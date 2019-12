Exerciții de optimism printre moldoveni. „Mulțumesc și merg înainte. Mi-e dragă țara!” (FOTO/VIDEO)

Când vorbim despre Republica Moldova, de prea multe ori uităm să enumerăm și lucrurile pe care le prețuiesc băștinașii. Deseori se scot în prim-plan problemele: nu a apărut o elită politică; nu este infrastructură; este sărăcie și corupție; pe mulți îi irită că nimic nu merge cum trebuie, stânga se ia de mână cu dreapta și dispar dosare după placul inimii. Cu toate acestea și multe alte rele, Moldova este minunată. Mulți iubesc Republica Moldova pentru tradițiile națiunii, pentru Plugușor, Sorcova, Capra, Dragobete, Mărțișor. Tu de ce iubești Republica Moldova?

Europa Liberă le-a propus localnicilor de la Căușeni un exercițiu de optimism. Măcar acum, la cumpăna dintre ani, se ne gândim la lucrurile care îi fac pe mulți să se simtă bine că sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Ei sunt oameni obișnuiți, patrioți convinși.

– „Iubim Republica Moldova pentru că ne-am născut aici și-i pământul natal, care-i apărat de strămoșii noștri, de buneii noștri și trebuie să prețuim această bucățică de pământ. Pur și simplu lumea și-a pierdut încrederea în guvernanți, în situația de azi, și toți pleacă, inclusiv copiii mei sunt plecați. Și ne pare rău.”

Europa Liberă: Și o să revină?

– „Nu cred. Ne pare rău, fiindcă i-am crescut copii educați, niște copii patrioți, dar copiii pleacă.”

Europa Liberă: Și dacă au plecat, sunt trădători?

– „N-aș spune că-s trădători, pentru că viața i-a adus la așa pas. Trebuie să-și întrețină familiile și-s bucuroși că în țările străine cel puțin lucrează legea în stat și asta pe dânșii îi aranjează. Lucrează legea în stat, copiii se simt la un nivel mai protejat și se simt mult mai bine.”

Europa Liberă: Peste 10, 20 de ani cum ați vrea să arate Republica Moldova și cine face viitorul?

– „Aș vrea s-o văd mai prosperă, s-o văd cu oameni. La noi oamenii sunt foarte buni, sunt oameni muncitori, sunt oameni cu suflet, dar, să vă spun sincer, nu prea văd viitor. De la primii președinți care au fost tot am sperat, am sperat, am sperat și speranța moare. Nu știm cu ce o să se termine. Eu nu văd, de pildă, viitor, adică să se oprească copiii acasă...”

Europa Liberă: Dar viitorul acesta...

– „Iarăși, mă întorc, viitorul nostru depinde anume de statul nostru moldovenesc; iarăși mă întorc la guvernanți și iarăși depinde cum sunt respectați oamenii de guvern.”

Europa Liberă: 2020 va fi un an electoral, va trebui desemnat următorul președinte al Republicii Moldova.

– „Unicul în care am avut încredere a fost guvernul Maiei Sandu. Atât!”

Europa Liberă: Cine ar merita să ajungă președintele Republicii Moldova?

– „Maia Sandu.”

Europa Liberă: Dvs. iubiți Republica Moldova?

– „Eu o iubesc, dar în întregime cu România, pentru că noi am fost un singur stat. Mama mea și tatăl meu niciodată nu s-au dezis de cetățenia României, așa că eu sunt cu românii, și copiii, și nepoții, toți suntem cu românii. Eu am doi copii – unul în Spania și unul în Italia. Și credeți că eu nu le duc dorul?! Dar ce să fac? Trebuie să mă împac și cu asta.”

Europa Liberă: Dar cine sunt patrioți ai Republicii Moldova?

– „Eu nu cred în patrioții ăștia, că am fost cu Roșca patriot, am fost cu Ghimpu, un lipak, un trădător de țară. Ei numai se ascund sub paravanul Unirii, dar n-au fost pentru Unire, căci dacă voiau Unire, nu eram dezbinați, nu eram săraci. Moldovenii noștri vor să trăiască ca nemții, dar să șadă ca rușii.”

Europa Liberă: Cine sunt prietenii și cine sunt dușmanii Republicii Moldova și unde trebuie căutați inamicii – pe interior sau pe exterior?

Moldovenii noștri vor să trăiască ca nemții, dar să șadă ca rușii...

– „Dușmanii? Dușmanii îs pe interior. Doamne, câți îs ei! Chicu ista, primul ministru, aista a fost mâna dreaptă a lui Filip și el azi se face tehnocrat... Care tehnocrat?! Tehnotâlhar, este așa cuvânt? Iaca, ei sunt de aiștia. Eu nu cred într-înșii. Nu cred! Oamenii sunt disperați, oamenii se duc... Eu am fost la fiica mea în Italia și în autocar era o femeie cu șase copii, care pleca în Irlanda pentru totdeauna. Ea spunea că n-are aici viitor, în țara ei, zicea: sunt profesoară și sunt fugărită.”

Europa Liberă: Dar peste 10, peste 20, peste 30 de ani, cum ați vrea să arate Republica Moldova?

– „Ooo! Să fim într-un stat unitar cu România. Eu întotdeauna mă rog. Oamenii nu-s informați. Cel mai mare pericol pentru noi e că noi ședem, așteptăm, suntem inhibați.”

