Dorin Chirtoacă (PL): „Peste două săptămâni, Dodon va deveni o amintire tristă.”

Deși s-a clasat pe ultimul loc la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, acumulând doar 1,20 % din voturi liderul PL, Dorin Chirtoaca vorbește despre victorie, menționând că nu el se află în situația cea mai proastă, ci Igor Dodon și îndeamnă oamenii să iasă la alegerile din turul II.

Europa Liberă: Președintele Partidului Liberal (PL), Dorin Chirtoacă, în studioul Europei libere de la Chișinău, unul dintre cei opt candidați care au aspirat să obțină mandatul de președinte în cadrul acestor alegeri din R. Moldova. Dle Chirtoacă, v-ați clasat pe ultimul loc în cadrul acestui scrutin, acumulând doar 1,2 la sută din voturi, dar Dvs. ziceți că este o victorie, pentru că-l considerați perdant pe Igor Dodon. Haideți să deschidem parantezele, și să vorbim totuși care este miza acestor alegeri?

Dorin Chirtoacă: „Cum am spus, încă de la începutul campaniei, toți candidații trebuia să avem un scop comun și anume de a-l înlătura pe Igor Dodon de la putere. Cel mai bine ar fi fost să fim un singur candidat anti-Dodon – și asta am spus de la început de campanie. De fapt, am început aceste discuții încă din februarie. Din păcate, nu am fost auziți de o serie de colegi. Respectiv, n-am avut de ales decât să ne înregistrăm în această cursă și să continuăm lupta pentru scopul comun pe care l-am anunțat de la începutul acestui an. De fapt, eu am înțeles aceste lucruri imediat după alegerile locale din anul trecut: că, dacă vom intra în alegerile prezidențiale dezbinați și dacă ne vom ataca unii pe alții, Dodon va avea prima șansă. De aceea, am făcut tot posibilul pentru a opri dezbinarea de pe dreapta, chiar cu prețul propriului sacrificiu, aș spune.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că acum declarațiile care se fac acum în sprijinul Maiei Sandu ar fi suficiente? Pentru că, din câte am înțeles, v-ați întâlnit deja cu dna Sandu, s-a întâlnit și Andrei Năstase cu dna Sandu. E suficient să anunți acest sprijin în favoarea candidatului prooccidental?

Dorin Chirtoacă: „Da, este adevărat, am avut o discuție ieri, în care am încurajat-o și am arătat punctul de vedere și, respectiv, ideile pe care le am, pentru a fi cât mai de succes victoria din 15 noiembrie, ca să nu rămână nici urmă de Dodon, să fie un vot zdrobitor, prin care să primească ceea ce merită, ca alegerile din 15 noiembrie să fie un coșmar pentru Dodon și o sentință politică din partea cetățenilor, pe care le merită din plin.

În ce privește declarațiile de susținere, aici trebuie făcute câteva precizări. Există această practică a declarațiilor însă lucrul acesta, cu siguranță, este insuficient și chiar mă adresez pe această cale bărbaților neamului, între ghilimele deja, dacă au de gând să mai facă și acțiuni. De exemplu, subsemnatul, avem cinci procese în instanța de judecată și astăzi am depus o contestație la CEC, împotriva lui Dodon, pe chestiunea implicării Mitropoliei în alegeri și vizita pe care a făcut-o chiar ieri, deja, în pregătirea turului doi, la mitropolitul Vladimir.

De asemenea, acțiuni în teritoriu, aceleași acțiuni s-au făcut și în primul tur. Pentru că, să nu uităm, ceilalți colegi candidați de pe centru-dreapta și unioniști au atacat-o pe Maia Sandu nu doar în această campanie, dar timp de un an de zile. Ei prin dezbinare au obținut acele 1,5, 2 și, respectiv, trei la sută. Or, lucrul acesta a fost foarte contraproductiv și poate fi contraproductiv și pentru turul al doilea, de aceea ar fi bine să facă și acțiuni. Doar cu o simplă declarație nu poți spune că ai rezolvat foarte mult. Acțiuni, contabilizare, implicare, contact practic cu oamenii.

Restul le vom discuta deja după turul doi. Că, de fapt, au sabotat această victorie, pe care o așteptăm pe 15 noiembrie, și au făcut și declarații absolut inepte, de tipul că noi nu putem avea președinte o femeie în R. Moldova.”

Europa Liberă: Cui i-ar fi mai ușor să-și extindă bazinul electoral în cel de-al doilea tur al alegerilor?

