„E puțin mai multă democrație decât pe vremea lui Plahotniuc, dar suntem încă restanțieri” (VIDEO)

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. Astăzi vă propun să urcați cu mine la balcon. Oricât de jos este situat, balconul îți permite să iei o distanță de la realitate, să te uiți mai obiectiv, dacă se poate sau, dimpotrivă, mai subiectiv la ceea ce se întâmplă în realitate. Cu asta ne vom ocupa astăzi. Am doi analiști politici cu care ne vom urca la balconul parlamentului. Cine sunt, aflați imediat.

În tinerețea mea de jurnalist, cele mai plăcute momente erau atunci când puteam să mă uit de la balcon la ceea ce fac parlamentarii la Chișinău, la Tbilisi, la Strasbourg, peste tot unde am apucat să văd cum funcționează; și în America am avut ocazia să văd cum funcționează Congresul. E adevărat, intermediat, cam așa cum se întâmplă acum la Chișinău, printr-o companie de televiziune acreditată care, Doamne ferește, să nu prindă pe cineva dormind sau jucându-se pe telefon. Ocupația asta este foarte interesantă, pentru că vezi cum se comportă politicienii în timp ce votează, cum fac mici aranjamente peste frontierele dintre fracțiunile parlamentare. Culisele astea sunt extrem de captivante și noi încercăm astăzi să intrăm în culisele politicului cu doi cunoscători, doi amatori, sper ca și mine, să se uite cu multă atenție și să ia notițe. În primul rând, este vorba despre Igor Volnițchi, care face cronica politică a Republicii Moldova, istoriografia tocmai culiselor politice; Igor Volnițchi, care editează în fiecare an „Almanahul politic”, și Nicolae Negru, care zi de zi, săptămână de săptămână în insectarul lui prinde, coace toată fauna politică de foarte mulți ani, de decenii, deci, doi aksakali ai jurnalismului politic. I-am rugat să stăm împreună la balcon, să ne uităm la ceea ce se întâmplă în parlament, în jurul parlamentului, în partide, pentru că grupurile parlamentare sunt doar expresia, de multe ori adevăratele decizii se iau la sediile partidelor. Până nu demult, acum un an era inimaginabil că se va surpa acest mecanism, când ieșea dl Plahotniuc și spunea: „Așa va fi!”.

Europa Liberă: Igor, într-un an de zile s-a schimbat situația, s-a năruit - și putem folosi acest cuvânt, atribuit Partidului Democrat -, s-a năruit atotputernicia acestui partid. Avem democrație în sfârșit sau ce avem?

Igor Volnițchi: „Democrația în Moldova continuă să fie firavă și slab funcțională, din păcate, nu știu dacă într-un an, după ceea ce făcuse Vlad Plahotniuc și regimul său, se putea de făcut multe. Probabil, dacă ar fi existat un consens mult mai larg, dacă partidele, bine, o bună parte din minimum trei dintre partidele parlamentare care porniseră pe o anumită cale în iunie ar fi înțeles cât de important este să parcurgem o perioadă cât mai lungă după Vlad Plahotniuc, după ceea ce a făcut el în Republica Moldova, poate că situația ar fi fost alta. Dar, din păcate, anul care a trecut din iunie 2019 până în iunie 2020 a fost marcat de foarte multă instabilitate, de foarte multe conflicte politice, de foarte multe răsturnări de situație și, evident, în aceste condiții nu se putea avansa serios la capitolul reformare.”

Europa Liberă: Dar concurența, bătăliile nu acestea sunt esența democrației? Nu asta înseamnă să nu existe un centru autoritar care spune „Așa va fi!”, ci să se caute adevărul în competiție? Și în sensul acesta noi avem deja măcar o imitație de democrație, cum spune Igor Boțan, „democrație imitativă”?

Igor Volnițchi: „Voi risca să fac o astfel de afirmație, judecând după cele întâmplate în ultimul an, e puțin mai multă democrație decât era pe vremea lui Vlad Plahotniuc, dar suntem încă mari restanțieri la acest capitol. M-am prins la gândul că ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova, în special în politica moldovenească, poate fi caracterizat perfect prin fraza din celebrul roman al lui Ilf și Petrov: «Шура, Вы видели бой быков? Сейчас состоится вынос тела» („Șura, ai văzut vreodată corida? Acuși vor scoate corpul”), cam așa ceva, cam asemenea presimțire am eu acum, urmărind ce se întâmplă în politica moldovenească.”

Europa Liberă: Și cine-i „corpul”?

Suntem în situația în care orice este posibil în R. Moldova...

Igor Volnițchi: „Aș vrea să văd și eu cine e, pentru că aici sunt diferite scenarii și mi se pare că suntem în situația în care orice este posibil în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și Nicolae să răspundă la această întrebare: e mai multă democrație după ce s-a năruit Partidul Democrat?