Europa Liberă: Haideți, totuși, pe o notă optimistă să ne spuneți trei lucruri frumoase despre Republica Moldova.

– „Numai cu vinurile astea, noi ne slăvim cu vinurile astea!... Mă crezi mata, că eu sunt producător? Ian uite ce-i aici la mine. Eu am dat poama cu un leu și 20 de bani kilogramul, doamnă! Și ce profit am eu? Iaca unde suntem noi. Noi căutăm dușmanii după hotare... Aceștia-s dușmanii noștri care-și bat joc de noi!”

Europa Liberă: Ce-i doriți Republicii Moldova?

– „Să se trezească și să le măturăm pe toate lepădăturile acestea, să le măturăm și să începem de la început, pentru că noi unde suntem? De unde ne-am pornit?...”

Europa Liberă: Sunt Valentina Ursu. Cum e să iubești Republica Moldova cu bune și cu rele?

– „Moldova este un colț de rai dăruit de la Dumnezeu, fiindcă când împărțea de la Dumnezeu pământul, moldovenilor li s-a dat la urmă bucățica de pământ cu care ne bucurăm toată viața, doar știe toată lumea că Moldova este un colț de rai. Cred că e timpul ca oamenii, patrioți ai Moldovei să-și dea seama pe cine aleg în conducerea republicii.”

Europa Liberă: Dar cine sunt patrioți?

– „Patrioți au rămas numai poporul, ei sunt perișorii cei de la copac, de la rădăcină care hrănesc tulpina, fructul și tot, și în cazul când perișorii dispar – fructele cad de pe copac.”

Europa Liberă: Cine îi dorește cel mai mult bine Republicii Moldova?

– „E o întrebare foarte grea. Cred că noi, cei care suferim, cei care nu avem pensii, cei care nu avem leafă la timp, cei care ni s-au dus copiii din țară, cei care avem dor de nepoți, cred că noi cel mai mult suferim.”

Europa Liberă: Republica Moldova trebuie să-și caute inamicii pe interior sau pe exterior?

Curățenia se face din casă, pe urmă - afară...

– „În interior, curățenia se face din casă, pe urmă - afară.”

Europa Liberă: Și peste 20 de ani, cum vedeți Republica Moldova?

– „Eu văd la timp de doi ani. La anul viitor când vom alege președintele țării, să alegem un președinte măcar aproximativ să fie egal cu batika (tătuca) de la Belarus, să facă ordine în țară.”

Europa Liberă: Așa vreți, un tătuc de acesta care să bată cu pumnul în masă?

– „Dar altfel noi în Moldova nu scăpăm de sărăcie.”

Europa Liberă: Și cine ar merita să ajungă în fruntea țării?

– „Un om căruia nu-i trebuie nimic, care ar putea să se ducă la lucru cu bicicleta, să-l recunoască lumea peste tot. Cui îi trebuie atâta pază, atâta securitate? De ce?”

Europa Liberă: Cum își face el pârtie către președinție, dacă e un om simplu?

– „Să ne aducem aminte Ștefan cel Mare cum și-a făcut pârtie ca să ajungă sus? Prin sinceritate, prin dragostea față de popor, doar noi știm că un tată într-o familie dacă este, atunci familia e normală.”

Europa Liberă: Dvs. vă considerați patriot?

– „Da, de atâta și-s acasă.”

Europa Liberă cu microfonul, aici, la Căușeni. De ce iubiți Republica Moldova?

– „Ca cetățean al acestei republici, îmi iubesc patria mea, îmi iubesc rădăcinile care-mi sunt aici și cred că asta ne motivează în orice clipă să zicem: „Iubesc Moldova!” În genere, în Republica Moldova a rămas ca valoare omul, tezaurul, atât cultural, folcloric, cât și dibăcia noastră, hărnicia, atitudinea noastră față de neam, atitudinea față de alte popoare.”

Europa Liberă: Cine sunt prietenii Republicii Moldova? Cine îi dorește binele Republicii Moldova?

– „Prieteni sunt toți cei care cunosc Republica Moldova pe hartă, cei care intenționează măcar o dată să o viziteze. Prieteni sunt și cei care primesc copiii noștri acolo peste hotare, care primesc conaționalii noștri acolo și muncesc și-i apreciază la justa valoare. Incontestabil nu putem să spunem că Uniunea Europeană nu este prietenul nostru și nu este susținătorul, și nu este principala verigă pe care mizăm noi că ne vom dezvolta în continuare și vom face ca în Republica Moldova să revină democrația, buna guvernare, stima față de om, respectarea drepturilor - și de ce nu? -, dezvoltarea economică, care este acum o paradigmă în dezvoltarea autorității locale.”

Europa Liberă: Dar Republica Moldova are și dușmani? Cine ar fi inamici? Pe interior, pe exterior?

Ne-au dezbinat după partide, ne-au dezbinat după teritorii...

– „Deci, ca și în fiecare om bun și rău, noi avem dușmanul nostru interior. Cum văd dușmanul meu interior – așa văd dușmani pe acei care umblă cu Republica Moldova ca cu o barcă, de la un mal la altul și zdrobind-o de un mal, zdrobind-o de altul nu-și găsesc cursul în care noi să avem o dezvoltare, în care noi să avem o demnitate că ne dezvoltăm – aceștia sunt dușmanii Republicii Moldova care dezbină. Ne-au dezbinat după partide, ne-au dezbinat după teritorii...”

