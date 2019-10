Doi donatori pentru campania lui Donald Trump au fost arestați la New York

În America, doi donatori pentru campania lui Donald Trump, născuți în străinătate, au fost arestați la New York. Ce se știe despre cei doi? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington:

Cele doua persoane arestate au legaturi cu avocatul personal al presedintelui Trump, Rudy Giuliani, ajutindu-l pe acesta sa obtina informatii din Ucraina, compromitatoare pentru fostul vicepresedinte Joseph Biden si fiul sau.

In actul de acuzare al Districtului de Sud din New York se arata ca Lev Parnas, Igor Fruman, David Correia si Andrey Kukushkin ar fi conspirat sa incalce legi federale, care se pronunta impotriva influentei straine in sistemul electoral american. Actul arata ca cei doi au conspirat sa contribuie cu fonduri de provenienta straina pentru candidati la pozitii federale si statale, in schimbul obtinerii de infleunta politica.

Lev Parnas si Igor Fruman sint cei care l-au prezentat pe Giuliani fostilor procurari ucraineni Viktor Shokin si Yuri Lutsenko. Acestia sint cei care au sustinut ca Biden ar fi fortat conducerea Ucrainei sa-l concedieze pe Shorkin, in 2016, pentru ca acesta investiga firma energetica in al carei consiliu se afla fiul lui Biden.



Eforturile lui Trump si Giuliani sa convinga Ucraina sa investigheze alegatii impotriva lui Biden se afla in centrul incercarii conducerii democrate a Camerei Reprezentantilor de a-l inculpa si demite pe Trump. La inceputul saptaminii, Parnas si Fruman au comunicat comitetelor Camerei Reprezentantilor ca nu vor colabora. Avocatul lor, John Dowd, care l-a reprezentat pe Trump in timpul anchetei lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, i-a acuzat pe democrati ca incearca sa-i intimideze si umileasca clientii. Comitete ale Camerei le-au cerut celor doi sa prezinte documente cheie cu privire la cazul legat de Ucraina.



Procurorul care a prezentat actele de acuzare a spus ca Parnas si Fruman au fost arestati pe cind incercau ca se imbarce, cu bilete intr-un singur sens, intr-un avion cu care urmau sa se deplaseze in strainatate. Procurorul a spus ca investigatia continua, ceea ce ar putea insemna ca si Giuliani are motive sa se teama.

Presedintele Trump a spus ca nu-i cunoaste pe Lev Parnas si Igor Fruman, adaugind ca daca sint clienti ai lui Giuliani, intrebarile cu privire la ei trebuie adresate fostului primar al orasului New York.