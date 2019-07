Europa Liberă: Dle deputat, Dvs. sunteți autorul câtorva inițiative legislative, în această săptămână ați avut consultări la inițiativa de a anula facilitățile fiscale pentru jocurile de noroc. Dvs. insistați pe ideea că toți trebuie să plătească impozitele și că nu ar fi corect să operezi un business monopol de sute de milioane pe an și să te bucuri de scutiri, pe când micii antreprenori sunt obligați să achite fiecare taxă și impozit. Ați putea să ne oferiți mai multe detalii?

Dumitru Alaiba: „Sunt mai multe facilități de care beneficiază această industrie și care nu sunt corecte față de alți agenți economici la urma urmei. Ei beneficiază de scutiri de taxe locale, de scutiri de impozite pe venit, de scutiri de TVA ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Cât de profitabilă este această afacere?

Dumitru Alaiba: „Sunt extrem de profitabili, doar în jumătate de an s-au dat câștiguri în loterie în sumă de vreo 200 de milioane de lei. Asta este enorm, deci noi cu toții muncim, avem salarii, plătim impozite pe venit, pe când această industrie beneficiază de asemenea facilități și, respectiv, se extinde și este bine mersi în folosul, în principiu, doar al industriei și, mai mult ca atât, planifică să se extindă. Dacă în anul curent, conform datelor furnizate chiar de ei, există aproximativ 1.000 de aparate de joc în țară, până în 2023 se planifică această cifră să fie de 5.000. Deci nu cred că vrem neapărat să promovăm o asemenea industrie cu facilități.”

​Europa Liberă: Dar într-o țară săracă de unde asemenea bogăție?

Dumitru Alaiba: „Într-o țară săracă, oamenii își pun speranța în „6 din 36”. Asta este drama unei sărăcii și este și un viciu pe care trebuie să-l combatem.”

Europa Liberă: Și tot în Parlament vreți să înregistrați un proiect de apel ca Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc să apară pe listele de sancțiuni internaționale, iar averile lor dobândite ilegal și ascunse, așa cum ziceți Dvs., prin diferite jurisdicții trebuie sechestrate, confiscate și întoarse cetățenilor. Spuneți că fără ajutorul comunității internaționale asta ar putea fi destul de greu, dar unii se întreabă dacă în afară de elementul politic al acestei inițiative credeți chiar sincer că aceste sancțiuni personale vor fi aplicate în lipsa unei sentințe definitive sau măcar a unei investigații penale deschise cel puțin pe numele dlui Plahotniuc în Republica Moldova, pentru că Ilan Șor are deja dosar.

Dumitru Alaiba: „Ultima inițiativă ține de un proiect de hotărâre a Parlamentului cu privire la un apel către comunitatea internațională de a iniția investigații independente în diferite jurisdicții împotriva deputaților din Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, pentru că noi știm cu toții – banii furați de la poporul nostru, banii spălați...”

Europa Liberă: Justiția încă n-a spus acest lucru.

Dumitru Alaiba: „Da, dar totuși există și condamnări, există și mai multe investigații jurnalistice cu diferite active în diferite țări, legalitatea acestor active, iarăși noi nu alergăm înaintea trenului, dar legalitatea provenienței acestor active trebuie verificată și dacă Procuratura noastră, care la momentul actual nu este subordonată legii, dacă Procuratura noastră nu o face, atunci noi vrem să facem un apel către comunitatea internațională, către organismele internaționale să inițieze asemenea procese independent și există țări...”

​Europa Liberă: Fosta guvernare se plângea că ar fi solicitat informație din mai multe țări care au fost nominalizate și nu au oferit informația pe care ar fi solicitat-o.

Dumitru Alaiba: „Au trecut mai bine de cinci ani, nu există scuze, nu există justificări, au trecut cinci ani și dacă...”

Europa Liberă: De ce credeți că Dvs. o să vă reușească?

