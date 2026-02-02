Declarațiile au fost făcute la Chișinău, luni de Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, la o conferință de presă ținută în compania omologului lor moldovean, Igor Grosu (PAS).

Răspunzând unei întrebări din partea presei, cei trei șefi de parlamente baltice au rememorat experiența propriilor lor țări în parcursul european.

„Noi eram înaintea voastră, am început negocierile mai repede”, le-a spus colegilor săi, mai în glumă, mai în serios, estonianul Hussar, precizând că până la urmă cele trei țări au aderat împreună, alături de altele, în cel mai mare val de extindere UE, din 2004.

Întrebați de Europa Liberă dacă ar fi posibilă o decuplare a Moldovei de Ucraina, cei trei șefi de parlamente baltice au răspuns cam la fel, anume că e nevoie de unitate între țările candidate, amintind că nu e vorba doar de cele două foste republici sovietice, ci și de țări din Balcanii de Vest.

„Aș vrea să spun că din experiența noastră am văzut că drumul nostru spre UE nu a fost simplu - a fost lung și plin de eforturi, a durat 6 ani. Și atunci erau discuții și întrebări dacă o țară sau alta ar trebui să fie prima, dar am decis că împreună ajungem mai repede”, a spus, de exemplu, Daiga Mieriņa din Letonia.

Spicherii baltici au mai spus că important este ca țările candidate să facă reformele necesare, astfel ca negocierile, când vor începe, să meargă repede.

În prezent, negocierile nu se pot deschide din cauza opoziției Ungariei față de candidatura Ucrainei.

Cei trei oficiali baltici au mai spus la Chișinău că țările lor și altele din UE își continuă eforturile de convingere cu țările care se opun - o aluzie transparentă la Ungaria.

Liderii de parlamente baltice s-au declarat pesimiști în legătură cu cererea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, ca UE să-i primească țara printre membri în 2027.

La rândul lui, președintele parlamentului Moldovei, Igor Grosu, a spus că „Moldova și Ucraina merită să aibă deschise negocierile” dar „contează și meritocrația”, progresele individuale ale fiecărei țări în parte.

Președinții parlamentelor baltice se află în vizită la Chișinău în perioada 2-4 februarie.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te