Nicolae Negru: „E exact atâta democrație câtă a fost, adică nimic nu s-a adăugat și nimic nu a scăzut. Era un centru și acum există alt centru. Este Dodon. E adevărat că el nu reușește întru totul să ia în mâinile sale. De ce? Pentru că, chiar dacă e plecat Plahotniuc, el încă trage aici sforile, el încă are aici influență asupra deputaților și vedem în cazul Partidului Democrat, dar să ne amintim cum s-a produs această revoluție. Această revoluție s-a produs cu influența externă. De fapt, acei din exterior au tras sforile și au pus la cale acea alianță monstruoasă și s-a schimbat raportul de forțe în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Din secvența audio pe care o auzim acum rulându-se, Plahotniuc le spune colegilor: „Eu mă duc să mă întâlnesc cu ambasadori, cu unii, cu alții, după aia vin și vă spun”. Cu gura lui a recunoscut că decizia nu-i aparține întru totul.

Nicolae Negru: „Da, nu-i aparținea și se știe că Plahotniuc s-a întâlnit și cu Kozak, evident că s-a întâlnit și cu cei din Europa. Este clar acum că, fără implicarea din exterior, nu s-ar fi produs ceea ce s-a produs pe parcursul acestui an.”

Europa Liberă: Putea să fie un război civil pe bune?

Nicolae Negru: „Nu cred că se ajungea la un război civil...”

Europa Liberă: Da, dar vlăjganii care stăteau în fața ministerelor?

Nicolae Negru: „Unii erau tare neputincioși...”

Europa Liberă: Dar săreau cu gura la mine când îi filmam.

Nicolae Negru: „Săreau, e adevărat, dar eu cred că își dădea seama și Plahotniuc, și cei din jurul său că nu se poate merge decât până la o anumită limită. Așa a și fost. Când i s-a spus lui Plahotniuc: „Gata, mai departe nu se poate!”, el a pus coada între vine, cum se spune la noi, și a fugit de aici. Dar uitați-vă că această influență nu s-a terminat încă, fiecare îi trage de sfoară pe cei care i-a legat mai înainte. Ne aflăm într-o stare de impas: guvernarea nu poate să guverneze, nu are această capacitate și vedem lucrul acesta și cred că sunteți de acord cu mine, paradoxal că nici opoziția nu are capacitatea să preia această putere. Și de ce se întâmplă lucrul acesta?

Maia Sandu declara acum o lună și ceva că este dispusă să voteze demiterea Guvernului Chicu chiar cu riscuri, cum s-a exprimat ea, „politice și de imagine”, ca peste un anumit timp ea să-și schimbe declarațiile și să spună că nu mai votează, adică nu-și mai riscă imaginea, așa zice ea, dar putem să spunem și, de fapt, a și recunoscut Igor Grosu, prim-vicepreședinte al partidului, că partenerii din exterior au dorit această schimbare de macaz, au influențat această răzgândire a Maiei Sandu.”

Europa Liberă: Tusk a spus-o cât se poate de clar.

Nicolae Negru: „Tusk a confirmat pur și simplu ceea ce s-a întâmplat. Și ne uităm ce se face în partea astălaltă. Dodon a acaparat toate instituțiile cu excepția Curții Constituționale și lucrul acesta e o excepție care confirmă regula: s-a întâmplat întâmplător, nu de aceea că el n-ar fi vrut și el credea într-un moment că el stăpânește, că Curtea i se subordonează. Vă amintiți, el telefona, voia să clarifice, dădea indicații?”

Europa Liberă: Cu câtă mândrie a spus el că are un general acolo...

Avem impresia că avem acum un Platonoglo împreună cu Dodon care vor să-i asigure realegerea...

Nicolae Negru: „Da, are un general acolo... Și când colo lucrurile nu au mers așa cum se cuvine. Uitați-vă noul procuror general ce face: îl eliberează pe Platon, care are multe cozi neclarificate încă. Și acest Platon dintr-odată zice că „acesta e coruptul, am probe, am audio, am video, am documente”, face o fundație sau un fond, cum s-a exprimat el, antioligarhic și parcă își sincronizează acțiunile cu Dodon. Și Stoianoglo își sincronizează acțiunile cu Dodon. Avem impresia că avem acum un Platonoglo împreună cu Dodon care vor să-i asigure realegerea, să-l protejeze de răzbunare, fiindcă Dodon se află într-o situație foarte vulnerabilă.

Vedem cu această scurgere de informații, el, de fapt, a fost implicat în anularea alegerilor. Anularea alegerilor i-a fost fatală lui Plahotniuc, de aici au zis cei din Occident că nu se mai poate, că asta e esența democrației, anulezi votul alegătorilor, rezultatele alegerilor, gata, am ajuns la capătul drumului.”

Europa Liberă: Deci, în locul justițiarului Șor, care s-a dus și a dat cu subsemnatul împotriva lui Filat, apare justițiarul Platon, care dă cu subsemnatul împotriva lui Plahotniuc?

Nicolae Negru: „Și nu numai lui Plahotniuc, el de-acum zice că acela e vinovat, Candu e vinovat, din întâmplare Candu tocmai îi produce un anumit disconfort în momentul acesta lui Dodon. Și am impresia că dacă Candu se retrage în umbră, atunci au să găsească pe altcineva.”

