Fostul șef al cabinetului lui Zelenski, suspectat de spălare de bani

„NABU și SAPO au descoperit un grup organizat implicat în legalizarea a 460 de milioane de hrivne în construcții de lux din apropierea orașului Kiev”, au afirmat cele două instituții într-o declarație pe rețelele de socializare.

„Unul dintre participanți, fostul șef al Biroului președintelui Ucrainei, a fost informat cu privire la suspiciuni”, precizează sursa citată.

Declarația nu l-a numit în mod specific pe Ermak, care a demisionat în noiembrie 2025 după ce autoritățile au efectuat percheziții la biroul său, însă acesta a declarat reporterilor din Kiev că nu va comenta anunțul din 11 mai până la finalizarea completă a anchetei.

Un jurnalist de la „Schemes”, redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL, a relatat că procurorul SAPO, Valentina Hrebeniuk, a fost văzută urcând în mașina lui Ermak pe 11 mai.

Hrebeniuk a rămas acolo aproximativ 10 minute, a adăugat reporterul de la Schemes.

Ermak era considerat unul din cei mai puternici oficiali din Ucraina, dar poziția sa a devenit subiectul multor speculații în toamna anului 2025, după ce Ucraina a fost zguduită de un scandal de corupție, în urma dezvăluirii faptului că fondurile destinate infrastructurii energetice vulnerabile a țării fuseseră deturnate.

Zelenski nu a fost implicat direct în anchetă, dar totuși aceasta a zdruncinat administrația sa, întrucât mai multe persoane influente apropiate lui au fost implicate în schemă.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea președintelui sau a biroului său.

În centrul scandalului se află problema apărării sectorului energetic al Ucrainei, care a fost lovit de Rusia în toiul unei ierni neobișnuit de reci, în timp ce milioane de ucraineni se confruntau cu întreruperi de curent electric și căldură. Scandalul de corupție a contribuit, de asemenea, la neîncrederea față de guvernul lui Zelenski.

Denumită Operațiunea Midas, ancheta s-a concentrat asupra lui Timur Mindici, coproprietar al trupei de comedie Kvartal 95, pe care Zelenski o deținea și el înainte de a deveni președinte. Această afacere a fost un mijloc important prin care Zelenski și-a câștigat popularitatea ca actor și comediant înainte de a intra în politică.

Se pare că Mindici a fugit din țară după ce a fost declarat suspect, iar locul în care se află acum rămâne necunoscut.

Fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, a fost acuzat în februarie de spălare de bani. Halușcenko, numit ulterior ministru al Justiției, a fost reținut pe 15 februarie de către poliția de frontieră în timp ce încerca să iasă din țară cu trenul.

Halușcenko a fost nevoit să demisioneze din funcția de ministru al justiției în noiembrie 2025, pe măsură ce au început să iasă la iveală detalii despre scandal.

Printre alți oficiali guvernamentali care au fost demiși sau acuzați în cadrul acestor dosare se numără fostul viceprim-ministru Oleksii Cernîșov, succesoarea lui Halușcenko, Svitlana Hrînciuk, și alți doi foști miniștri ai energiei.

Zelenski a încercat să reabiliteze reputația Ucrainei, afectată de corupția înrădăcinată în sectorul public, o problemă care a pus sub semnul întrebării ajutorul militar și economic occidental acordat Kievului pe parcursul invaziei rusești la scară largă, care se află acum în al cincilea an.

