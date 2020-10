Electoratul își așteaptă liderii, dar aceștia întârzie să apară

Concluzia aparține experților de la Asociația Promo-Lex care au mai constatat că unii candidați au oferit cadouri cu tentă electorală, iar alții nu s-au rușinat să folosească resursele administrative pentru a-și face campanie. Concluziile experților sunt analizate, între altele, în bilanțul politic al săptămânii, realizat de Diana Răileanu:

Una din concluziile experților Asociației Promo-LEX, care monitorizează atât campania electorală, cât și scrutinul din această duminică, e că o bună parte dintre concurenți nu declară cheltuielile reale pe care le au, iar numărul de încălcări crește îngrijorător odată cu apropierea zilei de 1 noiembrie. De asemenea, experții de la Promo-Lex spun că în 20 la sută din birourile de votare din țară, observatorilor le-a fost limitat accesul la listele electorale ce conțin informații despre alegători.

Comentatorul politic Nicolae Negru, de la Ziarul Național, susține că, spre deosebire de scrutinele precedente, în cel din acest an s-a observat un dezinteres vădit printre candidați: „Concurenții electorali parcă nu au depus eforturi mari pentru a ne convinge să-i votăm pe unii sau pe alții. De parcă unii ar fi fost siguri de rezultatele lor. Nu au fost dezbateri între principalele figuri ale acestei campanii. Toți așteptau să vadă cum vor lupta în cadru unor polemici Maia Sandu și Igor Dodon. Ultimul însă s-a eschivat de la discuții”.

Alegătorii... așteaptă pe scenă alți lideri, însă aceștia întârzie

O altă observație a lui Nicolae Negru e că la alegerile prezidențiale din acest an numărul indecișilor surprins în sondaje este îngrijorător de mare. Explicația ar fi în dezamăgirea profundă în politicienii moldoveni care una promit și alta fac odată ajunși la guvernare, spune jurnalistul: „Asta vorbește despre faptul că avem o criză de lideri și de o parte, și de alta a baricadei. Cetățenii R. Moldova, alegătorii nu sunt satisfăcuți de ceea ce ne propune domeniul politic. Ei așteaptă pe scenă alți lideri, însă aceștia întârzie”.

La alegerile de duminică, 1 noiembrie, mai multe organizații internaționale au anunțat că vor renunța să monitorizeze „pe viu” scrutinul, cum e cazul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, sau că au limitat numărul observatorilor pe care îi vor avea pe teren în ziua alegerii, cum a anunțat Rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, pe scurt ENEMO. Acest lucru e cauzat întâi de toate de pandemia COVID-19 care a impus noi condiții de activitate, inclusiv pentru experții electorali. Mai mulți experți susțin că în acest caz, organizațiile neguvernamentale și observatorii din partea partidelor ar trebui să dea dovadă de vigilență sporită în ziua scrutinului.

De altfel, criza sanitară a pus la grea încercare și aleșii locali din țară care, pe lângă faptul că trebuie să organizeze procesul electoral, sunt nevoiți să asigure și respectarea unor norme de siguranță antiepidemică., Viorel Furdui, spune că unii primari s-au pomenit că li se impune o listă de rigori fără să fi fost întrebați în prealabil dacă pot ține pasul:

„Au fost anumite neînțelegeri legate de acele localități în care erau constituite secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Știți că mai multe primării au adoptat decizii care, într-un fel, erau contrare indicațiilor venite de la CEC. S-au găsit, din cîte am înțeles, soluții la toate neînțelegerilor. Unde nu era dorință din partea autorităților locale a intervenit Comisia Electorală Centrală. Și noi am avut un comentariu vizavi de obligarea primăriilor să deschidă secțiile de votare pentru transnistreni. Noi am argumentat că acest lucru poate fi făcut doar în anumite condiții și cu acoperire financiară, or, aceasta este o competență delegată și nu poți să impui dacă nu asiguri condiții. Nu poți pur și simplu să lași tot pe umerii administrației publice locale”.

Pentru a nu declanșa creșterea numărului de îmbolnăviri cu COVID-19, autoritățile au luat un șir de măsuri cum ar fi urne mobile la domiciliu pentru bolnavii și suspecții de Covid-19 și dezinfecția la fiecare două ore a secțiilor de votare din țară sau din afara ei. Alegătorilor li s-a cerut să se prezinte la urne cu un pix și mască. Dacă însă nu le vor avea, le vor primi la secția de vot, a anunțat Comisia Electorală Centrală.