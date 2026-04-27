Estonia impune restricții rușilor și belarușilor pe piața imobiliară din 2027, din motive de securitate

Potrivit radioteleviziunii publice din țara membră în NATO și Uniunea Europeană (ERR), noile norme vor permite Estoniei, pentru prima dată, să interzică cetățenilor din țările care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale sau a ordinii publice să achiziționeze proprietăți imobiliare.

Interdicția este prevăzută într-un amendament legislativ care se va aplica și unei persoane juridice, indiferent de sediul acesteia, în cazul în care beneficiarul efectiv al acesteia este o persoană fizică care nu este cetățean al unui stat membru al Spațiului Economic European (UE plus Norvegia, Elveția, Islanda) sau al Regatului Unit.

Ministerul de Interne, care a propus noua legislație, anul acesta, afirmă în expunerea de motive că proiectul este în conformitate cu Constituția Estoniei.

„Măsura planificată constituie o restricție moderată și legitimă care servește unui obiectiv extrem de important — protejarea securității naționale a Estoniei. Drepturile de proprietate nu sunt restricționate retroactiv, iar interdicția nu privează pe nimeni de proprietatea existentă. Orice încălcare a principiului egalității de tratament este justificată, întrucât distincția se bazează pe o amenințare obiectivă la adresa securității, nu pe responsabilitate colectivă”, se menționează în memorandum.

Autorii proiectului de lege afirmă că propunerea este, de asemenea, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, care permite restricții privind libera circulație a capitalurilor din motive de ordine publică și securitate.

„Persoanele fizice vor avea în continuare posibilitatea de a închiria sau de a da în chirie bunuri imobiliare, iar guvernul republicii poate, din motive de importanță națională sau din motive umanitare, să acorde permisiunea de a achiziționa bunuri imobiliare”, se mai menționează în memorandum.

Restricția ar afecta aproximativ 600 de tranzacții pe an și nu se preconizează că va avea un impact semnificativ asupra pieței imobiliare, afirmă autorii proiectului.

Proiectul se inspiră din experiențele Finlandei, Letoniei și Lituaniei, care au înăsprit, la rândul lor, regulile privind achiziționarea de proprietăți de către resortisanții țărilor terțe (Rusia, în primul rând) din motive de securitate.

Se preconizează ca legea estoniană să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

În aprilie 2025, printre proprietarii de imobile din Estonia, țară cu 1,36 milioane de locuitori, se aflau 36.952 de cetățeni ai Federației Ruse și 896 de cetățeni belaruși.

La 9 ianuarie 2026, Estonia avea 7.797 de cetățeni ruși cu permise de ședere temporară și 70.237 cu permise de ședere pe termen lung, precum și 1.476 de cetățeni belaruși cu permise de ședere temporară și 1.190 cu permise de ședere pe termen lung, a informat ERR.

Estonia, care și-a recucerit independența față de Moscova pe fondul dezmembrării URSS, are relații tensionate cu vecina ei Rusia, care o acuză periodic că ar încălca drepturilor rusofonilor de pe teritoriul ei, că îndepărtează nejustificat monumente sovietice etc.

Estonia sprijină ferm Ucraina invadată de Rusia și avertizează frecvent aliații occidentali din NATO că Moscova va rămâne un pericol pentru europeni, care ar trebui să se pregătească să îi facă față inclusiv militar.

