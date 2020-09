DOR de Romania. Sau cum se pregătește diaspora românească de alegeri (VIDEO)

Andra Martinescu (the Diaspora Initiative), Georgiana Bere (Diaspora Civica Berlin), Andra Craig (DOR – Romanian Diaspora), Adrian Ratiu (DOR – Romanian Diaspora) și Sorina Stallard sunt cinci români care au plecat din Romania care au înființat și activează în organizații civice în țările lor de rezidență. Fie că se află în Marea Britanie (Sorina Stallard) sau în Elveția, Irlanda, Canada, Italia, Austria sau Olanda ei derulează în această perioadă o inițiativa transnațională privind votul prin corespondență.

Europa Liberă: Sorina Stallard, din Marea Britanie, sunteți una dintre vocile diasporei românești cuoscută publicului. Reprezentanți proaspăt înființata organizație DOR- Romanian Diaspora, după ce ați fost parte din rețeaua Rezist. Vorbiți-ne despre proiectul privind votul la distanță la alegerile din această toamnă.

Sorina Stallard: „A existat o colaborare cu alte organizații din Elveția și Germania, Rezist Zurich și Diaspora civică Berlin, cu care am mai colaborat în trecut în acțiuni civice și am considerat că trebuie să reluăm discuțiile din 2019 cu autoritățile: cu ambasadele, Ministerul român de externe, Autoritatea electorală permanentă și Poșta Română, și să vedem care sunt diferențele între scrutinele de anul trecut la europarlamentare și prezidențiale și parlamentarele de anul acesta, astfel încât să ne asigurăm că se poate desfășura un vot decent și în siguranță, date fiind condițiile actuale de pandemie și, în ceea ce privește Marea Britanie, de Brexit, care se apropie.

... diaspora să poată vota în condiții decente

Am trimis ambasadei României la Londra mailuri pe tema reînnoirii actelor de identitate, care este o problemă în momentul de față și pe tema organizării unei discuții cu societatea civilă. În cadrul acestei campanii Vot Străinătate 2020, am reactivat legăturile din alte țări și pentru faptul că această campanie a fost demarată ca o continuitate a unei vechi colaborări cu Rezist Zurich, la care s-a adăugat o organizație nouă- care se numește The Diapora Initiative, cu membri în Elveția, Marea Britanie, Canada și Olanda, ne-am gândit că este bine să reînnoim relațiile pe care le-am avut cu Canada- pe proiectul Salvați Roșia Montana, de exemplu- pentru ca diaspora să poată vota în condiții decente.”

Europa Liberă: Veți și monitoriza alegerile? Veți participa la numărarea voturilor?

Sorina Stallard: „Mulți dintre noi au fost observatori independenți la scrutinurile precendente, însă depinde foarte mult de felul în care vor organiza scrutinul misiunile diplomatice într-o țară sau alta. Atât dl ambasador Emil Hurezeanu (Germania) cât și dl ambasador Daniel Mihalache au menționat că este posibil ca în anumite țări să nu se poată deschidă mai mult decât secțiile din cadrul ambasadelor sau misiunilor diplomatice, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. La momentul de față, de exemplu, Birmigham este sub lockdown.”

Europa Liberă: Varianta votului prin corespondență? Termenul limită a fost prelungit până pe 20 octombrie.

Sorina Stallard: „La momentul de față am demarat o campanie cu Declic pentru promovarea votului prin corespondență și înscrierii la vot, și sperăm să ajungem la câți mai mulți oameni.”

Europa Liberă: La ce rată de participare vă așteptați în Marea Britanie?

Sorina Stallard: „La momentul de față este foarte scăzută, dar crește. M-am uitat pe statistici, pe 11 septembrie erau aproximativ 1000 de oameni înregistrați, dar numărul crește zilnic. Oficial se vorbește de 400 000 de români înregistrați în Marea Britanie, cifră preluată și de BBC și The Guardian. Anul acesta ambasada a anunțat că s-au înscris peste 600 000 de români, și numărul este în creștere. Eu aș estima neoficial numărul românilor din Marea Britanie la un milion, un milion două sute de mii. Dacă mă uit la rata de participare de la prezidențiale, care este scrutinul cel mai popular, pentru parlamentare cred că rata va fi scăzută. Din păcate, pentru că sunt cele mai importante alegeri în ceea ce privește politica din România.”

Europa Liberă: Veți încerca în răstimpul rămas să convingeți românii din diaspora să se încrie pentru votul prin corespondență?

Sorina Stallard: „Absolut. Dacă ne uităm la statistici vedem că românii din Marea Britanie sunt ușor de convins în ceea ce privește votul prin corespondență pentru că numărul celor înscriși pentru votul prin corespondență este aproape triplu față de cel al celor înscriși la secție. Mergem în direcția bună, căci s-a văzut deja anul trecut că votul prin corespondență la prezidențiale a funcționat și este mult mai la îndemână atât pentru noi cât și pentru autorități.”