Europa Liberă: Peste zece ani, Moldova va arăta altfel decât Moldova din 2020?

– „Depinde de noi, fiecare în parte, fiindcă noi suntem cei care decidem cine să ne conducă, noi suntem cei care decidem să participăm, să nu participăm și dacă nu participi – n-ai ce aștepta de la alții. Trebuie să conștientizăm că suntem responsabili fiecare de palma de pământ în care îi încape cel puțin piciorul lui și atunci prin asta vom face ca Republica Moldova să fie integră, să fie dezvoltată și să aibă un bun nume în lume.”

Europa Liberă: De ce iubiți Republica Moldova?

– „O iubim pentru că aici m-am născut și vrem să o eliberăm de ciuma roșie, asta e dl Dodon cu clanul ista socialisto-comunist. Ei îs tot aceleași persoane. Noi ne uităm, democrați, toți, asta-i o bandă. Aici la noi președintele raionului îi de la Plahotniuc, fost polițist...”

Europa Liberă: Cine sunt prietenii și cine sunt dușmanii Republicii Moldova?

– „Pe interior și pe exterior, dușmanii noștri sunt separatiștii ăștia care nu se văd. Eu îi văd, tare bine îi cunosc și îi avem tare mulți, care-s contra poporului băștinaș, că eu îs român de origine ucraineană și în ‘92 am apărat cu Grigore Vârtosu, pe care l-a împușcat tot poliția. Cei mai mari dușmani ai noștri sunt poliția, procurorii și judecătorii, și apoi de-amu merg popii. Ne-au desfăcut în două: români și moldoveni, dar noi suntem același popor român.”

Europa Liberă: Peste zece ani cum vedeți viitorul Republicii Moldova?

– „Dacă vom scăpa de sistemul ista banditesc care ne guvernează pe noi – poate o să fie schimbare, dar tot noi putem s-o facem, unindu-ne.”

Europa Liberă: De ce iubiți Republica Moldova?

– „Îi țara mea, țara mea unde m-am născut și îmi place tare mult.”

Europa Liberă: Și de ce un milion a ales străinătatea?

– „Tineretul nu are de muncă, nu fiecare își permite să deschidă întreprindere și… Fabrici și uzine nu se deschid de atâta că armata străină e aici, la 20 de kilometri de la noi, în Tiraspol. Nimeni nu o să-și permită să vină să deschidă aici fabrici și uzine când se află o armată străină, pentru că în orice timp poate să se înceapă un conflict și se fărâmă tot, se distruge tot, de atâta nu vin investitorii străini la noi și tineretul pleacă, n-are de muncă.”

Europa Liberă: Cine-i dorește bine Republicii Moldova și cine nu i-ar dori binele acesta?

– „Uniunea Europeană ne-a dat nouă tare multe ajutoare, și România, și aceeași Americă, ceea ce nu putem spune de ruși, care ne țin cu energia electrică, cu gazul, ne țin în șantaj și îs cele mai mari prețuri la gaz și la energie electrică. Binele vine mai mult de la România, Uniunea Europeană, America, ceea ce nu putem spune de Federația Rusă.”

Europa Liberă: În zece ani, în 20 de ani, cum ați vrea să arate palma asta de pământ și se va deosebi Moldova de peste 20-30 de ani de Moldova de azi?

– „Oamenii moldoveni îs harnici, îs deștepți, unde se duc – fac față, însă noi n-avem norocul de un lider care să conducă oamenii pe drumul cel drept.”

Europa Liberă: 2020 este un an electoral, alegeri prezidențiale urmează să aibă loc, e tocmai momentul potrivit să vă gândiți cine merită să ajungă la cârma țării.

N-avem norocul de un lider care să conducă oamenii pe drumul cel drept...

– „Nu, dacă o să aducă Dodon iară din Transnistria pe bani plătiți cu autocarele cetățeni de acolo ca să voteze și o să facă iarăși mașinațiile celea la alegeri – e clar că are șanse să câștige.”

Europa Liberă: Cine merită să fie la volanul puterii?

– „Maia Sandu ar merita.”

Europa Liberă: Și vă întrebam dacă Moldova de peste zece ani va fi diferită de cea de azi?

– „Depinde cine o să vină la putere. Dacă o să vină iar Dodon la putere, care-i intenția lui să ne țină în gunoiul acesta și în mocirla asta care suntem acum, să nu ne dezvoltăm, să nu avem legături cu Europa, atunci e gata.”

Europa Liberă: Tocmai Igor Dodon a promis să promoveze o politică echilibrată și cu Estul, și cu Vestul și tocmai el spune că vrea să aducă prosperitate în țară.

– „Bun, dar să socotim de câte ori a fost în Europa și de câte ori a fost la Moscova de când el e președinte. Și prim-ministrul, care tot a fost pus de dânsul, numai o câștigat postul de premier și deodată s-a dus la Moscova. Ei trebuie să facă legătură cu partenerii de dezvoltare, unde noi primim ajutoare, unde poate să ne ajute la dezvoltare, dar nu acolo în Rusia. Ce Rusia, ce să ne arate Rusia? Ei singuri n-au ce mânca acolo, numai avioane și tancuri poate să facă, dar altceva Rusia ce?”