Europa Liberă: Aici e interesant să dezghiocăm un pic, să tăiem firul în patru? Și vreau tocmai să bobinăm un pic filmul înapoi, să ne amintim: când Pavel Filip a preluat partidul (mai mult de nevoie ca și cum), Candu s-a dat la o parte, a fost o pauză de tăcere, ca după aia să vedem mișcarea asta bruscă a lui Candu, Sîrbu etc. Cum s-a întâmplat, de unde s-a revigorat această „Pro-Moldova”?

Igor Volnițchi: „Atunci, în iunie 2019, Partidul Democrat era puțin speriat, hai să zicem așa cum era, și eu știu acest lucru din discuțiile inclusiv cu mai mulți deputați ai Partidului Democrat...”

Europa Liberă: Spaima de la opoziție a trecut la ei?

Igor Volnițchi: „Este adevărat. Mulți se simțeau foarte vulnerabili, se așteptau la ridicări de imunitate, încă era dl procuror interimar Robu, dacă nu greșesc, și în presă s-a scris că într-o bună zi el urma să vină în parlament să le ridice imunitatea minimum la șase deputați. Atunci, toți erau preocupați nu de soarta Partidului Democrat, ci de securitatea proprie. Unii dintre ei - și o spun în cunoștință de cauză - părăsiseră chiar Republica Moldova și așteptau să vadă cum vor evolua lucrurile, nimănui nu-i trebuia Partidul Democrat. Atunci, funcția de președinte al Partidului Democrat însemna un mare pericol, pentru că ei anticipau că vor fi lovituri în Partidul Democrat și, în primul rând, în cei care vor veni la conducere, nimănui nu-i trebuia. Pavel Filip atunci, într-adevăr, a riscat foarte mult, și-a asumat această funcție...”

Europa Liberă: Răstignire...

Igor Volnițchi: „Da...”

Europa Liberă: Dar nu s-a dezis atunci de Plahotniuc. Țineți minte, cu jumătate de gură? Nici acum nu-i foarte feroce împotriva lui Plahotniuc.

Igor Volnițchi: „Acesta-i și felul de a fi al dlui Filip. Dacă ați observat, chiar și când era prim-ministru, nu prea era el din șefii care să bată cu pumnul în masă. Mai cerea uneori câte ceva, dar în genere este o fire pașnică de felul lui, nu e un lider care poate să se urce pe baricade, e altfel de lider, construiește în tăcere, face ceva...”

Europa Liberă: Dar când e strâns la colț și-i spune: „Te lepezi?”, el nu știe să spună de ce se leapădă. La cea mai recentă apariție în emisiunea Marianei Rață, când a fost întrebat, a spus: „Dați-mi voie să răspund pentru lucrurile mele”. Or, „lucrurile mele” se rezumă la conducerea cabinetului de miniștri, „nu eu am făcut găinăriile”...

Igor Volnițchi: „Este adevărat. Lui Pavel Filip nu i se pot reproșa multe, cel puțin din ce am văzut noi în spațiul public, dlui era axat pe activitatea executivului, i se poate reproșa doar faptul că executivul uneori, dar în ultima perioadă, practic, în fiecare săptămână, avea doar rolul să transpună în viață deciziile pe care le adoptau marțea la Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Așa. Deci a încăput partidul pe mâna unui „om pașnic”, cum ați spus Dvs., și în timpul acesta ceilalți își lingeau rănile, își făceau planuri de viață, ca la un moment dat să...?

Igor Volnițchi: „...înțeleagă că Partidul Democrat poate juca din nou un rol important, mizând pe centrismul deja de decenii pe care îl afișează...

Europa Liberă: ...diacovist.

Igor Volnițchi: „...Da, aruncat atunci pe arena politică încă de Diacov în 1997-1998 și la formarea primei coaliții democratice. Și aici au apărut disensiunile, primele disensiuni. Dacă vă amintiți, în septembrie anul trecut a fost prima dată când președintele Dodon a reproșat Guvernului Sandu că n-ar fi suficient de bun, că, uite, oamenii în teritoriu adresează reproșuri, inclusiv președintelui. Ce susțineți voi acolo? Și democrații au simțit: iată, vine ruptura și noi din nou, folosind centrismul nostru, putem redeveni o forță. Parcă cu justiția nu avem probleme, parcă nu ne-au scos imunitatea, parcă nu avem dosare, e timpul să revenim. Și atunci s-au format trei echipe în cadrul Partidului Democrat și fiecare dintre ele a început să lupte pentru putere în partid. La un moment dat, am impresia, dl Nichiforciuc, despre care se zice că era liderul unuia dintre grupuri, a zis la o emisiune televizată că, uite, Candu i-ar fi propus: Grupul tău mă susține pe mine, în cazul acesta, noi devenim majoritari și preluăm șefia partidului...”

Europa Liberă: Rocadă scurtă...