Dorin Chirtoacă: „Dacă nu ar fi avut loc mobilizarea diasporei și nu s-ar fi plasat Maia Sandu pe primul loc, atunci prima șansă ar fi avut-o Dodon, în continuare, doar din cauza apatiei, deznădejdii și dezamăgirii, pentru că asta era starea de spirit chiar la 1 octombrie, la începutul campaniei electorale. Datorită însă a ceea ce am reușit să producem, prin efortul de a mobiliza cetățenii, de a mobiliza diaspora, de a mobiliza oamenii conștienți și a da peste cap planurile lui Dodon, demascând în același timp și frauda pe care a pus-o la cale împreună cu Federația Rusă, cu Transnistria, prezentând și probe în acest sens, iată acuma deja prima prima șansă este a noastră, a celor care suntem de centru-dreapta, proeuropeni și unioniști, adică a dnei Sandu.”

Europa Liberă: De unde mai pot veni alegători pentru unul sau pentru celălalt candidat.

Dorin Chirtoacă: „De obicei, acela care este în funcție mai poate miza pe o creștere forțată. Pentru că cine a votat pentru Dodon, mai ales că au votat pentru el în 2016, au avut posibilitatea. Din start, era cotat că va câștiga din primul tur, cum i-a prezis, chipurile ghicitoarea în ouă, dar ouăle s-au spart, până la urmă, și acuma s-a declarat porumbel. Ajunge în ridicol acest Igor Nicolaievici Dodon, care a devenit Igor Kremlinovici Kuliok.”

Europa Liberă: Haideți să vă întreb mai pe șleau: unde se duc voturile lui Renato Usatîi, unde se duc voturile Violetei Ivanov, ce se întâmplă cu aceste sufragii?

D

orin Chirtoacă: „Dodon și-a propus să obțină voturi prin aranjamente de tip mafiot, cum a făcut-o și Plahotniuc, practic, în toți cei 10 ani ai lui de implicare în politica moldovenească. Adică: Ivanov să pretindă că este anti-Dodon în primul tur, dar în al doilea tur să dea ordine prin rețeaua Merișor, ca acei alegători să voteze pentru Dodon, la fel să se procedeze și cu voturile lui Usatîi, având în vedere experiența din 2016. La fel s-o facă și cei de la PD, și inclusiv de la Pro Moldova, că au tăcut dintr-o dată, din septembrie încoace, după întâlnirea de pe Muntele Athos a lui Dodon cu Plahotniuc, și prin aceste aranjamente să obțină acea majoritate necesară, în timp ce noi, pe dreapta, să ne omorâm unul pe altul, să ne acuzăm unii pe alții, să ne batem în mod absurd, nu știu pentru ce, și în felul acesta oamenii să rămână dezamăgiți. Iată care a fost strategia lor, pe care am dat-o peste cap, cu siguranță. Și prin apelurile la mobilizare, și prin oprirea acelor atacuri care au fost pe dreapta, sper că am contribuit și eu în acest sens.”

Europa Liberă: Despre votul din Transnistria s-a discutat mult și se mai discută și, cel mai probabil, până la 15 noiembrie va fi un subiect de actualitate, pentru că, în funcție de cum înțeleg cetățenii din stânga Nistrului să se prezinte la acest scrutin, în funcție de cum înțeleg actorii politici să pună miza pe aceste voturi din stânga Nistrului depinde cât de corect va fi acest scrutin prezidențial, să nu se vorbească despre fraude.

Dorin Chirtoacă: „Că au fost fraude în regiunea transnistreană am spus de la începutul campaniei, am demonstrat pe parcursul campaniei și s-a văzut și în ziua alegerilor. Dodon a mers până într-acolo, încât nici nu i-a păsat și și-a bătut joc de propriii alegători din regiunea transnistreană, clar, aduși organizat la alegeri, cu microbuze, cu mașini, cu autobuze care făceau mai multe curse...”

Europa Liberă: Dar au fost mai puțini decât în 2019, la alegerile parlamentare.

