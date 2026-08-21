Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Economie

Factorul Ormuz: de la 1 septembrie, moldovenii vor scoate mai mulți bani pentru achitarea facturilor la gaze

Adaugă Europa Liberă ca sursă preferată pe Google
De la 1 septembrie, moldovenii vor scoate din portofel cu peste 40% mai mult pentru facturile la gaz.
De la 1 septembrie, moldovenii vor scoate din portofel cu peste 40% mai mult pentru facturile la gaz.

Dacă până acum pentru 100 m.c. de gaz plăteai 1.442 de lei, după aprobarea a noului tarif la gaze vei plăti cu circa 600 de lei mai mult, pentru aceeași cantitate de gaze consumate.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis vineri o nouă ajustare de tariful pentru gaze, pe fondul creșterii costurilor la gaze pe piața internațională.

„Energocom”, compania de stat care face achiziții și furnizează gaze în Moldova, solicitase un preț de 20,93 lei cu TVA inclus, dar ANRE a stabilit în cele din urmă un tarif de 20,30 lei (TVA inclus).

Fiecare metru cub de gaze va costa, așadar, cu aproape 6 lei mai mult, majorarea fiind de aproape 41% – față de prețul de 14,42 de lei din prezent.

Noul tarif se va reflecta în facturile moldovenilor de la 1 septembrie.

ANRE a aprobat noile prețuri în timp ce în fața clădirii reprezentanții și simpatizanții unor partide de opoziția au protestat față de măsură.

Ei au cerut ANRE să renunțe la creșterea tarifului și au afișat pancarte cu sloganuri pe care scrie „ANRE, nu semna sărăcia”; „Ei ridică mână, noi plătim factura”.

Protest organizat de opoziție în fața ANRE în legătură cu scumpirea tarifelor pentru gazele naturale
Protest organizat de opoziție în fața ANRE în legătură cu scumpirea tarifelor pentru gazele naturale

Cea mai recentă ajustare a tarifului la gaze a avut loc în februarie 2026, când prețul a fost redus de la 16,74 lei la 14,42 lei/m.c., cu TVA inclus.

De ce au crescut acum costurile

„Energocom” și ANRE au spus că majorarea are loc din cauza creșterii prețului de achiziție a gazelor pe piețele internaționale, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz și a războiului din Iran.

„Energocom” prognozase un preț de achiziție de peste 400 de euro pentru mia de metri cubi pentru acest an, însă tendințele și estimările indică un cost de peste 620 de euro per mia de metri cubi, până la sfârșitul anului.

Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a afirmat că măsura a fost luată și pentru ca „Energocom” să mai poată cumpăra gaze pentru sezonul rece al anului.

La rândul său, șeful interimar al „Energocom”, Eugen Buzatu, a accentuat că ajustarea tarifului este rezultatul factorilor externi, „independenți de voința furnizorului.”

Ajustarea de vineri a tarifului este a noua din ultimii ani.

Știrea se actualizează...

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.

  • 16x9 Image

    Eugen Urușciuc

    Lucrez în presă din 1992, după ce am absolvit Facultatea de Jurnalism de la Universitatea de Stat din Moldova. Pe parcurs, am făcut parte din echipele mai multor redacții locale și regionale. Iar în august 2022 m-am alăturat Europei Libere Moldova, unde sunt gazda Podcastului „În esență...” și scriu pe teme din domeniul justiției, economie, politică și drepturile omului.

Pe aceeași temă

XS
SM
MD
LG