Igor Volnițchi: „Da, ceva de genul acesta. Adică, grupurile au început să se înțeleagă între ele. Și, până la urmă, putem deduce că s-a înțeles grupul Nichiforciuc cu grupul Filip. Or, noi știm că la un moment dat a fost convocat un Consiliu național, mai mulți oameni din așa-numitul grup Nichiforciuc s-au ales cu funcții de conducere, inclusiv d-lui a devenit vicepreședinte al partidului și imediat după asta dl Candu a început să-și scoată oamenii, a plecat el cu un grup, apoi a început să-i scoată.”

Europa Liberă: Aici îi momentul să vă întreb. Iată acum se vede cât de important este partidul cu organizațiile teritoriale care sunt convocate o dată la Consiliul politic și o dată la congres, dar, de fapt, deciziile le ia vârful, nucleul acesta de la Chișinău. Și iată în momentul acesta există deja un nucleu „Pro-Moldova”, care devine mai important decât nucleul Filip etc.?

Igor Volnițchi: „Da, ei devin într-adevăr, hai să zicem așa, cu mai multă pondere, în fiecare zi ponderea lor crește, ei sunt, dacă nu greșesc, la un pas de a deveni cel mai numeros grup parlamentar după socialiști, la acest moment, dacă nu greșesc, au 14 deputați. Maia Sandu este pe locul doi după socialiști, Partidul Acțiune și Solidaritate cu 15 deputați. Închipuiți-vă că ei mai au încă un deputat, doi, grupul „Pro-Moldova” așa, pe neașteptate, iată că devine a doua forță ca pondere la nivel parlamentar și poate înainta pretenții serioase…”

Europa Liberă: Numeric... Dna Efrosinia Grețu care a ajuns acolo nu cred că o să fie mai vocală decât a fost până acum.

Igor Volnițchi: „Da...”

Europa Liberă: Dar și intelectual, iată, „Pro-Moldova” devine concurențial mai important, eclipsează grupul Filip, cu inițiative, cu maniera de a se comporta? Sigur că nu se compară, dl Filip e într-un fel de concubinaj politic cu socialiștii, n-are cum.

Igor Volnițchi: „Deocamdată. Dar eu admit că la un moment dat și grupul „Pro-Moldova”, și Partidul Democrat ar putea să facă parte dintr-o eventuală coaliție de guvernare. Aici mă refer la scenariile despre care amintisem, dar cât privește capacitatea ambelor grupuri parlamentare ale Partidului Democrat și „Pro-Moldova” de a furniza ceva în plan legislativ sau în plan politic, totuși în grupul „Pro-Moldova”, ca și în Partidul Democrat, au rămas oameni, pe lângă liderii Pavel Filip și Andrian Candu, au rămas oameni care pot produce ceva, același Vlad Cebotari din grupul „Pro-Moldova” sau chiar Sergiu Sîrbu. Ei sunt OK…”

Europa Liberă: Monica Babuc...

Igor Volnițchi: „Monica Babuc, de la Filip sau Alexandru Jizdan, care în domeniul securității și ordinii publice are și el viziunile lui, și are inițiative bune. Totuși au rămas oameni în ambele grupuri care pot furniza ceva și pot…”

Europa Liberă: Deci, „nuca” asta se poate aduna înapoi?

Igor Volnițchi: „Într-un singur partid – nu, categoric, prea departe s-a ajuns.”

Europa Liberă: Dar într-o alianță?

Igor Volnițchi: „Într-o alianță, putem admite.”

Europa Liberă: Să-l întreb și pe Nicolae. Fenomenul acesta al scindării democraților, cum s-a întâmplat asta? Îi pe bani, așa cum spune Filip? Și înțeleg că dl Filip a depus și la procuratură o cerere, așa cel puțin a spus în emisiunea Marianei Rață, că vrea să mobilizeze procuratura să caute cum s-a mituit grupul acesta al transfugilor.

Nicolae Negru: „Pe bani, cum? Adică, cine e cu sacul?”

Europa Liberă: Miami, așa spune.

Nicolae Negru: „Transferul cum se face? Prin sistemul bancar sau…”

Europa Liberă: Să-l întrebăm pe Platon. Platon zice că de aici se ia arenda, se iau procentele de la ceea ce se întâmplă aici și se cară spre ăștia, așa zice Platon.

Nicolae Negru: „Trebuie de demonstrat. Eu cred că mai curând e altceva la mijloc: o anumită relație cu Miami, într-adevăr, dar această relație a fost tot timpul, ea pur și simplu nu a fost folosită, dar acum, când are nevoie Plahotniuc, el poate să tragă de un fir, de celălalt fir. Ați observat că…”

Europa Liberă: Nu, urmând logica lui Igor, eu vreau să vă întreb și pe Dvs.: ce este mai mult în mișcarea asta „Pro-Moldova” - mai multă voință într-adevăr de a face un alt pol concurențial pentru Filip în cadrul centriștilor sau îi apărarea pielii lui Plahotniuc, așa cum sugerează și Diacov, și Filip?

Nicolae Negru: „Bine, apărarea pielii lui Plahotniuc. Dacă, de pildă, el ar pune la cale asta, cum s-ar face?”