Dorin Chirtoacă: „Pentru că însuși Dodon este o caricatură, și a lui Plahotniuc, și a lui Voronin, și a tuturor celorlalți. Nici capacitate de organizare nu a avut, spre deosebire de Plahotniuc, care, cu bandiții de dincolo de Nistru, i-au organizat mai bine în 2019 și 2016, pentru același Dodon. Și aici s-a văzut: cum au arătat alegerile cu cetățenii din regiunea transnistreană, așa a arătat și fața lui Dodon în seara scrutinului și a doua zi dimineață, când a debitat toate tâmpeniile de pe lume, toate falsurile de pe lume, toate acuzațiile prostești, a atacat diaspora, a atacat propriii cetățeni, i-a făcut pe toți vinovați de propria înfrângere și incapacitate. Iată care este fața lui adevărată. Nu cum s-a tot prefăcut de-a lungul timpului. Și acuma, evident, va mai încerca încă o dată să fraudeze prin Transnistria, va plăti mai mult, va încerca să-i aducă pe și mai mulți la alegeri, dar nu știu dacă va mai reuși, având în vedere că lucrurile au fost oricum demascate și va exista și monitorizare din partea noastră și, respectiv, blocarea abuzurilor în cauză.”

Europa Liberă: Votul din diasporă rămâne a fi, așa cum se spune, unul salvator pentru candidatul cu viziuni prooccidentale?

Dorin Chirtoacă: „Diaspora este cea care merită tot respectul nostru. Nu doar pentru votul din 1 noiembrie, dar pentru faptul că, timp de 20 de ani, această parte a cetățenilor R. Moldova care și-a sacrificat viața, de-a nu mai fi acasă, și au mers pentru a se putea salva pe ei, pentru a putea câștiga o bucată de pâine și a avea o viață mai bună, ei ne întrețin timp de 20 de ani, ei ne transmit, anual, câte un miliard de euro, ei ne ajută să supraviețuim...”

Europa Liberă: Anul trecut – două miliarde au constituit remitențele

Dorin Chirtoacă: „ Cu atît mai mult! Deci, timp de 20 de ani, vorbim de peste 2

0 de miliarde euro, de 30 de miliarde de euro. Acesta este bugetul R. Moldova pe 10-15 ani. Fără diaspora, noi am fi falimentat și este absolut firesc să avem permanent o legătură cu dumnealor, mai ales în condițiile în care există libera circulație și Acordul de asociere. Asta a fost lupta noastră de la bun început. De fapt, amendamentul la lege care a permis diasporei să voteze a fost propus de dl Ghimpu încă în 2010 și, de aici, iată avem o participare constantă a diasporei, doar că ei trebuie să înțeleagă un singur lucru: permanent trebuie să facă așa, la toate alegerile de acum încolo.

Pe de altă parte, trebuie create condiții mult mai bune pentru ei ca să voteze. Votul prin corespondență, votul electronic, votul timp de câteva zile, de exemplu, de vineri până duminică, cum deja este practica dincolo de Prut, la București, și atunci ei, cei care și-au câștigat o minimă prosperitate, o viață demnă, acolo unde se află, în Occident, să poată să ajute permanent R. Moldova, până și noi vom ieși din mocirla în care suntem.”

Europa Liberă: Se pare că a început să crească interesul și din partea Estului, și din partea Vestului, pentru al doilea tur de scrutin. Cum vedeți Dvs. ceea ce se întâmplă când e vorba despre cum înțeleg partenerii de dezvoltare ai R. Moldova să urmărească acest scrutin?

Dorin Chirtoacă: „Rusia, din păcate, întotdeauna a dorit destabilizare, haos și sărăcie aici, pentru a ne putea manipula și a putea folosi dependența noastră de Rusia și , respectiv, speranța noastră falsă, a unora dintre cetățenii noștri, că Rusia ne-ar putea schimba în vreun fel viața în bine, strict în interes personal, pentru a prezenta propagandă și, respectiv, a face impresie, la nivelul Rusiei, la nivelul populației Rusiei că, vezi Doamne, mai sunt dintre aceia care țin la ceea ce.... ”

Europa Liberă: A venit o primă reacție din partea Moscovei, din partea unor funcționari din cadrul Ministerului de Externe, un viceministru care spunea că federația Rusă va respecta alegerea cetățenilor R. Moldova.

Dorin Chirtoacă: „Din momentul în care, cu agentura lor la fața locului, Gudilin, Grah și ceilalți ofițeri ai FSB implicați în staff-ul lui Dodon; din momentul în care au pus la cale toate fraudele pe care le-am demascat pe parcursul campaniei electorale și au dat-o în bară, evident că acuma trebuie să facă un pas înapoi. Și își asigură posibilitatea de comunicare cu reprezentantul legitim ales de cetățenii R. Moldova, pentru a nu fi ridicoli și ei, așa cum este ridicol Igor Kremlinovici Kuliok al lor. În ce privește Vestul...”

Europa Liberă: Există interes din partea Occidentului?