Dumitru Alaiba: „Dacă au făcut solicitări care nu au avut răspuns, înseamnă că solicitările nu au fost făcute calitativ, înseamnă că nu s-au făcut așa solicitări care să producă rezultate. Noi avem o crimă enormă produsă în țara noastră – bani furați de la cetățeni, spălați în alte jurisdicții și nimeni, de fapt, nu-i caută, timp de cinci ani. Asta nu este acceptabil și dacă justiția noastră nu poate să facă asta, atunci noi o să trebuiască să ne bazăm inclusiv pe organismele internaționale.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că deputații Șor și Plahotniuc vor veni în Legislativ sau își vor depune mandatele?

Dumitru Alaiba: „Eu nu știu ce o să facă ei. Noi cu siguranță îi așteptăm acasă, pentru că există foarte multe întrebări, inclusiv în plenul Parlamentului, pe care cu plăcere li le-am pune.”

Europa Liberă: Dar așa cum și în Parlament nu se poate cuprinde necuprinsul, trebuie să existe câteva priorități. Se pare că aceste priorități au și fost schițate de guvernare. Pe de altă parte, lumea crede că toată atenția se focusează pe justiție, este un domeniu vulnerabil și trebuie să se facă...

Dumitru Alaiba: „...și o prioritate imediată absolut...”

Europa Liberă: ...și o curățare a acestui sistem.

Dumitru Alaiba: „Noi, în afară de faptul că suntem în poziția de a curăța sistemul și această curățare o să dureze nu o zi și nu o lună, și noi eram conștienți de asta, pentru că administrația este în continuare plină de oameni controlați de Partidul Democrat – cumetri, fini, prieteni ș.a.m.d., oameni care pur și simplu ani la rând nu au acționat, au obstrucționat anchete, au sabotat, în continuare se ocupă cu asta și practic luptă împotriva guvernării din interiorul administrației.

Această curățare o să dureze nu o zi și nu o lună...

Asta este realitatea și asta cauzează și o să cauzeze pe viitor multe probleme, dar în afară de asta, noi mai trebuie să și construim, noi mai trebuie să și arătăm un exemplu de atitudine...”

Europa Liberă: Acesta a și fost reproșul multora – demontați, dar ce edificați?

Dumitru Alaiba: „Sunt mai multe inițiative legislative pe care încercăm să le promovăm cât mai rapid pentru ca să avem unele îmbunătățiri pe unele domenii, dar iarăși asta nu e ceva care o să aibă efecte imediate. Noi încercăm pentru moment, cum s-a spus nu o dată, în regim de pompieri, sunt foarte multe crize care trebuie rezolvate. În afară de asta, da, totuși încercăm să și inițiem anumite reforme, prioritățile imediate țin de transparență, de modernizarea serviciilor, dar principala provocare totuși este să pui în funcții de răspundere oameni buni, oameni cu un suflet bun, cum le spun ei, competenți și profesioniști.”

Europa Liberă: Să fie selectați după meritocrație și nu după alte criterii.

Dumitru Alaiba: „Pentru că legile noastre s-a spus, 30 de ani la rând se spune că legile noastre sunt bune, dar nu sunt implementate, oamenii implementează legile.”

Europa Liberă: Dvs., ca deputat, ați venit în Parlament pe circumscripția din diasporă, din SUA și Canada. Țineți, mențineți legătura cu alegătorii? Ce porunci aveți de la ei?

Dumitru Alaiba: „Încercăm să menținem legătura; din păcate, suntem foarte consumați cu agenda locală și eu foarte des mă simt vinovat că sunt deconectat prea mult de comunicările cu diaspora din SUA și din Canada. Ținem legătura, mai încercăm să comunicăm, dar cumva poate e o greșeală personală, am alunecat foarte multe spre agenda națională, dar în același timp asta a și fost, de fapt, promisiunea mea în campanie că, trăind acolo, problemele de acasă te dor cel mai mult, pentru că, de fapt, viața ta de zi cu zi depinde de deciziile altui Guvern și altei primării, de aceea la fiecare întâlnire cam asta am și încercat să articulez, că totuși dacă ești în afara țării, vrei, în primul rând, să știi că acasă totul este bine și cu cei dragi totul este OK. În același timp există inițiative, încercăm să comunicăm inclusiv cu Ministerul de Externe să mai ușurăm viața oamenilor din afară. În principiu, dacă ești în afara țării, vrei servicii de calitate, dar în primul rând vrei ca acest stat să-ți dea documentele mai repede dacă ai nevoie de un certificat, de un pașaport, mai repede și poate un serviciu mai calitativ.”