Europa Liberă: Prin constituirea unui partid important care să nu dea voie să-l tragă la răspundere.

Nicolae Negru: „Niciun partid nu poate să nu dea voie, dacă numai nu are majoritatea, dacă are majoritatea – da. Nu văd cum ar putea PD-ul, chiar împreună cu acest grup, să aibă majoritatea și să dicteze, să zicem, să facă în așa fel încât procurorul general să fie atent la toate mișcările care se produc în acest partid. Eu cred că ar putea exista o anumită relație obscură între partea rămasă și partea nou-apărută și rolul lor e divers. Prima parte să se afle la putere și să-i influențeze politica lui Dodon, să-l strângă uneori la perete sau să-l înțepe pe Dodon să facă anumite mișcări și, pe de altă parte, să fie aici, în opoziție, și să dirijeze într-un fel această consolidare a opoziției și, eventual, preluarea puterii în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cuvântul „opoziție”. Ce face opoziția în timpul acesta, oricum ai da și prin anticipate trecut parlamentul, el, până la urmă, va fi un puzzle. Pentru a face guvernări funcționale trebuie să existe acest angrenaj, trebuie să existe configurațiile respective. Cât de disponibil este PAS-ul, Platforma DA ca să joncționeze cu Filip, cu „Pro-Moldova”, eventual cu niște aripi democratice ale socialiștilor?

Igor Volnițchi: „Eu zic că la etapa care suntem acum trebuie să înțelegem că ceea ce reprezintă dreapta pro-europeană, fostele componente ale Blocului ACUM au viziuni diferite referitoare la cum trebuie să decurgă lucrurile în continuare.”

Europa Liberă: Viziuni tactice?

Sunt trei componente care justifică, din punct de vedere tactic, ceea ce face dna Sandu...

Igor Volnițchi: „Da, tactice. Și vreau să vă zic că am analizat foarte atent poziționările și ale PAS, și ale PDA, și le înțeleg perfect. Aceste partide, cărora eu, personal, nu o dată în public le-am reproșat că nu atrag suficientă atenție tacticii și poziționării, iată că au evoluat, s-au maturizat foarte mult din acest punct de vedere. Să înțelegem de ce Maia Sandu și-a schimbat acest mesaj. Cred că dacă nu aveam această explozie nouă de cazuri de COVID sau cum îi zice premierul Chicu, acest al doilea val, Moldova e prima în care se manifestă al doilea val al pandemiei, eu cred că dna Sandu ar fi admis un vot comun cu celelalte componente parlamentare de opoziție pentru demiterea Guvernului Chicu. Ce înseamnă să demiți un guvern când avem această nouă explozie epidemică? Ar însemna, în primul rând, să riști să fii acuzată de iresponsabilitate, să fii acuzată de faptul că ai pus interesele politice mai presus decât ale țării.

În al doilea rând, ar însemna să-ți asumi responsabilitate pentru gestionarea inclusiv a situației epidemice odată ce ai dat jos acel guvern. În al treilea rând, ar însemna să-l scoți de sub lovitură pe principalul tău contracandidat în alegerile prezidențiale, Igor Dodon. Iei guvernul lui Igor Dodon, demonstrează că, uite, nu prea ai reușit și tu să faci față situației, îți scazi șansele pentru prezidențiale. Sunt trei componente care justifică, din punct de vedere tactic, ceea ce face dna Sandu.”

Europa Liberă: Și Igor Dodon, când a văzut că i s-a luat majoritatea de sub nas, și el în ultimele declarații spunea: OK, haideți să primim și PDA-ul, și PAS-ul, dar la noi, noi suntem nașii, veniți la noi, facem o altă majoritate. Asta-i maxima concesiune de care e în stare el? Că lui i s-a cerut să-și dea demisia, de fapt, și să provoace anticipatele, și Maia Sandu a spus că este în așteptarea deciziei Curții Constituționale, ca să se pronunțe foarte clar dacă da sau ba.

Igor Volnițchi: „La fel ca și Maia Sandu, și ca și Andrei Năstase, Igor Dodon joacă, și joacă tactic. Igor Dodon încearcă să le taie, să îi limiteze în acțiuni pe cei din Platforma DA și pe cei din Partidul Acțiune și Solidaritate. Unde vă duceți voi cu oamenii lui Șor și cu oamenii lui Plahotniuc, când aveți de ales între ei și o coaliție cu mine, cu atât mai mult că noi am coabitat împreună, bine, au fost niște greșeli, și-a spus cuvântul lipsa de experiență la capitolul coabitare a stângii și dreptei, le întinde o ușoară cursă. Adică și Igor Dodon, ca și Maia Sandu, joacă tactic bine.”

Europa Liberă: Ca până la urmă ei, tacit, să-l accepte pe Chicu așa cum este el sau ce vrea Dodon, de fapt?