Dorin Chirtoacă: „Vestul ne-a dorit întotdeauna binele, Vestul ne-a ajutat, UE a investit aici peste 4,5 miliarde de euro, SUA – încă un un miliard și jumătate de euro. Sunt investiții făcute deja, la modul concret, în localitățile rurale, nu doar ajutoare date guvernului pentru supraviețuire. Și evident că ei nu pot decide în lucru nostru. Ei nu pot intra în mintea noastră, pentru a face să înțelegem cum ne poate fi bine și de ce ne este rău. Ei nu sunt Moscova, să se amestece brutal, cum au făcut-o în această campanie, prin Lavrov, prin Narîșkin și prin Putin, personal. Ei ne lasă să ne hotaram singuri soarta. Problema este că, de-a lungul istoriei, noi nu ne-am hotărât niciodată singuri soarta. Tot timpul ne-au hotărât-o alții. Din vremuri vechi-străvechi, din perioada Evului Mediu și încoace, am avut perioade, câteva: Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. Domnitori care au avut curaj și s-au opus ocupației pe care au avut-o, otomane sau alta. Însă, chiar și-n ultima sută de ani, în 40 am fost ocupați, n-am fost lăsați să ne hotărâm soarta, în 90 am încercat să facem ceva, dar n-am mai ajuns la nimic bun, și iată că mafia a pus stăpânire pe Moldova. Ei vor să ne ajute să ne învățăm să ne hotărâm singuri soarta.”

Europa Liberă: Igor Dodon, într-un interviu cu Europa Liberă s-a arătat sigur că el va fi învingător, Dvs. ziceți că el s-a pomenit în situația cea mai proastă; haideți să analizăm ce se va întâmpla în caz că Igor Dodon câștigă și în cazul că când Igor Dodon va fi perdant.

Dorin Chirtoacă: „El nu ar putea câștiga, el ar putea frauda, așa cum a încercat să fraudeze și în turul întâi. Vom sta cu ochii pe el și și fiecare fraudă va fi denunțată public și depusă în instanța de judecată. Am dat exemplul cu preoții. Evident, va încerca din nou în Transnistria. Evident, va încerca să mobilizeze cetățeni pentru a frauda în Federația Rusă, unde și-au pregătit zeci de secții de votare, unde până la urmă a bătut vântul, din cauză că nu au și capacitate de organizare. Dar acum se se vor mobiliza. Evident că este rănit și evident că va încerca să scoată toate sursele, pe toți. Am văzut declarații din Găgăuzia, unde oamenii sunt obligați deja să-și fotografieze votul, pentru a demonstra că au mers pentru Dodon.”

Europa Liberă: Să admitem că el nu învinge în al doilea tur de scrutin, dar are cea mai mare fracțiune în parlament?

Dorin Chirtoacă: „Orice ar face pentru a frauda, noi trebuie să fim mai puternici și cum am oprit frauda în turul întâi, așa trebuie și în turul al doilea, prin participare masivă la vot, toți cetățenii, și cei de acasă, și cei din diaspora, mai mulți decât am fost în turul întâi.

Mai mult decât atât, trebuie să avem sentimentul că peste două săptămâni Dodon va deveni o amintire tristă.”

Europa Liberă: Peste zece zile.

Dorin Chirtoacă: „Peste zece zile. Dodon va rămâne o amintire tristă.”

Europa Liberă: Dar ziceam că el are ca mai mare fracțiune în parlament.

Dorin Chirtoacă: „Și Voronin a avut 70 de mandate în parlament. Și Voronin a avut toată puterea. Astăzi Voronin nici nu există, practic, din punct de vedere al activității politice. La fel va fi și cu Dodon, dar toate trebuie să aibă un început. Vom începe cu președinția, va urma parlamentul, guvernul și toate structurile statului, până la ultimul funcționar care aparține de acest tip de regim mafiot și cleptocrat.”

Europa Liberă: Dar admiteți că el ar mai putea să joace vreun rol important, dacă nu câștigă aceste alegeri, mă refer la Igor Dodon?

Dorin Chirtoacă: „Va încerca din răsputeri să ascundă urmele hoțiilor pe care le-a făcut, va încerca să mențină controlul asupra procurorilor și, respectiv, a instanțelor de judecată, pentru a-l proteja, să scape cumva de răspundere...”

Europa Liberă: Neavând funcții, cum va încerca?

Dorin Chirtoacă: „Prin metode de șantaj și complicitate criminală, în care a fost implicat cu mulți. Ei sunt o rețea, sunt un cuib de șobolani. În parlament, în guvern, în structurile statului, în structurile de forță, procuratură, SIS, inclusiv instanțe de judecată. Acest cuib de șobolani trebuie spart. Până când nu va rămâne nici unul.”

