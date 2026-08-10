„Conform celor mai recente informații, 12 persoane au fost ucise și 39 rănite în urma atacului cu drone” asupra orașului Nijnekamsk, a declarat luni serviciul regional de presă într-un comunicat.

Situată la peste 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina, regiunea este bogată în resurse energetice și are numeroase rafinării importante de petrol pe care Kievul le-a țintit repetat.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele sociale arătau un nor mare de fum negru ridicându-se de la locul unei instalații petroliere din apropierea orașului industrial Nijnekamsk.

Ambele părți și-au intensificat semnificativ atacurile de lungă distanță în acest an, provocând o creștere bruscă a numărului de victime civile, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

În apropierea liniei frontului din Ucraina, un atac de artilerie rus a ucis cinci persoane într-un sat din regiunea Harkov, situată în nord-estul țării, au declarat oficialii locali ucraineni.

„Pe 10 august, forțele ruse au efectuat un atac masiv de artilerie asupra zonei rezidențiale a satului Bugaivka din raionul Ciuguiv. Mai multe case au fost distruse în urma atacului inamic. Cinci persoane au fost ucise”, a declarat parchetul regional într-un comunicat publicat pe Telegram.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a doborât 456 de drone ucrainene lansate în timpul nopții. Nu precizează însă câte dintre acestea și-au atins țintele.

Regiunea Tatarstan a raportat anterior un atac „masiv” cu drone ucrainene.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 126 de drone în atacul din timpul nopții.

O femeie a fost ucisă într-un atac ucrainean asupra regiunii ruse de frontieră Belgorod, iar un bărbat a fost ucis într-un atac cu drone rusești asupra unui taxi din regiunea Herson, situată pe linia frontului, au declarat oficialii din zonă.

Un sfârșit de săptămână sângeros

Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc duminică de atacuri mortale, președintele Volodimir Zelenski afirmând că Moscova ⁠amenință securitatea alimentară mondială ‌prin lovirea portului Odesa. Trei persoane au fost ucise și 37 rănite în orașul Harkov, din estul Ucrainei, unde a fost lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje, în timp ce autoritățile din Belgorod, Rusia, au declarat că cinci persoane au fost ucise și 25 rănite în urma unui atac cu drone ucrainene.

Zelenski a declarat că portul din Odesa a fost avariat în urma unui atac. Autoritățile locale au precizat că zeci de drone și rachete au lovit orașul, rănind cam o duzină de persoane.

„În acest fel, rușii sunt în război cu securitatea alimentară mondială”, a afirmat Zelenski. Porturile maritime din regiunea Odesei reprezintă artera principală pentru vastele exporturi agricole ale Ucrainei, scrie Reuters.

Rusia bombardează Odesa în încercarea de a împiedica Ucraina să exporte bunuri prin Marea Neagră.

„Toți cei care locuiesc în Odesa știu că ținta cea mai frecventă este zona portuară”, a spus Ihor, un localnic în vârstă de 67 de ani, al cărui apartament a scăpat ca prin minune de distrugere.

În încercarea de a perturba veniturile Rusiei destinate finanțării războiului, Ucraina a lovit petroliere rusești și alte nave de marfă în Marea Neagră, anunțând încă trei astfel de atacuri duminică.

Ambele părți au lansat o campanie mai amplă împotriva infrastructurii logistice a adversarului, depozitele de comerț electronic de pe ambele părți și benzinăriile din Ucraina fiind ținta unor atacuri intense în lunile de vară.

Gigantul de stat ucrainean din domeniul petrolului și gazelor, Naftogaz, a declarat că atacurile asupra instalațiilor sale au crescut semnificativ în ultimele trei zile, inclusiv asupra instalațiilor de extracție a petrolului în timpul nopții. Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că Rusia a atacat instalațiile energetice din regiunea Odesa, provocând ca un „număr semnificativ” de locuitori ai orașului portuar să rămână fără energie electrică peste noapte.

Scris cu informații de la AFP și Reuters

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