Europa Liberă: Spuneți că viitorul țării depinde de cei care conduc Republica Moldova, dar viitorul țării depinde și de simplul cetățean, de cel care poate fi agentul schimbării?

– „Ce putem noi să facem? Noi alegem, noi alegem oamenii care eu socot că-s cinstiți. Iaca am ales-o pe Maia Sandu, pe Năstase, am ales, și ce? O fost dat jos guvernul! Bandiții îs la putere, mai pe scurt! Iaca, o fost furat miliardul, se aude ceva de miliard acum? Nu se aude. Iaca a venit procuror general nou, ce spune el? Spune că nu are dovezi. Cum, măi! Au făcut raportul Kroll, au făcut investigații, v-au dat mură în gură, familiile îs scrise acolo, numai puneți-i în pușcărie și aduceți banii înapoi. S-o făcut ceva? Aici înseamnă că-i implicată toată conducerea de azi, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, toți sunt implicați în furtul miliardului. Când o să fie un procuror independent, o să vină la putere și, în primul rând, să fie schimbată justiția. Dacă se schimbă justiția, o să fie și ordine în țară, și o să meargă spre dezvoltare.”

Europa Liberă: Ziceți și Dvs. de ce iubiți Republica Moldova?

– „Pentru că am crescut aici, de asta o și iubesc. Cu părere de rău, cetățeni îs puțini, cetățenii migrează din țară, în toată ziua câte 100 de oameni pleacă din țară.”

Europa Liberă: Dar cine și ce îi alungă pe cetățeni din Republica Moldova?

De 30 de ani încoace vine o guvernare, dezleagă sacul de promisiuni, vine altă guvernare, iar dezleagă alt sac de promisiuni...

– „Viața, situația în Moldova și politicienii care se ocupă numai cu demagogia și numai cu povești. De 30 de ani încoace vine o guvernare, dezleagă sacul de promisiuni, vine altă guvernare, iar dezleagă alt sac de promisiuni și tot așa la cetățeni le trece viața numai în minciuni.”

Europa Liberă: Politicienii spun că sunt patrioți, că-și iubesc țara, își iubesc neamul, vor să aducă prosperitate națiunii.

– „Politicienii stau acolo pentru interese proprii, atât! Pentru că în orice țară, unde țara e săracă, la guvernare stau politicieni impotenți, pentru că politicienii trebuie să răsufle cu problemele țării. Ei nu răsuflă cu problemele țării, ei răsuflă cu problemele personale, cum să aranjeze într-o funcție sau alta cumătri, nași, fini, frați, surori, nepoți ș.a.m.d. Ei nu-s preocupați de soarta țării, nu le putem spune politicieni la aceștia. Aceștia sunt clovni, circul a plecat, clovnii au rămas!”

Europa Liberă: În următorul deceniu ce viitor poate să aibă Republica Moldova? În 2030 cum vedeți țara?

– „N-are niciun viitor Moldova, democrația în Moldova stă pe patul de moarte și nu prea are viitor, pentru că noi vedem orașele și satele pustii, degrabă o să rămână 101 deputați, o să rămână pensionarii și președintele Dodon.”

Europa Liberă: Anul 2020 va fi un an electoral, va fi ales următorul președinte. Cine merită să ajungă în fruntea Republicii Moldova?

– „Maia Sandu! În rest, nu văd pe nimeni și dacă nu o să ne întindă mâna din exterior, noi din rahat nu ieșim, pentru că politicienii n-au grija asta că…”

Europa Liberă: Dar din exterior cine?

– „Europa, atât, pentru că la Est nu ne putem întoarce, pentru că acolo-i mizerie, atât. Nu mai putem, numai la Europa!”

Europa Liberă: Vă provoc să răspundeți la întrebarea de ce iubiți Republica Moldova.

– „O iubesc, pentru că aici m-am născut, aici îmi sunt rudele, aici sunt rădăcinile noastre. O iubesc că-i aer curat, îi bine. Mie îmi place. Chiar în Biblie scrie: „Să te mulțumești cu ceea ce ai”. Mulțumesc și merg înainte. Mi-e dragă țara!”

Europa Liberă: Cine sunt prietenii și cine sunt dușmanii Republicii Moldova?

– „Dușmanii care au fost aceia și sunt – cei care ne-au ocupat și am fost ocupați tot timpul de Imperiul Rus și care tot ține gheara pe noi și de aceea țara nu poate să prospere, să iasă în lumea europeană. Eu tot timpul am dorit să ajungem să ne unim cu Țara-mamă, cu România. Am acolo soră, am nepoată și când te duci e o altă lume. Au și ei greutăți, dar nu-i ca la noi.”

Europa Liberă: Și peste zece ani, peste 20 de ani, cum ați vrea să arate Republica Moldova?

– „Vreau să fie o țară! Asta-mi doresc cel mai mult.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt. Care ar fi motivele pentru care trebuie iubită Republica Moldova?

– „M-am născut în Căușeni și iubesc Căușeniul, dar nu mai puțin iubesc Republica Moldova. Este patria mea, este țara mea, orice ungheraș îl cunosc și oriunde m-aș duce îmi este drag. Și luați-i chiar și pe cei duși peste hotare, când devin mai bătrâni, ei vor acasă, să meargă pe străzile unde au copilărit, unde le-a fost prima dragoste. Asta este.”