Europa Liberă: Am anunțat că Dvs. v-ați întâlnit cu Maia Sandu. Și Renato Usatîi s-a întâlnit, și Andrei Năstase. Dar din tabăra politicienilor de centru-dreapta s-au făcut auzite declarații că adică cum Maia Sandu ar accepta să discute cu Renato Usatîi și asta ar însemna că dacă ai nevoie să-ți atingi un scop te unești și cu necuratul doar ca să-l atingi?

Dorin Chirtoacă: „Sunt insinuări, speculații și servicii făcute lui Dodon. în primul rând, în toată lumea civilizată, cine ajunge să participe în turul al doilea discută cu ceilalți candidați, care au obținut mai multe voturi. Este firesc acest lucru și nu trebuie noi acuma să ne mirăm. Mai departe, se pune problema până unde poate merge discuția...”

Europa Liberă: Pentru că Renato Usatîi nu ascunde că el urmărește scopul să fie dizolvat parlamentul, să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate și el se arată sigur că ar putea să-și aibă fracțiunea sa în viitorul parlament.

Dorin Chirtoacă: „Doar că lucrurile trebuie făcut legal și constituțional. Ceea ce a propus Usatîi, și anume doar pe baza articolului doi din Constituție, să se meargă la alegeri anticipate, este neconstituțional și dacă va insista cu această chestiune, va însemna că el, de fapt, vrea să-i facă un serviciu lui Dodon. Pentru că în cazul în care Maia Sandu își asumă un asemenea angajament...”

Europa Liberă: Maia Sandu a zis că ea nu-și asumă angajamentul.

Dorin Chirtoacă: „...rezultă, automat, că ea, din start, merge la o acțiune neconstituțională. Or, asta reprezintă un argument puternic pentru Dodon, să spună: uitați-vă cum vine haosul, nici n-a ajuns președinte și deja procedează neconstituțional.”

Europa Liberă: Maia Sandu a zis că face promisiuni doar pentru cetățeni, nu pentru politicieni.

Dorin Chirtoacă: „Și este o abordare corectă, pentru că nu poți împărți pielea ursului care aleargă prin pădure încă. Noi avem datoria să câștigăm aceste alegeri, după care, pe baza bunului simț, să găsim numitor comun, cum ne consolidăm, proeuropenii și unioniștii, în așa fel încât să putem crește înapoi la peste 50 la sută în ochii cetățenilor. Or, lucrul acesta este încă dificil și complicat, având în vedere dezbinarea de pe dreapta.”

Europa Liberă: Apropo, curentul unionist, chiar dacă în sondaje se arată că ar crește aceste simpatii pentru curentul unionist, alegerile au arătat cu totul altceva.

Dorin Chirtoacă: „Întotdeauna am spus, unioniștii reprezintă temelia acestei societăți și, cu siguranță se vedea că unioniștii își doresc schimbarea și își doresc să scăpăm de Dodon, cum am scăpat de Plahotniuc. Am simțit și susținere în timpul campaniei electorale, în acest sens, și nu am să-mi fac reproșuri vizavi de mesajele pe care le-am adresat, modul în care m-am prezentat în această campanie, dar mi-au spus-o, deja după alegeri, mai mulți – noi v-am auzit, noi am înțeles tot ce ați spus, dar, din cauza pericolului ca să ajungă Dodon să câștige din primul tur sau să ajungă Usatîi în turul al doilea, împreună cu dodon, noi am votat direct Maia Sandu și, respectiv, prin aceasta, am securizat alegerile prezidențiale. Însă mi-au dat dreptate în tot cea ce am spus și au apreciat că nu am atacat. Ceea ce înseamnă că unioniștii au votat direct candidatul cel mai bine clasat în raport cu Igor Dodon, așa încât să nu existe riscul de a pierde. Și asta este conștiința națională, pro-europeană și românească a unioniștilor noștri, fapt pentru care trebuie să le mulțumim.”

Europa Liberă: Ați spus că veți face o socoteală, să vedeți câți alegători ați avut la alegerile locale și câți votanți ați avut la alegerile prezidențiale. Ce arată socoteala?

Dorin Chirtoacă: „Socoteala arată că sunt cu vreo opt mii de voturi mai puțin, din cauza a ceea ce am spus răspunzând la întrebarea precedentă.”

