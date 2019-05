Dionis Cenușă: „Partea moldovenească ar trebui să se concentreze pe un dialog foarte centrat pe probleme specifice din Germania și Olanda”

Regimul liberalizat de vize pare atât de firesc, încât beneficiarii moldoveni ai acestuia nici nu-și mai pot imagina cum ar fi fără el... Cu toate acestea, îngrijorările europene față de nesocotirea condițiilor de acordare a acestui regim par să se amplifice. Există semne că state membre ale UE nu mai doresc ca mecanismul de suspendare a regimului fără vise să pară doar decorativ și ar dori să-l testeze. Cât de justificat este calmul optimist al autorităților moldovene în această privință? O convorbire pe această temă cu politologul Dionis Cenușă.



Europa Liberă: Cinci ani deja de regim fără vize acordat de UE Republicii Moldova. Pe parcursul acestor ani peste două milioane de moldoveni au traversat frontierele europene de circa 6,2 milioane de ori. Toate bune până aici. Ați remarcat, însă, într-un articol că practici negative, precum depășirea perioadei de ședere, solicitările de azil nejustificate sau integrarea criminalității în circuitul deplasărilor facilitate către UE îngrijorează deja UE. Cât de grave sunt sau sunt văzute aceste iregularități de către statele membre ale UE?



Dionis Cenușă: „Deocamdată, toate aceste practici negative le putem citi din rapoartele UE, deci vorbim despre constatări documentate de partea europeană care au fost transmise părții moldovenești, care sunt discutate la nivelul instituțiilor europene, și aici mă refer la Parlamentul European, la Consiliul UE format din guverne naționale și Comisia Europeană.

Problemele respective vor deveni foarte presante atunci când vor nimeri în spațiul public al statelor europene. Ca să vă dau un exemplu, criminalitatea cu implicarea cetățenilor albanezi a devenit un

subiect de discuții naționale în Olanda, unde Parlamentul a solicitat Guvernului ca acesta să solicite din partea Comisiei Europene suspendarea vizelor pentru cetățenii albanezi. Deci, un subiect care se află în rapoarte deocamdată, în rapoartele UE, se poate transforma în subiect de discuții naționale și care poate să ducă la consecințe sau să inițieze niște procese neplăcute pentru țări ca Republica Moldova care beneficiază de regimul fără vize.”



Europa Liberă: Cât de cooperante și eficiente sunt autoritățile moldovene în privința returnării moldovenilor care încalcă termenii de ședere al regimului liberalizat de vize, în condițiile în care doar 80% dintre cei plecați în UE se întorc acasă?



Dionis Cenușă: „Da, ați remarcat un aspect foarte important. Iarăși,

statisticile UE arată că Republica Moldova nu întotdeauna reușește să contribuie la returnarea numărului total de moldoveni care sunt acuzați de șederea peste termenul de 90 de zile timp de jumătate de an în UE. Deocamdată, cifrele sunt destul de triste, pentru că doar în 2017 am avut peste 80% de returnare. Până atunci am avut între 48 și 65 la

sută. Nu întotdeauna autoritățile reușesc să contribuie la returnarea tuturor celor care abuzează de regimul fără vize. Dar aici nu cred că este doar vina părții moldovenești. Probabil, fenomenul este atât de complex, nu întotdeauna îți reușește...”

Europa Liberă: Voiam să precizez: cum la modul practic ar putea contribui autoritățile moldovene la returnarea, revenirea acasă a celor plecați în anumite condiții în UE?

Dionis Cenușă: „Eu am încercat să analizez practicile altor țări. M-a uimit în mod plăcut ceea ce face Georgia care se confruntă cu probleme similare, dar într-un context mult mai negativ, deci ceea ce se întâmplă cu cetățenii georgieni alertează partea europeană mult

mai mult. Și am observat că deciziile adoptate de georgieni conțin și modificările de legislație, cum ar fi evident înăsprirea cazurilor de pedepsire a acelor georgieni care îi ajută pe compatrioții lor să stea ilegal în UE sau să faciliteze procedura de obținere a azilului. Deci la nivel de legislație se poate de făcut acest lucru, dar și printr-o cooperare mai strânsă cu acele țări europene în care există date foarte clare că cetățenii sunt interesați să ajungă cu orice preț, inclusiv prin ședere ilegală.”



Europa Liberă: Totodată, ați subliniat că inacțiunile autorităților moldovene în combaterea corupției, slăbirea legislației fiscale sau investigarea eșuată a fraudei bancare au devenit poate mai amenințătoare pentru regimul fără vize. Ne puteți explica de ce?



