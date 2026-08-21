Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis vineri o nouă ajustare de tariful pentru gaze, pe fondul creșterii costurilor la gaze pe piața internațională.

„Energocom”, compania de stat care face achiziții și furnizează gaze în Moldova, solicitase un preț de 20,93 lei cu TVA inclus, dar ANRE a stabilit în cele din urmă un tarif de 20,30 lei (TVA inclus).

Fiecare metru cub de gaze va costa, așadar, cu aproape 6 lei mai mult, majorarea fiind de aproape 41% – față de prețul de 14,42 de lei din prezent.

Noul tarif se va reflecta în facturile moldovenilor de la 1 septembrie.

ANRE a aprobat noile prețuri în timp ce în fața clădirii reprezentanții și simpatizanții unor partide de opoziția au protestat față de măsură.

Ei au cerut ANRE să renunțe la creșterea tarifului și au afișat pancarte cu sloganuri pe care scrie „ANRE, nu semna sărăcia”; „Ei ridică mână, noi plătim factura”.

Cea mai recentă ajustare a tarifului la gaze a avut loc în februarie 2026, când prețul a fost redus de la 16,74 lei la 14,42 lei/m.c., cu TVA inclus.

De ce au crescut acum costurile

„Energocom” și ANRE au spus că majorarea are loc din cauza creșterii prețului de achiziție a gazelor pe piețele internaționale, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz și a războiului din Iran.

„Energocom” prognozase un preț de achiziție de peste 400 de euro pentru mia de metri cubi pentru acest an, însă tendințele și estimările indică un cost de peste 620 de euro per mia de metri cubi, până la sfârșitul anului.

Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a afirmat că măsura a fost luată și pentru ca „Energocom” să mai poată cumpăra gaze pentru sezonul rece al anului.

La rândul său, șeful interimar al „Energocom”, Eugen Buzatu, a accentuat că ajustarea tarifului este rezultatul factorilor externi, „independenți de voința furnizorului.”

Ajustarea de vineri a tarifului este a noua din ultimii ani.

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