Europa Liberă: Și ați spus că dacă nu aveți mai multe voturi decât la alegerile locale, vă retrageți din politică.

Dorin Chirtoacă: „Am spus că sunt mai multe opțiuni, despre asta vom discuta după turul al doilea. Presa a tirajat o singură opțiune și a deveni banc, ca de obicei, cum se întâmplă la noi.”

Europa Liberă: Dorin Chirtoacă se retrage din politică dacă nu ia mai multe voturi decât la locale.

Dorin Chirtoacă: „Eu am spus că sunt vreo patru opțiuni: pot să-mi iau o pauză, pot să fac un pas în spate, mai multe lucruri. Și-mi pare rău, pentru că uite cum sunt tirajat anumite lucruri, incorect, față de buna intenție a unui om. Eu nu m-am ținut niciodată de niciun scaun și am luptat tot timpul dezinteresat, cum am făcut-o și-n aceste alegeri și am demonstrat. Mai mult decât atât, cred că prin ceea ce am reușit să obținem în aceste alegeri, prin contribuția pe care am făcut-o pentru victoria comună împotriva lui Dodon, am spălat acea pată de pe obrazul PL, care a apărut odată cu situația din 2016. Și astăzi nimeni nu ne mai poate reproșa că am fi făcut ceva greșit, dimpotrivă, o să avem întrebări la aceia care s-au dovedit a fi spoileri, care au atacat necontenit pe dreapta, favorizându-l pe Dodon și la urmă au obținut rezultate foarte asemănătoare cu ale subsemnatului. Dar mai bine să iei un procent – cu demnitate, decât să iei două sau trei procente murdărindu-i pe toți ceilalți și ajutându-l indirect pe Dodon. Este o mare diferență și oamenii asta au înțeles și apreciază. Și chiar mă bucur că am reușit în asemenea mod să mă prezint, depășind toate obstacolele.”

Europa Liberă: Ce veți face în continuare, cum vă vedeți cariera politică?

Dorin Chirtoacă: „Pe de altă parte, am reușit să punem bazele unui curent unionist corect, civilizat, cu bun simț, care nu-i atacă pe toți ceilalți și nu pune accent pe egoism, pe îngâmfare, pe aroganță, asta este diferența de modul cum s-au prezentat alți colegi, inclusiv unioniști.”

Europa Liberă: Deci, vă referiți la octavian Țîcu? El v-a fost adversar politic.

Dorin Chirtoacă: „Și dl Deliu se declară unionist, și Andrei Năstase se declară unionist, în suflet, cel puțin. Iar problema a fost a dumnealor, comună, în acest sens, din păcate.”

Europa Liberă: Ce va face Dorin Chirtoacă în continuare?

Dorin Chirtoacă: „Vom continua lupta pentru unire, vom continua promovarea unirii, dar vom continua promovarea unirii păstrând această pace și liniște pe centru-dreapta, între proeuropeni și unioniști, în așa fel încât, pe viitor, când vom avea democrație, când se va putea alege ușor, fără pericole de tip Dodon, oamenii să poată să opteze fără probleme, fie pentru proeuropeni, fie pentru unioniști știind că noi împreună muncim în direcția pro-Vest a Republicii Moldova. Și aceasta trebuie să fie diferența, de acum încolo, în politica noastră. Nu eu sunt cel mai bun, cel mai extraordinar, toți ceilalți sunt de nimic și, până la urmă – 2% sau un procent și jumătate. Altfel trebuie făcut politică și sper că am pus bazele unui asemenea mod prin efortul depus în această campanie.”

Europa Liberă: Ați discutat cu cineva de la București după primul tur de scrutin?

Dorin Chirtoacă: „Nu am avut discuții, deocamdată, dar, cu siguranță, vom discuta. Am discutat cu colegii, în schimb, din Europa Occidentală.”

Europa Liberă: Să admitem că maia Sandu obține mandatul de președinte al R. Moldova. În parlament, cunoașteți care este configurarea politică. Ar putea parlamentul să fie ostil președinției? Nu se știe ce garnitură guvernamentală va fi – cum își va începe mandatul eventual, dacă Maia Sandu ajunge la cârma R. Moldova.

Dorin Chirtoacă: „Exact cum mi-am început eu mandatul la primăria Chișinău în anul 2007. Și, iarăși, aceste lucruri le-am spus câteva luni în urmă, noi avem nevoie de o victorie simbolică la președinție, exact cu am avut o victorie simbolică la primărie, acum 13 ani. Va fi dificil, îi vor pune bețe în roate, vor încerca să se mobilizeze prin toate celelalte instituții ale statului: parlament, guvern, procuratură, SIS, tot absolut. Faptul că este scos șobolanul mare din președinție, rămân ceilalți ascunși prin celelalte instituții ale statului. Dar, prin metode constituționale, cu susținerea populară, vom reuși să facem curățenie și acolo, cu siguranță.”

