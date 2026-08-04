Ce v-ar da mai multă încredere să apelați la un psiholog? Click pentru a participa la un SONDAJ

Autoritățile explică numărul mic de înscrieri pe platforma „Psihologi Moldova” prin faptul că acum este sezonul concediilor și mulți specialiști sunt plecați din țară. Unii, însă, nu au reușit să se înregistreze din motive tehnice: nu au introdus o adresă de mail reală, nu au pus parola de la poșta electronică, dar au creat o altă parolă, au greșit o cifră din IDNP sau nu au completat toate rubricile.

„De asemenea, este important să introducă anii deplini de muncă, și nu perioada. Să salveze modificările și să se asigure că transmit acest dosar mai departe. Dacă nu se merge după structură, poate să dea eroare”, spune directoarea adjunctă a Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Tatiana Lungu.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) – instituția responsabilă de punerea în aplicare a legii cu privire la exercitarea profesiei de psiholog, a creat și un ghid care să îi ajute pe psihologi să acceseze platforma.

Dosarele depuse pe platformă vor fi verificate treptat. Psihologii vor primi un mesaj dacă dosarul este sau nu validat. Dacă vor fi anunțați că dosarul a fost respins, vor putea depune o contestație, iar dosarul lor va fi analizat de un alt evaluator, spune Tatiana Lungu.

Câțiva psihologi care încă nu s-au înregistrat pe platformă ne-au spus că o vor face în curând. Înscrierea le va oferi posibilitatea să participe la primul Congres al Psihologilor, care va avea loc în octombrie. La acest eveniment urmează să fie constituit Colegiul Național al Psihologilor și să fie aleasă conducerea acestuia.

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Ce va face Colegiul Psihologilor

Legea psihologului, care a intrat în vigoare pe 3 iunie 2026, la un an de la adoptare, stabilește că profesia de psiholog poate fi atribuită unui absolvent de psihologie cu diplomă de licență, eliberată de instituțiile de învățământ din R. Moldova sau dintr-un alt stat, recunoscute și echivalate în R. Moldova. Acesta va trebui să își perfecționeze cunoștințele teoretice și practice pe parcursul întregii activități.

Psihologii vor putea activa în sistemul public, ca funcționari, cadre didactice sau în alte funcții. În sistemul privat, ei pot fi angajați în companii sau să ofere servicii cu drept de liberă practică.

Odată la cinci ani, psihologii vor fi atestați de Colegiul Național al Psihologilor, pentru a fi stabilit gradul lor de calificare.

Colegiul va funcționa ca „asociație profesională, apolitică, autonomă și independentă”, cu patrimoniu și buget și va avea trei filiale teritoriale – la Bălți, Chișinău și Cahul.

Orice psiholog va putea deveni membru și va plăti o cotizație anuală, în mărimea stabilită de congresul colegiului. Colegiul va primi și subvenții din partea statului.

Colegiul va atesta, va suspenda și va retrage dreptul de liberă practică; va duce evidența cabinetelor individuale, cabinetelor asociate și ale societăților profesionale și va gestiona registrul unic al psihologilor, care urmează și el să fie creat.

De asemenea, Colegiul urmează să aprobe un cod de deontologie profesională și standardele de calitate ale serviciilor de asistență psihologică. O comisie de etică din cadrul Colegiului va putea sancționa psihologii pentru încălcarea legii sau a codului deontologic, prin avertizare, mustrare, suspendarea activității pe o perioadă de la o lună la un an și încetarea activității de liberă practică în una sau mai multe specialități.

Aplicarea legii întârzie

Psihoterapeuta Daniela Sîmboteanu, unul dintre specialiștii care a lucrat la elaborarea legii psihologului, susține că, în septembrie, Parlamentul ar putea face câteva modificări.

„Un amendament ar putea fi legat de revizuirea perioadei de tranziție, pentru că deja suntem în afara cadrului temporar reglementat prin lege. Până la intrarea în vigoare a legii, urma să fie constituit colegiul și să fie făcute ajustările la cadrul normativ, dar s-a întârziat”, explică specialista.

De asemenea, ar putea fi revizuită prevederea care spune că cei cu studii în psihopedagogie sau asistență socială trebuie să obțină o licență în psihologie dacă vor să fie psihologi. Legea prevede acum că aceștia pot fi doar psihologi școlari.

„Ei au fost angajați de-a lungul anilor în funcția de psiholog. Trebuie să vedem câți specialiști de acest fel avem și care sunt soluțiile pentru ei”, spune Daniela Sîmboteanu.

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