Igor Volnițchi: „Este adevărat, Igor Dodon încearcă să-și pregătească terenul pentru viitorul apropiat, atunci când, să admitem, s-ar putea produce un vot comun între toți acei care reprezintă la acest moment opoziția parlamentară. Igor Dodon va avea un argument foarte puternic în alegerile prezidențiale în lupta cu Maia Sandu, dacă după ce i-a întins, i-a făcut această ofertă, că nu pot să-i zic mână de ajutor, Maia Sandu a preferat un vot comun cu Șor și Plahotniuc, spre exemplu.”

Europa Liberă: Deci, mărul otrăvit?

Igor Volnițchi: „Și mai interesant este poziționarea tactică a lui Andrei Năstase și a Platformei DA, această ofertă făcută tuturor: nu vă descurcați, dați-mi mie guvernul. Eu îmi asum responsabilitatea în cadrul unui guvern minoritar, nu fac cu voi coaliții. Andrei Năstase, de asemenea, se poziționează foarte bine. Avem trei lideri: Igor Dodon, Maia Sandu…”

Europa Liberă: Dar Năstase e sinucigaș? Dvs. spuneți că Maia nu vrea să riște…

Igor Volnițchi: „Andrei Năstase nu are ce pierde, Maia Sandu are ce pierde la această etapă. Andrei Năstase este într-o poziție puțin mai delicată decât este Maia Sandu, el trebuie să redevină cel care să poată înainta pretenții: eu sunt cel mai bun reprezentant al dreptei pro-europene pentru…”

Europa Liberă: Un jurnalist de limbă rusă l-a comparat cu «штрафбат»-ul (batalion penal). Ca să iasă din conul de umbră, el trebuie să se ducă în linia întâi și, eventual, să fie rănit și să ia «звёздочка» (steluța). Nicolae, dumneata cum vezi această opoziție, compatibilitățile și cine pe cine joacă acum tactic, cum spune Igor?

Nicolae Negru: „Maia Sandu lasă acest guvern să acționeze în continuare. Acum când noi avem atâtea cazuri de COVID, când se vede că acest guvern…”

Europa Liberă: Urcăm spre platou...

Nicolae Negru: „Urcăm spre platou și dacă ne comparăm cu alte state, chiar state vecine, stăm mult mai prost. Cineva poate spune în felul următor: „Aaa, Maia Sandu nu-și asumă guvernarea, lasă să moară cetățenii Republicii Moldova, lasă să facă guvernul acesta impotent sau neputincios”... Ea, pe de o parte, critică, și critică foarte dur, și vine cu niște propuneri cum să fie îmbunătățită, ce să se facă, șase sau șapte propuneri.”

Europa Liberă: Da, e o listă întreagă, ca și de la „Pro-Moldova”.

Nicolae Negru: „Păi, nu e firesc, dacă vezi că guvernul acesta nu face nimic, nu e firesc să-ți asumi tu această posibilitate? Și ce contează atunci când arde casa care vecin vine cu căldarea cu apă? Ai să zici că nu, tu nu veni, fiindcă în tine eu nu am încredere? Deputații au fost votați de cetățenii Republicii Moldova exact toți cu aceleași drepturi și în afară de asta există și această prezumție a nevinovăției. Noi nu pe legile statului de drept trebuie să ne orientăm?”

Europa Liberă: Dar am să-l citez pe Diacov: „lista de deputați a făcut-o Plahotniuc, el a contat pe o anumită fidelitate; lista de la Șor a făcut-o Șor”...

Nicolae Negru: „Exact același lucru e și la socialiști. Vorbim de Plahotniuc, dar hai să vorbim de liderul Partidului Socialiștilor. De ce nu ar fi un măr otrăvit? Dodon a participat la anularea alegerilor, fără el nu s-ar fi făcut această anulare a alegerilor, a luat bani de la Plahotniuc, „kulioace” și nu numai unul, dar mai multe.”

Europa Liberă: Și tot mai plin „kuliokul”.

Nu știm de ce mărturia lui Șor împotriva lui Filat a funcționat, iar mărturia lui Șor împotriva lui Dodon nu funcționează...

Nicolae Negru: „Da, și plin „kuliokul”. A luat geantă de bani de la Șor. Și Șor a depus mărturie. Apropo, nu știm de ce mărturia lui Șor împotriva lui Filat a funcționat, iar mărturia lui Șor împotriva lui Dodon nu funcționează. Nu mai vorbim că a luat mobilă de la Erdogan pentru profesorii turci de aici, din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Troc, mobilă pe profesori.

Nicolae Negru: „Troc, troc. Cu ce este mai bun Dodon decât Plahotniuc? E adevărat faptul că…”

Europa Liberă: Plahotniuc nu stă în jilț.

Nicolae Negru: „Da. E adevărat că Plahotniuc încearcă să se răzbune pe el, vorba ceea, e firesc, dar cine îl protejează pe Dodon, ce se întâmplă în cazul de față? Aici iese cumva că Maia Sandu este cea care se teme să îl atingă pe Dodon?”

Europa Liberă: În concluzie, în partea dreptei pro-europene Dvs. le sugerați că ar trebui să nu o facă pe pudibonzii?