Europa Liberă: Ar fi interes din partea cuiva să se ajungă la o instabilitate politică?

Dorin Chirtoacă: „Evident, cei care știu că sunt cu musca pe căciulă, cei care știu că au încălcat legea, în nici un caz nu vor ca noi să avem justiție independentă, instituții funcționale ale statului, cei care sunt implicați în scheme de corupție, în scheme de export, de import, de contrabandă, ei toți alimentează această structură mafiotă statală care s-a creat la noi. Și ea, toată, trebuie curățată. Da, va fi greu, dar diferența, pe care lumea nu o prea înțelege, față de anii precedenți, e că societatea noastră a progresat totuși, diaspora a progresat enorm și în Moldova avem totuși oameni care au spus: gata, nu se mai poate, ori începem să lucrăm pe alb, cu contabilități în alb, cu salarii plătite legal, cu oameni respectați – ori nu are sens să ne jucăm de-a țara, de-a alegerile și de-a democrația.”

Europa Liberă: Dar, apropo, cum se mai reușește să se mai mențină schemele de corupție, dacă se mai schimbă actorii?

Dorin Chirtoacă: „Pentru că ele toate au fost de prin anii 2000, dacă nu chiar din anii 90. De fiecare dată, respectivii s-au lipit de elemente din arcul guvernamental, au alimentat cu bani, cu valize ș.a.m.d. și asta s-a perindat de la o guvernare la alta. De pe vremea lui Voronin, au trecut la Plahotniuc, în primul rând, marea majoritate, o parte au trecut și la Filat, iar după aceea, când alianțele pentru integrare europeană au devenit, practic, jucăria lui Plahotniuc, toate au ajuns acolo, după care acum au trecut la Dodon.”

Europa Liberă: Deci, consecințele fenomenului Plahotniuc încă vor fi de durată?

Dorin Chirtoacă: „Da, din păcate va mai dura până va reuși să avem alegeri anticipate, să-i scoatem din parlament, apoi din guvern, apoi dintr-o mulțime de instituții ale statului.”

Europa Liberă: Cât să mai aștepte populația?

Dorin Chirtoacă: „Populația a prins curaj că se poate face. Până acum nu avea încrederea că asta se mai poate întâmpla. Iată că ea a apărut, această încredere. Și acesta este marele avantaj. Acuma trebuie să avem tărie să mergem; da, va dura luni și ani de zile pînă vom reuși. Doar ca să dizolvi parlamentul ai nevoie de trei luni de zile, minimum, dar, cu toate scamatoriile care vor fi în parlament, jumătate de an, poate chiar și un an. Dar trebuie să înțelegem că altfel nu putem dezrădăcina corupția generalizată care este.”

Europa Liberă: Ce ajutor ar trebui să ceară R. Moldova de la Occident, în primul rând, ca adevărata schimbare să aibă impact pentru cetățeni?

Dorin Chirtoacă: „Pe lângă asistența pentru reforme, pentru modernizare, pentru îmbunătățirea funcționării statului și, respectiv, economia, iar acum și cu pandemia, cred că Occidentul totuși ar trebui să ne ajute și în ce privește putere de cumpărare a populației, să avem susținere directă pentru a putea îmbunătăți situația celor mai săraci din R. Moldova. Pentru că anume sărăcia i-a determinat să ajungă pe mâna populiștilor de stânga. Mă refer la asistență pentru a putea crește pensii, salarii, pentru a putea da o gură de oxigen cetățenilor noștri.”

Europa Liberă: Moldova ce așteaptă de la Occident: undița sau peștele?

Dorin Chirtoacă: „Vor trebui date ambele, cred, în următoarea perioadă, părerea mea subiectivă. Pentru că undița ni s-a tot dat de multe ori, timp de 30 de ani, de multe ori, apropo de acele ajutoare despre care am menționat mai devreme, însă, de fiecare dată, s-au găsit destui care au furat și n-a mai rămas nimic.”

Europa Liberă: Ce ofertă ar trebui să aibă cei care au ajuns în turul doi, ca să motiveze mai multă lume să iasă la vot? Numărul indecișilor rămâne a fi mare și, dacă e mare numărul indecișilor, iarăși, se fac socoteli și se zice că cel care obține mandatul de președinte, chiar dacă-i ales prin vot direct, el reprezintă doar a patra parte din populație și nu e chiar atât de reprezentativ.