​Europa Liberă: Multe voci pun tot mai des întrebarea: cât de lungă va fi viața actualei alianțe PSRM-ACUM? Dvs. ce credeți? Apar primele disensiuni, primele neînțelegeri în cadrul coaliției?

Dumitru Alaiba: „Știți, cât o fi atâta o fi. La momentul de față noi avem o sarcină comună care a fost declarată clar – de a dezoligarhiza sistemul. De lucru mai este, de aceea nu cred că este oportun acum de mers în anticipate, dar în același timp totuși trebuie să fim conștienți de faptul că sunt partide diferite și da, dacă și există unele disensiuni, asta este până la urmă normal, asta înseamnă democrație, asta înseamnă politică. Acum ceea ce se întâmplă, noi în sfârșit am revenit la politică, la idei, la viziuni; până acum era banditism, nu era politică, acum da, există divergențe, inclusiv doctrinare. De exemplu, eu ies și spun că noi vrem privatizări transparente și vrem deetatizare ș.a.m.d. și vine un coleg de la socialiști și are cu totul altă viziune, pentru că asta e doctrina și oamenii pe alocuri chiar cred în unele modele mai diferite, și asta este OK și noi suntem gata să luptăm în baza ideilor, în baza valorilor, la urma urmei, asta-i politica...”

Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la anticipate, aliații de azi vor fi adversarii politici de mâine.

Dumitru Alaiba: „Absolut, absolut!”

Europa Liberă: Și impresia, percepția multora e că socialiștilor le reușește să acapareze mai multă putere.

Dumitru Alaiba: „Eu nu am văzut sondaje și nu-mi place să număr voturile înainte ca omul să voteze. Fiecare dintre noi ar trebui să ne pătrundem de un sentiment adânc de urgență și să luăm fiecare zi ca și, într-adevăr, ultima șansă să mai facem ceva și după asta să mergem oricând va fi cazul la oameni ca ei să decidă. Noi nu știm ce ne așteaptă și nu ar trebui să fie un secret, dar la momentul actual noi avem o comunicare destul de corectă în această majoritate; există cooperare, există înțelegere asupra unor subiecte și pentru moment nu văd mari disensiuni, afară de – și asta-i o remarcă personală –, afară de faptul că pur și simplu durează la nesfârșit această birocrație, dar asta nu-i din cauza majorităților ș.a.m.d., pur și simplu, toată birocrația asta de luare a deciziilor uneori este excesivă și durează...”

Noi nu știm ce ne așteaptă...

​Europa Liberă: Geopolitica nu-și va mai spune cuvântul asupra viitorului Republicii Moldova?

Dumitru Alaiba: „Nu știu cum să vă zic. Desigur că există oameni care văd problemele Republicii Moldova exclusiv prin prismă geopolitică; oricum trebuie să respectăm aceste opinii, dar e destul de simplist să vezi lucrurile așa, dar până la urmă, atât oamenii care ne-au votat pe noi, cât și oamenii care au votat socialiștii vor același lucru. Ei vor o viață mai bună, ei vor siguranță în ziua de mâine, ei vor regulă și legea să fie pentru toți, ei vor o justiție corectă, de aceea haideți înainte să vorbim exclusiv geopolitic, să ne uităm pe străzile noastre, să ne uităm prin legile noastre – fix așa cum sunt drumurile pline de gropi, așa-s și legile noastre. Și asta nicio geopolitică n-are s-o rezolve. Eu sunt un pro-european convins și nu am ascuns, nici n-am să ascund asta niciodată, dar la momentul actual cu toată Europa departe n-ai să ajungi, dacă n-ai să-ți faci regulă în administrația proprie.”