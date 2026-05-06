Evacuări de pe „nava cu hantavirus”, care se va îndrepta spre Insulele Canare. Riscul de epidemie este scăzut (OMS)

„Trei pacienți suspectați de hantavirus tocmai au fost evacuați de pe navă și sunt în drum spre Olanda pentru a primi îngrijiri medicale”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus pe X.

Ceva mai devreme, autoritățile medicale din Africa de Sud au confirmat că „tuplina andină” a hantavirusului, singura din aproape 40 care se transmite de la om la om, a fost confirmată la un pasager evacuat în Africa de Sud de pe navă.

„Testele preliminare arată că, într-adevăr, este vorba de tulpina din Anzi”, a declarat ministrul sănătății din Africa de Sud, Aaron Motsoaledi, în fața unei comisii parlamentare. „Dar, așa cum am spus, vrem să repetăm încă o dată, o astfel de transmitere este foarte rară și are loc doar în urma unui contact foarte strâns între persoane.”

Nava Hondius se află în centrul unei crize sanitare internaționale încă de sâmbătă, când OMS a fost informată că trei pasageri au decedat, cauza presupusă fiind hantavirusul. Această boală rară se transmite de obicei de la rozătoare infectate, în general prin urină, excremente și salivă.

Însă Organizația Mondială a Sănătății a declarat marți că suspectează că au avut loc câteva cazuri rare de transmitere de la om la om între persoanele care au avut contacte „foarte strânse” la bordul navei Hondius.

„Credem că ar putea exista o anumită transmitere de la om la om între persoanele care au avut contacte foarte strânse, de pildă soțul și soția, precum și persoanele care au stat în aceeași cabină”, a declarat pentru jurnaliști la Geneva Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de pregătire și prevenire a epidemiilor și pandemiilor din cadrul OMS.

Pasagerii au început să se îmbolnăvească în urmă cu o lună. O femeie olandeză a decedat în Africa de Sud pe 26 aprilie, după ce a părăsit nava de croazieră în urma decesului soțului său. Alte două persoane sunt încă sub tratament – una în Johannesburg și una în orașul elvețian Zurich.

Ministrul sănătății din Spania a spus că nava respinsă de Capul Verde va naviga spre Insulele Canare odată ce evacuările vor fi finalizate, în timp ce Olanda a anunțat că doi experți în boli infecțioase se îndreaptă spre Capul Verde pentru a se îmbarca pe navă în vederea călătoriei.

Nava, operată de firma olandeză Oceanwide Expeditions, a plecat din Ushuaia, în Argentina, pe 1 aprilie și a fost ancorată în largul Capului Verde de duminică.

OMS a declarat că există două cazuri confirmate și cinci cazuri suspecte de virus.

Autoritățile sud-africane urmăresc aproape 90 de persoane care se aflau în avionul care a transportat o femeie olandeză de 69 de ani decedată la Johannesburg după ce soțul ei, în vârstă de 70 de ani, a murit din cauza virusului pe navă.

Ea părăsise nava la Sfânta Elena, o insulă izolată din Atlanticul de Sud, prezentând „simptome gastrointestinale”, pe 24 aprilie și a decedat la secția de urgențe a unui spital din Johannesburg pe 26 aprilie, după ce starea ei s-a agravat în timpul zborului, a declarat Organizația Mondială a Sănătății.

„Trebuie să știm cine sunt persoanele care au intrat în contact cu această doamnă”, a spus Motsoaledi.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