Dorin Chirtoacă: „Igor Dodon poate să facă o singură ofertă și anume: să aibă capacitatea să se retragă. Și, în felul acesta, să arate un minim de bun simț.”

Europa Liberă: Lucru care nu se va întâmpla, dle Chirtoacă.

Dorin Chirtoacă: „Asta, dacă ar face-o, l-ar ajuta după să mai supraviețuiască politic o perioadă. Dacă se va încăpățâna sî meargă în halul în care merge, sper să obțină toată furia din partea cetățenilor noștri, așa cum a primit-o Plahotniuc și cum a primit-o, cândva, Voronin și să fie zdrobit în asemenea hal, încât să nu rămână nimic din el, să nu știe să nu se ascundă, să se bâlbâie după 15 noiembrie mai tare și mai rău decât s-a bâlbâit chiar acum, după turul întâi.”

Europa Liberă: Întrebarea era cum pot fi motivați indecișii ca să iasă.

Dorin Chirtoacă: „În ceea ce o privește pe Maia Sandu – prim îndemnuri de a ridica R. Moldova la un alt nivel de viață și de funcționare. Este abordarea corectă și firească pe care o fac întotdeauna politicienii. Într-adevăr, cu toții împreună, pentru că nimeni, nici președintele, nici parlamentul, nici guvernul, de unii singuri, nu pot rezolva problemele republicii. Toți împreună, cetățeni, agenți economici, societate civilă, presă, cei de-acasă, cei de peste hotare trebuie să înțelegem că noi trebuie să funcționăm cumva împreună. Nu putem, la nesfârșit, să ne atacăm unii pe alții, să ne sfâșiem unii pe alții, și în felul acesta fiecare să rămână al nimănui. Noi trebuie să devenim o forță cu toții în societate, așa au făcut toate statele lumii.”

Europa Liberă: Indecișii nu participă pentru că sunt dezamăgiți de prestația clasei politice, asta auzim de la foarte mulți cetățeni.

Dorin Chirtoacă: „Pentru că lucrurile n-au mai funcționat potrivit regulilor democrației și politicului în ultimii zece ani. De fiecare dată, aranjamentele mafiote făcute pe sub masă, cu Plahotniuc, cu același Dodon, cu Voronin, cu Șor și cu mulți alții, au dat peste cap votul cetățenilor. Să ne amintim anul 2014, oamenii au votat tot partidele proeuropene. În decembrie, după alegeri, au făcut alianță, Plahotniuc cu Filat, cu Voronin și l-au pus pe Gaburici prim-ministru, care a încuviințat furtul miliardului. Ce-au înțeles oamenii? Că n-are rost să voteze în asemenea cazuri, nu? Iată asemenea situații nu trebuie să se mai repete, trebuie să existe o oglindire clară a opțiunilor cetățenilor, în parlament, în guvern, la președinție, peste tot.”

Europa Liberă: Și, pe final, Dvs. ați spus că ați depus mai multe sesizări privind ilegalitățile care s-ar fi comis pe parcursul scrutinului. Vreau să vă întreb, pentru că, până la urmă, Curtea Constituțională va valida rezultatele alegerilor, s-ar putea să se întrunească destule argumente ca să nu fie recunoscute alegerile?

Dorin Chirtoacă: „Curtea Constituțională va ține seamă de votul în ansamblu exprimat și dacă acele fraude au fost în măsură să influențeze rezultatul alegerilor, ca să nu se reflecte voința cetățenilor. Or, aceste fraude n-au fost comise de toți concurenții electorali. 99 la sută din fraude au fost comise de Igor Dodon. De aceea, în cazul când doar lui i s-ar atribui victoria, aceste fraude lucrează împotriva lui, pe masa Curții Constituționale. Dacă se ajunge la o victorie împotriva lui Dodon, aceste fraude demonstrează că el nici nu și-a meritat posibilitatea de a-și mai continua mandatul. Cu alte cuvinte, și-a făcut-o cu mîna lui, nici nu trebuia să încalce, el a mers pe fraudarea turului întâi, ceea ce a mobilizat diaspora și cetățenii conștienți de acasă și dacă va proceda la fel și cu turul doi, va exista o sancțiune și mai dură din parte societății. Iar Curtea Constituțională va lua act de propriile greșeli ale lui Dodon în aceste alegeri.”