Nicolae Negru: „Da, asta spun, asta-i lupta politică. Că cineva a alcătuit listele... Ei și ce dacă le-a alcătuit? Le-au votat cetățenii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Din ce au avut...

Nicolae Negru: „Listele la socialiști cine le-a alcătuit - Moscova sau Dodon? Sau Dodon și Moscova? Deci, cu ce sunt mai buni deputații lui Dodon decât deputații lui Candu, de exemplu, sau chiar ai aceluiași Șor? Există vreo dovadă?… Apropo, în raportul Kroll figurează și Tauber, dacă nu mă înșel, dar figurează și Zinaida Greceanîi. Deci, cu Zinaida Greceanîi te-ai cuplat, dar cu Tauber îți displace, nu te cuplezi? Și mai este încă un argument: cine organizează alegerile, cine va număra voturile? Maia Sandu poate să piardă dacă alegerile vor fi organizate de Guvernul Chicu și dacă Dodon va rămâne așa, neatins și neclintit. 2016 nu se compară cu 2020, fiindcă în 2016 și Maia Sandu, și Dodon au venit în această concurență, în această competiție de pe poziții egale, acum unul ocupă funcția de președinte și de-acum știm, asta îi dă un avantaj foarte mare.”

Europa Liberă: Și aici vine întrebarea: tactic cine pe cine joacă? Cine câștigă acum mai mult teren, cine este mai sigur pe picioare?

Nicolae Negru: „Nimeni nu este sigur pe picioare, ar putea fi sigură opoziția, fiindcă parcă înaintează, dar nu are siguranță sau nu are viziune, nu este hotărâtă și cineva încă o trage de sfori.”

Europa Liberă: Obiectivul acesta de dare jos a cabinetului Chicu ar fi obiectivul care să-i dea identitate opoziției?

Nicolae Negru: „Da, i-ar da identitate, ar arăta că opoziția își asumă într-un moment crucial, critic, responsabilitatea, fiindcă aceștia sunt impotenți.”

Europa Liberă: Până la urmă e problema de bani, nu? Deci, cabinetul care va veni, de exemplu, Năstase, el trebuie să cumpere teste, trebuie să cumpere măști.

Nicolae Negru: „Da, da, și cabinetul acesta o să obțină bani din Occident mult mai repede, acesta nu poate obține.”

Europa Liberă: Dar Maia Sandu spune: „dar nouă în Occident ne spun că, dacă ne cuplăm cu Tauber, cum ați folosit Dvs., atunci s-ar putea să se uite chiorâș la noi”.

Nicolae Negru: „Nu știu, n-am auzit eu să spună ea așa ceva. Dar dacă a spus cineva, îi putem reproșa aceluia care spune din Occident exact ce am spus eu: dar cu Greceanîi ne putem cupla? Dar cu Dodon care umblă cu „kulioacele” ne putem cupla? E normal să ne cuplăm cu ei? Și mai este un moment foarte important: dacă noi lăsăm situația să degenereze în felul acesta, ce o să zică cetățenii? Nimănui nu-i pasă, fiecare își face calcule politice. Dacă opoziția se apucă să rezolve această criză – se mai rezolvă încă una. Republica Moldova se află acum sub controlul Federației Ruse și asta își dă seama și Partidul Democrat, el a încercat să facă jocul său acum când Ministerul de Externe a făcut declarația că armata rusă nu se comportă corespunzător în Transnistria, că atrage tineri la aceste jocuri militare. Și Partidul Socialiștilor s-a supărat foarte tare, și cei dimprejurul Partidului Socialiștilor, și cei de la Moscova. Și a spus Ministerul de Externe că trebuie retrase trupele și că trebuie această misiune pacificatoare transformată din una militară în una civilă, și tocmai ceea ce se vorbea mai înainte, și aici…”

Europa Liberă: Deci, Oleg Țulea-democratul a sărit peste cal?

Nicolae Negru: „Da, Oleg Țulea-democratul, a sărit peste cal. Aici am putea vedea o anumită influență și din afară și am putea spune că asta dezgolește într-un fel natura acestui regim, acestui sistem și natura relațiilor dintre PD și PSRM. Deocamdată, PD se află în relații umilitoare de dependență, numai a încercat să-și facă propriul joc, imediat i s-a dat peste cap.”

Europa Liberă: Da, și mai ales fiind vulnerabil cu scurgerea asta, hemoragia asta parlamentară pe care o organizează „Pro-Moldova”. Igor, aceeași întrebare, lupta împotriva lui Chicu, cabinetului Chicu i-ar da energie identitară mai multă opoziției?

Igor Volnițchi: „Poate că da, ar fi un fel de, dacă îmi permiteți așa, o lovitură de imagine pentru președintele Dodon înainte de alegeri, dar aici trebuie să reieșim din ceea ce, mi-a plăcut ce a spus dl Negru la un moment dat, calcule politice. Iată această sintagmă, dacă putem spune astfel, este cea care determină poziționările la moment. Haideți să modelăm două scenarii: să pornim iarăși de la tactică, strategie, poziționare, lucrurile cred că anume astfel trebuie privite. Ce se întâmplă dacă Maia Sandu îl scapă pe Andrei Năstase în funcția de prim-ministru?”