Dionis Cenușă: „Este o situația interesantă. În 2017, din recomandările pe care le-a formulat partea europeană către Chișinău, am văzut că din șase recomandări, cinci se refereau anume la aspectele pe care le-ați menționat, adică lipsă de rezultate concrete pe partea investigației fraudei bancare sau încercările de a facilita spălarea banilor dacă e să vorbim de schemele de amnistie a capitalului etc. Iar în 2018, în aceleași rapoarte ale UE, noi găsim jumate din recomandări care se referă deja la acțiunile cetățenilor mai mult decât cele ale autorităților. Deci aici vorbim de același număr de șederi ilegale, de solicitări de azil nejustificate etc. Cumva observăm că deși politicile autorităților sunt la fel de îngrijorătoarea pentru partea europeană, în prezent totuși se echilibrează această temere a părții europene, vorbim atât despre ceea ce face guvernul, cât și despre ceea ce fac cetățenii.”



Europa Liberă: În realitățile de acum, ce poate încuraja eventuale demersuri pentru suspendarea vizelor în cazul R. Moldova? Problemele politice interne? Abuzurile individuale ale cetățenilor moldoveni, adică nesocotirea de către ei a condițiilor visa free?



Dionis Cenușă: „Este foarte greu să prognozăm, dar reieșind din ceea ce s-a întâmplat până acum, putem presupune că o problemă va deveni, de exemplu, în R Moldova, dacă în legislația pentru acordarea cetățeniei contra investiției aduce la un număr exagerat de mare de noi cetățenii și mai mult decât atât, aceste noi cetățenii vor fi acordate

în final unor persoane dubioase, atunci evident această problemă va fi discutată la nivel european și vor fi puse întrebări în legătură cu cât de justificată este menținerea regimului fără vize pentru R. Moldova.

Deocamdată, politicile adoptate de către partea moldovenească trezesc suspiciuni, care însă nu s-au materializat încă în riscuri reale. De aceea și încerc să accentuez că cifrele abuzurilor comise de către cetățeni sunt la moment mai îngrijorătoare decât politicile pe care le face guvernarea.”



Europa Liberă: Ce țări sunt mai sensibile față de abuzurile individuale ale moldovenilor?



Dionis Cenușă: „Aici vorbim despre aceeași Olanda, despre Germania în primul rând, și abuzurile se referă la solicitările de azil și la șederile ilegale. În cazul Georgiei, spre exemplu, autoritățile de la

Tbilisi au început să comunice mai intens anume cu țările în care s-au înregistrat tot felul de abateri din partea georgienilor. Deci, probabil, partea moldovenească ar trebui să se concentreze pe un dialog foarte centrat pe probleme specifice din Germania și Olanda, dar deocamdată, din păcate, nu este clar ce face Chișinăul, iar datele anterior pe care le puteam găsi pe aceeași pagină a Poliției de Frontieră nu mai sunt accesibile și aici apare întrebarea de ce lipsește o transparență minimă vizavi de modul cum evoluează implementarea regimului fără vize de către autoritățile moldovenești.”



Europa Liberă: Putem vorbi despre beneficiile pe care le-au fructificat din plin cetățenii R. Moldova pe parcursul a 5 ani de visa free. E potrivit însă să vorbim și de efecte pozitive pentru comunitatea europeană?



Dionis Cenușă: „Evident. Comunitatea europeană a reușit prin crearea acestei oportunități de călătorie fără vize să se apropie

regiunii care cândva era considerată străină. Deci prin liberalizarea vizelor s-a facilitat o comunicare mai intensă la nivel de indivizi, comunități și state. Totodată, este posibilă și prevenirea unor situații neplăcute și a unor infracțiuni cu caracter transfrontalier. Deci, sunt beneficii atât cu caracter social, cât și cu caracter politic și sectorial.”

Europa Liberă: Alegerile în Parlamentul European ar putea schimba atitudinea Bruxellesului față de regimul liberalizat de vize?

Dionis Cenușă: „Alegerile europene vor deveni într-adevăr determinante în a discuta despre probabilitatea suspendării regimului

de vize pentru unele țări care la moment beneficiază de ele din vecinătatea europeană. Dacă în Parlament vor nimeri foarte multe partide eurosceptice, atunci într-adevăr vom simți cât de real poate fi riscul unei suspendări. Deocamdată, Parlamentul are un număr foarte mare de susținători în favoarea vecinilor și de aceea nu am auzit foarte multe solicitări în acest sens. Dar dacă [Matteo] Salvini și toți aliații lui vor avea o pondere considerabilă în Parlamentul european, atunci da, trebuie să ne așteptăm la discuții mai tăioase și mai serioase vizavi de regimul fără de vize pentru vecinii europeni.”