Europa Liberă: Dar unui străin ce i-ați vorbi despre Republica Moldova, dacă ar vrea să ajungă aici?

– „Eu i-aș vorbi despre oamenii care au sufletul mare, sunt primitori numai că să fim mai luptători, am avea o țară foarte înfloritoare.”

Europa Liberă: Care-i cartea de vizită a țării?

– „Tradițiile sunt pe primul plan. Tradițiile moldovenești.”

Europa Liberă: Peste zece ani, cum vedeți viitorul țării?

– „Atunci când o să dăm jos tâlharii și o să dăm jos oamenii cu orgoliu și care vor ei numaidecât să fie, dar nu alții, atunci noi o să avem și trecere la România cum se cade, și Unirea țării.”

Europa Liberă: Dar cine apropie clipa asta?

– „Noi, cetățenii, cei care o să avem siguranță și nu o să ne trădăm pentru un pachet de produse alimentare. Și o să știm că noi mâncăm dintr-o bucățică, rămânem flămânzi jumătate de zi, dar suntem mândri și frumoși cum am fost odată.”

Europa Liberă a ajuns cu microfonul la Căușeni. De ce iubiți Republica Moldova?

– „Pentru că-i țara-mamă și nu poți să n-o iubești pe mama și să nu-ți iubești țara. Toți ar trebui să-și iubească țara și mama, oricum ar fi ea, poate are și clipe grele, și clipe mai puțin grele, dar poporul nostru trăiește astăzi în sărăcie și mi-e rușine de ceea ce se întâmplă la noi în țară, fiindcă umblând prin Europa și văzând cum trăiesc europenii și cum trăiesc la noi, în Moldova, îi trist, îi foarte trist. Noi, moldovenii, ar trebui să trăim cum trăiesc suedezii, cum trăiesc finlandezii, cum trăiesc italienii, noi merităm și pământul acesta merită ca noi să trăim mai bine ca europenii.”

Europa Liberă: Cartea de vizită a Moldovei care e?

Avem unele din cele mai bune pământuri din Europa...

– „Cartea de vizită la noi sunt vinurile și oamenii. Avem unele din cele mai bune pământuri din Europa.”

Europa Liberă: Valentina Ursu mă numesc. Întrebăm cetățenii cât de mult își iubesc ei patria.

– „Doamnă, suntem o mânecă ruptă, când ne uităm la structura Moldovei, asta-i o mânecă ruptă de la Țara-mamă România.”

Europa Liberă: Republica Moldova o iubiți?

– „O iubesc, fiindcă aici am crescut și aici ne sunt rădăcinile neamului nostru, ale tuturor basarabenilor. Educația bună de mic copil am primit-o de la tata și de la părinții mei că suntem români...”

Europa Liberă: Cine-i vrea bine și cine-i vrea mai puțin bine Republicii Moldova?

– „Dușmani avem și în interior, și în exterior îi avem. Cunoaștem foarte bine că și Rusia nu se uită la noi cu ochi buni, și avem ceea ce avem, conducerea care astăzi este manipulată de acolo, de la Kremlin.”

Europa Liberă: Valentina Ursu, am poposit aici, la Căușeni.

– „V-am recunoscut.”

Europa Liberă: Ia ziceți, de ce iubiți Republica Moldova?

– „Iubim Moldova pentru că ne iubim copiii și părinții și în așa mod iubim țara. Țara asta scârțâie din cauza corupției. Corupția și minciuna la noi sunt în capul mesei. Toate nevoile ni se trag de la corupție, sistemul judecătoresc e corupt și asta acestea-s consecințele sărăciei.”

Europa Liberă: Și încotro Moldova? Pe ce cale va merge în continuare?

Țara asta scârțâie din cauza corupției...

– „Depinde de cine va câștiga președinția. Dacă vor câștiga forțele de stânga, suntem în pericol.”

Europa Liberă: Cine ar merita să ajungă în fruntea Republicii Moldova, la cârma țării?

– „Maia Sandu îi ultima speranță. Salvatorul Republicii Moldova ca atare e Maia Sandu, eu nu văd pe altcineva pe nimeni.”

Europa Liberă: Cetățenii pot fi și ei salvatorii națiunii?

– „Noi, în primul rând, suntem salvatorii, cum votăm, așa și trăim.”

– „Poporul a fost lăsat de unul singur să-și rezolve problemele și nu că a fost lăsat de unul singur, dar este furat, jecmănit de toți cei care vin la guvernare.”

Europa Liberă: Dacă s-ar ajunge la o înțelegere politică între autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, Republica Moldova ar părea un stat mai puternic, reîntregindu-se cele două maluri ale Nistrului?

– „Cel puțin ar fi un stat stimat și respectat de țările vecine, dar nu au interesul și nici nu au avut interesul, mă refer la guvernanți, ca să fie reintegrată țara. Cu atât mai mult, cei care sunt astăzi la guvernare. Noi știm poziția președintelui țării față de războiul din Transnistria, față de participanții la războiul din Transnistria. Nu mai vreau să aduc aminte că la monumentele eroilor căzuți pentru independența țării nu l-am văzut niciodată să-și aplece fruntea sau să depună o floare, dar primul lucru pe care l-a făcut s-a dus și a depus flori, și s-a închinat cazacilor, celor care au venit să ne acapareze pământul nostru, celor care au venit cu arma împotriva cetățenilor, împotriva statalității Republicii Moldova.

