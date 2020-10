Sâmbătă şi în ziua votului este interzisă orice formă de propagandă electorală, a precizat pentru Europa Libera președintele CEC, Dorin Cimil.

Dorin Cimil: „Sâmbătă este ziua tăcerii, a fost reinstituită acea zi prin modificările în legislația electorală, adică nu se face categoric agitație electorală. Sâmbătă preconizăm să avem întâlnire cu candidații electorali, să vorbim despre modul în care a decurs campania electorală, să întrebăm dacă mai sunt și alte informații relevante care urmează a fi discutate, să vedem dacă sunt și tentative de fraudare sau dacă deja au fost fraudate alegerile. Vrem să avem un dialog corect și să ne uităm clar unii în ochii altora.”

Europa Liberă: Duminică, cei opt candidați își pot chema alegătorii la vot?

Dorin Cimil: „Acest fapt s-a regăsit deja într-o hotărâre judecătorească, modul în care vor fi chemați alegătorii la vot iarăși depinde de situația în care se face sau nu campanie electorală, iar în situația în care deja avem o hotărâre de judecată pe cazul Năstase cu referință la alegerile locale în municipiul Chișinău, deja această procedură a fost apreciată de instanțele de judecată.”

Europa Liberă: S-a spus că Andrei Năstase atunci ar fi putut să cheme lumea la vot...

Dorin Cimil: „Exact. Și hotărârea inițială de invalidare a alegerilor pe urmă a fost anulată și s-a venit cu altă motivație, ceea ce înseamnă că acțiunile concurentului electoral de la acea perioadă s-au adeverit a fi corecte.”

Europa Liberă: Cât de onești au fost cei opt concurenți înscriși în cursa prezidențială pentru 1 noiembrie, când e vorba de câți bani au fost cheltuiți?

Dorim ca acești bani să fie cheltuiți corect

Dorin Cimil: „Banii se mai cheltuiesc, noi vedem raportările către Comisia Electorală Centrală în fiecare zi și acumularea unor sume impunătoare la conturile cu regim de fond electoral, noi dorim ca acești bani să fie cheltuiți corect, să fie cheltuiți pentru realizarea programelor electorale și să nu fie admise anumite încălcări la raportarea financiară a acestor bani. Onestitatea deja depinde de corectitudinea declarațiilor sau indicării în declarațiile de avere a acelor averi și interese pentru fiecare concurent electoral. Noi am publicat pe pagina oficială web a CEC-ului declarațiile de avere ale fiecărui concurent electoral cu anumite caracteristici care au fost furnizate de către concurentul electoral sau de către reprezentanții lui în Comisia Electorală Centrală.”

Europa Liberă: Alegătorii votează doar acolo unde au viză de reședință?

Dorin Cimil: „Alegătorii votează preponderent unde au viză de reședință, însă a fost și procedura de prezentare a cererilor de eliberare a certificatelor de vot la locul aflării, care deja s-a încheiat.”

Europa Liberă: Duminică multă lume merge și la biserică. Fețele bisericești au dreptul să facă agitație în favoarea unui sau altui candidat?

Dorin Cimil: „Nu, nu au dreptul să facă această agitație. Chiar am avut și anumite sesizări depuse pe marginea acestui fapt, suntem îngrijorați că sunt tentative în acest sens, dar am și adresat o circulară CEC din 7 octombrie, unde am atenționat și implicarea cultelor religioase în activitatea electorală. Această speță nu a fost soluționată de către parlament urmare a adresării unei adrese din partea Curții Constituționale și noi am decis să o realizăm ca și o circulară, unde să atenționăm despre inadmisibilitatea implicării cultelor religioase în activitatea electorală.”

Europa Liberă: Cât de pregătită este Republica Moldova pentru votul prin corespondență?

Dorin Cimil: „Este vorba de conlucrare pe dimensiunea cu anumite structuri de stat. Mă refer la poștă, mă refer la organele de transport, mă refer la organele aviatice, pentru că condițiile electorale impun ajungerea la destinație a tuturor buletinelor într-o anumită perioadă de timp și dacă se constată că un buletin sau altul nu a ajuns, asta poate duce la invalidarea alegerilor. De aceea este frumos să menționăm că există și metode alternative de exprimare a votului, însă nivelul de organizare a acestui procedeu implică anumite cheltuieli și anumite forțe.”

Europa Liberă: Deci nu ne-ați putea spune cu precizie dacă la următorul scrutin va putea fi aplicat acest vot prin corespondență?

Dorin Cimil: „Dacă ar exista o voință politică clară, acest procedeu și oricare alt procedeu s-ar putea organiza cu ușurință.”

Europa Liberă: Mai urmează să fie modificat Codul electoral?

Dorin Cimil: „Evident că da.”

Europa Liberă: Poate fi îmbunătățit?

Dorin Cimil: „La ziua de azi sau în general?”

Europa Liberă: În general.

Dorin Cimil: „În general este necesar de a se lucra pe toate capitolele Codului electoral. Chiar campania actuală ne-a demonstrat că neclarificarea la timp a unor termeni și a unor noțiuni de bază poate avea un impact enorm asupra întregului proces electoral.”

Europa Liberă: Încălcările trebuie sesizate cui?

Dorin Cimil: „În mod obligatoriu, organelor electorale, biroului electoral și, respectiv, după ierarhia administrativă – Consiliului electoral și CEC-ului.”

Europa Liberă: La secțiile de votare vor fi și polițiști care vor supraveghea?

Dorin Cimil: „Nemijlocit în secțiile de votare nu vor fi polițiști.”

Europa Liberă: În apropierea secțiilor de votare...

Dorin Cimil: „În apropiere evident că se vor găsi persoanele care vor răspunde de ordinea publică și vor avea anumite atribuții de asigurare a ordinii publice.”

Europa Liberă: Buletinele se păstrează de obicei...

Dorin Cimil: „...la instanțele de judecată. În cazul alegerilor prezidențiale, validarea o va face Curtea Constituțională. Ea va dispune soarta juridică a buletinelor de vot după ce va examina demersul și dosarul prezentat de către CEC pentru validare.”

Europa Liberă: Rezultatele finale vor fi anunțate când?

Dorin Cimil: „Noi sperăm ca să procesăm toate procesele-verbale, să fie prezentate la CEC procesele-verbale în original, să facem o examinare a acestor acte care pot sta la baza prezentării raportului de validare și ulterior va fi anunțat scorul final.”

Europa Liberă: În cât timp?

Dorin Cimil: „Conform Codului electoral, în vreo cinci zile.”

Europa Liberă: Și când se află dacă va fi turul doi?

Dorin Cimil: „Imediat ce se anunță scorul pentru primul tur, deja se stabilesc persoanele care au acumulat cele mai multe voturi în ordinea: locul întâi și locul doi și se stabilește, prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale, turul doi de scrutin.”

Europa Liberă: Deci, primele două persoane care obțin cele mai multe sufragii ajung să candideze și să se dueleze în turul doi, care va avea lor pe 15 noiembrie?

Dorin Cimil: „Da, data de 15 noiembrie este preconizată pentru turul doi.”