Europa Liberă: Îl lasă în față, de fapt.

Igor Volnițchi: „Da, șansele ei pentru prezidențiale scad dramatic. Ce se întâmplă dacă toate aceste patru componente parlamentare care îl demit pe Chicu, Guvernul Chicu, ajung la un moment dat la concluzia că, uite, trebuie să facem un guvern tehnocrat - nici ție, nici mie, în genere să nu fie niciun exponent al partidelor respective, al acestor patru grupuri parlamentare, ca să nu zicem că cineva e avantajat, că Andrei Năstase este în față, dar scopul nostru este să scoatem resursele administrative de sub Igor Dodon și, să zicem, vine un Ion Sturza care a condus guvernul, care știe cum să facă față, credeți că Maia Sandu sau cei de la Platforma DA ar fi încântați să-l vadă pe Sturza premier pentru câteva luni, mai ales dacă ar avea și unele rezultate?

Multe nu i s-ar putea reproșa, e prea puțin timp pentru a repara ceea ce a făcut Guvernul Chicu, dar mai apare un candidat pentru prezidențiale, un potențial candidat. Să zicem că nu Ion Sturza, să zicem că e, haideți, Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Libere Bălți, am impresia că chiar aici la Dvs., la Europa Liberă, Dodon spunea că ar fi un bun ministru al economiei. Am zis și eu un nume sau, să zicem, dl Corman, fostul președinte al parlamentului, oricare ar veni acum în fruntea guvernului ar reprezenta un pericol pentru toți acei care l-ar vota, în primul rând, nu atât pentru Igor Dodon. El își are electoratul său, e conservat în linii mari și trebuie doar reactivat, el poate primi niște lovituri de imagine, dar marii perdanți ar putea fi tocmai cei care ar putea vota pentru demiterea Guvernului Chicu.”

Europa Liberă: Întrebarea spectatorului care stă acum în fața televizorului sau cu urechea la radio: în momentul în care mor oameni, se îmbolnăvesc, sunt istoviți doctorii, oare nu este cinic să faci aceste calcule politice?

Nicolae Negru: „Să umbli cu calcule politice…”

Igor Volnițchi: „Politicienii niciodată nu vor recunoaște că fac calcule, dar ei le fac.”

Nicolae Negru: „Teama că nu știu ce s-a întâmpla, că cum să demitem guvernul în această pandemie... Guvernul funcționează în continuare, el funcționează, se formează un alt guvern, se schimbă această guvernare, nu-i neapărat să-l pui pe Sturza, Sturza desigur că ar crea o problemă, cum ai pune un elefant într-o…”

Europa Liberă: Aspectul practic ar fi următorul: teama unora, a Maiei inclusiv, este că dăm jos Guvernul Chicu, dar nu putem găsi alt cabinet și rămâne Chicu ca o rață șchioapă pe un termen nedefinit. Există asta?

Nicolae Negru: „Nu cred. Lucrurile se pot aranja de la bun început, adică ei se pot întâlni, se pot înțelege, cum se face și se poate face foarte repede.”

Europa Liberă: Tocmai asta nu pot, așa zice Maia Sandu, că tocmai nu s-a ajuns la aceste înțelegeri, nu ne pornim la bătălie până când nu știm cine vine în loc.

Nicolae Negru: „Păi nu, dacă ea acceptă primul pas, că trebuie să demitem acest guvern, pe urmă se merge la al doilea pas…”

Europa Liberă: Ea a acceptat principalul - Năstase să fie cu cabinetul de miniștri.

Nicolae Negru: „Eu cred că o avantajează să fie Năstase în fruntea cabinetului și șansele ei ar crește în cazul de față. Și această discordie, să zicem așa, între PDA și PAS mie îmi pare că ar dispărea. Există o anumită nemulțumire în mijlocul Partidului Demnitate și Adevăr față de PAS și față de Maia Sandu și această nemulțumire ar dispărea.”

Europa Liberă: Un om din anturajul lui Năstase îmi spunea foarte franc că el a ratat șansa să arate ce poate la modul practic la primărie și acum într-adevăr ar avea nevoie de funcția de prim-ministru măcar pentru câteva luni, să arate că este mai bun decât Filip, că este mai bun eventual decât Maia Sandu, că poate gândi pe termen lung mai bine ca ea, că n-ar sacrifica atât de ușor puterea și, oricât ar fi de cinic, în timp ce mor oamenii și se îmbolnăvesc, ei fac aceste calcule politice, pentru că și după ce se termină pandemia trebuie să trăim, să avem un guvern, să avem un parlament. Și ceea ce promitem noi, sunteți probabil disponibili pentru așa ceva, noi o să fim la balcon în continuare, o să ne uităm la ceea ce se întâmplă în parlament și în jurul parlamentului, pentru că este o ocupație strictamente necesară, pentru că de ceea ce decid oamenii în sala parlamentului depinde viața noastră.