Dacă să ne mai amintim, așa-numitul „război civil” a fost provocat de către conducerea de pe atunci a Republicii Moldova. Este foarte trist și neadevărat și nu știu ce conducător de țară din toată lumea și-ar permite astfel de declarații față de propriii cetățeni, față de cei care au apărat integritatea în folosul cotropitorilor. Este clar că Transnistria se menține cu forțele Rusiei, inclusiv prin Armata a 14-a, prin diferite finanțări, dotări. Dacă ar pleca Armata a 14-a, cred că lucrurile se vor rezolva cu mult mai repede, dar și alta, atunci când în partea dreaptă a Nistrului situația va fi într-adevăr mai bună și politic, și social, și economic, cetățenii malului stâng vor fi atrași de partea dreaptă a Nistrului, dar atâta timp cât și la noi este haos și neînțelegere, nu prea au la ce veni.”

Europa Liberă: Cum ar putea și ar trebui să arate Republica Moldova în 2030, de exemplu?

– „Am citit recent o postare a unui scriitor rus, Saltîkov-Șcedrin, care spune că „dacă aș adormi și m-aș trezi peste 100 de ani, aș vedea aceeași Rusie – în beție și furturi”. Nu aș vrea ca în 2030 să vedem aceeași Republică Moldova guvernată de oameni care nu-și iubesc țara, nu-și iubesc poporul, oameni care sunt lipsiți de patriotism. Într-adevăr aș vrea să văd o generație nouă cu oameni deștepți, inteligenți și patrioți ai acestui pământ.”

* * *

Au fost voci adunate la Căușeni la intersecția anilor, opinii ale trecătorilor întâlniți ocazional în stradă, pe care i-am provocat să demonstreze că au curajul de a iubi această țară cu bune și rele. Și Sergiu Dărănuță își iubește țara, a revenit de peste hotare, de acolo unde a avut o ședere mai lungă, dar crede că-și poate găsi rostul și acasă. El spune că-și iubește țara nu pentru murdăria din biserică, ci pentru sfințenia din ea, nu pentru cei care o conduc acum, ci pentru cei care pot să o conducă altfel și o vor face.

Sergiu Dărănuță: „Sergiu Dărănuță iubește Moldova și nicidecum statul Republica Moldova. Țara și oamenii sunt o parte pe care eu o ador, nu că o iubesc, și mă regăsesc în acești oameni. Pe când statul, ca și conducerea, organele centrale chiar și locale - mai puțin sau chiar câteodată deloc. Îmi iubesc țara, pentru că m-am născut aici, am crescut aici, părinții și copiii îmi sunt aici. Adică toate aceste rădăcini nu mi-am permis niciodată să le tai, chiar dacă am fost plecat o perioadă peste hotare, m-am străduit...”

Europa Liberă: Cincisprezece ani ai lipsit de acasă?

Sergiu Dărănuță: „Da, în total ar fi 15 ani. Nu m-am regăsit în nicio țară absolut. Am fost în cele mai frumoase țări din lume, cele mai dezvoltate din punct de vedere economic și nu m-am putut regăsi. M-am putut realiza, dar nu am dorit s-o fac, fiindcă totuși am crezut că în țara noastră am putea să avem un conglomerat de personalități care ar putea s-o scoată din mocirla asta în care se află.”

Europa Liberă: Și milionul cel de moldoveni aflați în străinătate ar putea să-ți reproșeze: „Dacă tu nu ai reușit să te înrădăcinezi în altă parte decât Republica Moldova, lasă-ne pe noi în pace, că o ducem bine, că ne simțim bine, că ne-am integrat ușor, că aici am găsit și masă, și casă, și loc de lucru, și lege, și de toate”.

Sergiu Dărănuță: „Niciodată nu am făcut în diaspora propagandă de a se întoarce lumea acasă, dar am fost în contact permanent cu persoanele de acolo, chiar cu persoanele active civic, vorbind politic, persoanele cu afaceri. Credeți-mă că 99 la sută sunt cu gândul acasă și vor să se întoarcă acasă. Problema mai mare e că mai puțin se pune umărul pentru a face ceva, ca să te întorci într-adevăr acasă, ca să aduci din țara unde ești o părticică aici și împreună, cărămidă cu cărămidă, să zidim o țară mai frumoasă și mai convenabilă pentru noi și pentru copiii noștri. Totuși, multă lume o să vină acasă, fiindcă se epuizează energia, se epuizează anii. În străini, noi, spre exemplu, generația mea, plus copiii mei permanent vor fi străini chiar și în țara în care de-acum și-au regăsit un confort sau un locaș sufletesc, poate doar peste ani, peste generații doar aceia se vor socoti, bunăoară, italieni, englezi, americani...”

Europa Liberă: Ziceam că șederea ta a fost în Occident, atât în spațiul Uniunii Europene, cât și peste ocean, în Statele Unite ale Americii. Ce știu străinii despre Republica Moldova și ce le spuneai tu despre patria ta?

