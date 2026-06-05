Explozia a fost al doilea incident major produs într-o zonă populată în doar o săptămână, pe fondul intensificării amenințării de extindere a conflictului din Ucraina, care se luptă cu invazia rusă încă din 2022, amintește Reuters.

Oficialii români nu au precizat imediat dacă drona era de origine ucraineană sau rusă.

Site-ul de știri G4media.ro l-a citat însă pe prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, care a declarat că Ucraina a informat România că drona făcea parte dintr-un grup de cinci, una dintre ele explodând în Ucraina.

Autoritățile din Ucraina nu au comentat imediat, în timp ce ambasada Rusiei în România a declarat într-un comunicat că drona era a marinei ucrainene.

Explozia survine la o săptămână după ce o dronă despre care Bucureștiul spune că a fost rusă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din orașul Galați, lângă granița cu Ucraina și cu Moldova, rănind două persoane – fiind prima dată în timpul războiului când o dronă a lovit o zonă dens populată dintr-un stat NATO.

Ministerul Apărării din România a declarat mai devreme că obiectul s-a autodetonat la ora 10:30, că nu făcea parte din echipamentul armatei române și nici nu a fost implicat în exercițiile militare recente din Marea Neagră.

Portul Constanța, cel mai mare din România, a fost evacuat, locuitorii au fost avertizați să evite faleza Mării Negre, în timp ce nave și două elicoptere supravegheau zona, a declarat ministrul adjunct al Internelor, Raed Arafat, într-o conferință de presă, asigurând că nu sunt motive de panică.

Autoritățile române au dispus însă evacuarea mai multor porțiuni din litoralul românesc, ca măsură de precauție, întrucât nu se știa încotro au apucat-o celelalte drone marine din „grupul” de care vorbea prefectul Constanței.

„Până la acest moment, au fost evacuate aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de persoane de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței”, a scris site-ul G4media.ro, citând autoritățile locale.

Vecinătăți periculoase

România, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina și a înregistrat încălcări repetate ale spațiului său aerian de către drone rusești de când Moscova a atacat Kievul în urmă cu patru ani, precum și prezența unor mine plutitoare în Marea Neagră, pe rutele comerciale și energetice cheie.

La începutul acestei săptămâni, Marina Română a detonat o mină antidesant de tip YaRM de proveniență rusă, care ajunsese în derivă pe țărmul Mării Negre.

„Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, pe Facebook, imediat după ce a aflat de detonare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la rândul ei pe X că războiul Rusiei în Ucraina devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granițele estice ale Europei.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a transmis un mesaj de solidaritate cu România și a condamnat Rusia: „Explozia dronei în portul Constanța demonstrează că războiul Rusiei se revarsă tot mai mult pe teritoriul UE”, a spus ea.

Drona a explodat la aproximativ 500 de metri de un terminal petrolier.

Ucraina folosește portul Constanța – care are 156 de dane și 32 km de chei – ca rută alternativă pentru exportul de cereale, precum și pentru importul de combustibil.

Marea Neagră este crucială pentru transporturile de cereale, petrol și produse petroliere și este împărțită între Bulgaria, România, Georgia, Turcia, Ucraina și Rusia, notează Reuters.

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