare a alegerilor Promo-LEX.

„Din cauza asta este foarte greu de prevăzut la care rubrică din buget, eventual, astfel de cheltuieli sunt plasate de către concurentul electoral: ca publicitate, contracte prestări-servicii, etc. Dacă s-au inclus, eu nu știu s-o fi pus, la ce rubrică de buget. Sunt cheltuieli destul de scumpe, dar ele nu sunt vizibile. Noi am văzut, de exemplu, în cazul Partidului Democrat, nu le-am văzut cheltuielile respective tranșant în raport, în schimb am văzut aceste cheltuieli în Statele Unite, în rapoartele companiilor de consultanță din Statele Unite”.

Un alt concurent electoral, Dorin Chirtoacă are pe rol la Curtea de Apel un proces ce-i vizează pe consultanții ruși, după ce autoritatea electorală și-ar fi declinat responsabilitatea. Pavel Postică îi îndeamnă pe candidați să recurgă la sesizări și să conteste orice pas al oponenților, întrucât și disputele judiciare fac parte din procesul democratic.