Sergiu Dărănuță: „Pentru străini, mai ales peste ocean, este o temă așa, mai delicată, oamenii foarte puține lucruri cunosc despre Republica Moldova, doar care sunt într-o tangență oarecare cu anumiți moldoveni. Dar vreau să vă spun că chiar și peste ocean - și în SUA, și în Canada - sunt persoane (și-s multe!), care din poziția în care se află promovează țara noastră. Să nu uităm de persoanele care au mici afaceri de tipul unui restaurant moldovenesc. Este o promovare a culturii și a bucatelor tradiționale, unde au un service în care lucrează foarte mulți moldoveni și noi suntem foarte capabili de a face lucruri foarte bune, asta referitor la ceea ce ține de peste ocean.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, multă lume cunoaște despre Moldova. Bineînțeles, a început acum trendul acesta de a mai discuta, de a mai promova produsele moldovenești pe piața internațională. Vorbim de bine acum: vinurile, fructele și legumele; în domeniul construcțiilor noi suntem destul de dibaci. Dacă ne întoarcem la lucruri mai deocheate și nu chiar frumoase, ar fi furtul miliardului, care ne-a făcut cunoscuți în întreaga lume. Bunăoară fiind în Congresul SUA, oamenii acolo aveai impresia că cunosc tot, cum s-a furat - și eu sunt sigur că ei cunosc totul - și unde s-au dus banii. Mai departe, Curtea Constituțională cu jocurile astea de-a pisica și șoarecele, care permanent le dă bătaie de cap europenilor, iarăși cred că la nivel de practică internațională sunt cunoscute, adică despre țara aceasta a noastră.”

Europa Liberă: Eu am fost cu microfonul Europei Libere la Căușeni. Apropo, întâmplător sau nu, e o coincidență frumoasă, e tocmai baștina ta.

Sergiu Dărănuță: „Da...”

Europa Liberă: Am discutat cu foarte mulți localnici. Unii dintre ei nu mai au încredere în viitorul Republicii Moldova, alții – ca și tine – dau vina pe clasa politică și spun că marile dezamăgiri pornesc de la politicienii care au promis. Așteptările cetățenilor au fost mari că, în baza promisiunilor, clasa politică poate să aducă bunăstare în țara lor, dar nu s-a întâmplat și această dezamăgire îi face să spună că mai degrabă ar prefera Republica Moldova să se reunească cu România, alții spun că o relație mai bună cu Rusia ar fi în favoarea Republicii Moldova. De ce puțină lume găsește cuvinte de bine la adresa statului Republica Moldova?

Statul Republica Moldova este o corabie în derivă...

Sergiu Dărănuță: „Statul Republica Moldova într-adevăr este o corabie în derivă, ceva semi-eșuat dacă nu eșuat, și asta s-a accentuat mai ales în ultima perioadă de timp. Dacă primii 20 de ani de independență îl puteai identifica ca stat, puteai avea încredere – bine, nici politicienii ceia nu mai erau sfinți, dar cel puțin se încerca ieșirea dintr-o anumită influență, că cel mai mult de Est discutăm –, la momentul de față observăm că intrăm iarăși în orbita intereselor anumitor state vecine și nu prea, și poate asta îi și face pe oameni să fie mai rezervați în a da aprecieri clasei politice. Și plus la asta, suntem mințiți ca popor zilnic, permanent, adică ni se aduce o șopârlă în centrul Chișinăului și când toată lumea este ocupată cu discuția ei, pe la spate se fură un aeroport sau se dă în concesiune în altă parte. Stânga nu știe ce face dreapta și la propriu, și la figurat. Asta îi supără pe oameni mai mult. Mai departe, sunt oportuniști la putere, chiar și în Căușeni. Știm situația chiar cu alegerile din Consiliul raional, cum s-au făcut mișmașuri cu votarea președintelui. Asta și-i dezamăgește pe oameni foarte mult.”

Europa Liberă: Cine-i poate face fericiți pe cetățenii Republicii Moldova, ca să nu mai dea vina pe nimeni?

Sergiu Dărănuță: „Statul Republica Moldova are viitor doar din momentul în care clasa politică sau conducătorii își vor iubi țara, fiindcă întrebarea Dvs. – Cine își iubește țara cu adevărat? – ar trebui adresată primelor persoane în stat: președintelui, primului ministru, la întreaga categorie de demnitari.”

Europa Liberă: Dar ei nu pierd nicio ocazie să spună că țin la palma asta de pământ, cât de mult încearcă să aducă bunăstare, prosperitate.

Sergiu Dărănuță: „Atunci să privească interviurile Valentinei Ursu de la firul ierbii și au să înțeleagă că ceea ce se arată la palat îi cu totul altceva decât se vede în curte, adică sunt lucruri absolut diferite și consilierii când stau în jur și-ți șoptesc că totul este bine, eu cred că trebuie de coborât acolo și de discutat cu oamenii. Întorcându-mă la întrebarea Dvs., este șansă de a trăi în țara aceasta, avem nevoie de o clasă politică nouă, dar absolut nouă, cu oameni necompromiși sau cel puțin curați, care n-au avut tangențe, nu sunt intersectați cu anumite scheme și cu anumiți oameni obscuri sau persoane din anturaje obscure sau servicii străine. Și noi trebuie să fim tot mai buni, adică asta de asemenea e foarte important. Și doar atunci avem șansă.”

Europa Liberă: Dar, în general, cine îi dorește mult bine Republicii Moldova și cetățenilor acestui stat?

Sergiu Dărănuță: „Doar propriii cetățeni și asta doar din perspectiva că, uitându-se la generațiile care vin, înțeleg că statul acesta trebuie să existe cumva, fiindcă nu poți să lași copiii, nepoții într-o incertitudine totală. Doar propriii cetățeni și asta poate e marea noastră greșeală, pentru că noi în loc să punem presiune asupra politicului, asupra statului - că noi avem dreptul, fiindcă noi practic suntem statul - noi ce facem? Luăm valiza și plecăm și înțelegem că, dacă nu ne vom duce noi și nu ne vom face noi, nu ne va face nimeni. Cu părere de rău, unora le iese pe o perioadă mai scurtă, se reîntorc aici și se afirmă, iar pe alții îi pierdem definitiv.”

Europa Liberă: 2020 este anul când iarăși cetățenii vor fi chemați să susțină un alt exercițiu electoral, alegerile prezidențiale. Ce așteptări ai de la 2020? Și cum vezi peste 10, 15, 20 de ani viitorul Republicii Moldova?

Sergiu Dărănuță: „Cel mai constituțional președinte, oricât ar suna de straniu, a fost dl Timofti, fiindcă el absolut s-a ghidat de atribuțiile unui președinte într-o țară cum este Republica Moldova. Ceea ce avem noi la moment este absolut diferit de ceea ce ar trebui să fie. Logic, eu nu ar trebui să am multe așteptări de la alegerile președintelui Republicii Moldova. Asta logic, constituțional vorbind, fiindcă președintele nu are mult spațiu de manevră. Ceea ce avem noi la momentul actul și folosirea tuturor pârghiilor administrative, mediatice și nu doar, eu înțeleg că atunci trebuie să avem niște așteptări foarte mari și trebuie să luptăm pentru poziția de președinte al Republicii Moldova. Eu am favoriții mei în această luptă pentru președinție. Eu sper că vor fi candidați care ar putea să-i facă o concurență acerbă dlui președinte în caz că d-lui va accepta să candideze, dl Dodon, bineînțeles. Cu toate că eu sunt rezervat. Eu cred că și aici va fi o schemă, se va mai pune vreo șopârlă în Piață și opinia publică va fi permanent ocupată cu altceva numai nu cu problemele stringente.”

Europa Liberă: Și despre viitorul Republicii Moldova.

Cetățeanul dacă a plecat și nu mai vine, atunci noi avem probleme la capitol continuității acestui stat...

Sergiu Dărănuță: „Îi doresc doar binele! Eu țării noastre îi doresc prosperitate și întoarcerea cât mai grabnică a cetățenilor plecați acasă. Pentru mine asta este o temă și personală, fiindcă am și eu rude, prieteni plecați și asta este problema de securitate a statului, adică, eu nu știu, noi discutăm despre aeroport, furtul miliardului care, bineînțeles, sunt probleme importante, dar cetățeanul dacă a plecat și nu mai vine, atunci noi avem probleme la capitolul de securitate, de continuitate a acestui stat.”

Europa Liberă: Și pentru că ai rude peste hotare, ei iubesc Republica Moldova precum o iubești tu sau, integrându-se acolo unde se află, iubesc țara care i-a adoptat?

Sergiu Dărănuță: „Cred că iubesc și țara care i-a adoptat totuși. Nu poți să trăiești într-un spațiu nesimpatizându-l, să spun așa, ca să nu folosesc cuvântul „iubire”, dar fiecare persoană iubește țara asta a noastră în felul său. Cineva o iubește stând aici, muncind, plătind impozite, încadrându-se în societatea civilă, în politică, în viața economică, cineva fiind la distanță poate s-o iubească nu mai puțin. Cu părere de rău, nu a avut poate posibilitate, nu a avut cunoștințele necesare, nu a avut pilele necesare să se încadreze în viața acestei țări. Dar asta absolut nu presupune că nu iubește Republica Moldova, așa cum este ea, chiar așa cum este ea.”

Europa Liberă: În familie creșteți și educați doi copii.

Sergiu Dărănuță: „Da.”

Europa Liberă: Cât de mult îi spui fiului că trebuie să-ți iubești Republica Moldova?

Sergiu Dărănuță: „Cu acesta mai mic, la nivel de gângureală doar, că are abia un an. Cu cel mai mare discutăm foarte des subiectul. Vă voi face o confesiune: permanent îl impun să învețe, să-și continue studiile peste hotare, cu ideea de a se reîntoarce și de a munci pentru țara noastră. Și bineînțeles că aici poate sunt puțin egoist și eu, pentru că nu-l vreau poate atât de mult pentru țară, cât pentru noi și pentru bătrânețile noastre, dar înțeleg că doar așa educând copiii, fiecare părinte în parte poate face ceva pentru țara lui, aducându-l de peste hotare, unde a acumulat studiile necesare, experiența necesară, poate banii necesari să vină să investească totul, adică la nivel intelectual, la nivel spiritual, material, dar să investească în țara noastră, fiindcă trăim într-o țară din punct de vedere geografic – foarte bună, din punct de vedere climateric – foarte bună; avem Europa sub coastă, suntem parte a Europei. Ei bine, avem și niște probleme la est, avem și un teritoriu secesionist, dar nu asta este cea mai mare problemă. Important e ca oamenii să vrea să vină să muncească aici.”