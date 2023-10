Familii româno-palestiniene din Gaza: Vrem să fim evacuați cât mai repede. Și pisicile vor să plece de aici!

„Vorbesc cu dumneavoastră din casa unor vecini, e prima noapte când ne-am părăsit casa. Am văzut vecinii din blocul de lângă noi luând-o la fugă și au zis că au fost anunțați că imobilul va fi bombardat. Am luat strictul necesar și am venit aici”, povestește pentru Europa Liberă, în română, doctorul M. (a dorit, din motive de siguranță, să nu îi menționăm numele).

Este medic palestinian, originar din Fâșia Gaza, cu drept de ședere permanentă în România, unde a studiat Medicina în anii '80. Și este căsătorit cu o româncă.

Am reușit să luăm legătura cu el cu greu, după ce am căutat pe internet puncte de legătură, asociații profesionale ale palestinienilor sau recomandări oficiale.

În cele din urmă, am obținut contactul doctorului M.. La apelul de WhatsApp a răspuns o voce amabilă, dar, în același timp, îngrijorată.

„Vrem să fim evacuați cât mai repede, e nesigur și e periculos. Îți poți pierde viața în orice clipă. Începând de sâmbătă am stat doar în casă cu copiii, nu am mai ieșit decât acum, să ne refugiem la vecini, când am auzit că blocul de lângă noi va fi bombardat”, spune soția româncă a doctorului, și ea medic de familie.

Cei doi așteaptă, la fel ca alte peste alte 150 de persoane, evacuarea cât mai rapidă din teritoriul bombardat de armata israeliană, după atacul Hamas.

Familia M. e în localitatea Gaza, din Fâșia Gaza, de la finalul lui august. Medicii au aici o casă și o mulțime rude.

Au plecat împreună cu copiii, fără să creadă că situația va degenera într-atât și erau siguri că vor putea reveni în siguranță în România, în județul Bacău, unde au reședința permanentă.

Războiul i-a blocat acum în Fâșia Gaza, unde atacul declanșat de Hamas sâmbătă a pornit represaliile armatei israeliene, care a lansat deja mai multe bombardamente.

Peste 1.100 de oameni au murit și alți 5.300 au fost răniți deja în Fâșia Gaza, potrivit Ambasadei Palestinei în România.

Dr. M. era la jogging pe malul mării atunci când a izbucnit atacul Hamas, care era previzibil că va declanșa un adevărat război.

„A venit acasă și i-am zis: hai că a început războiul. Nu îi venea să creadă!”, povestește dna M.

Conversația cu cei doi soți are loc pe WhatsApp, semnalul oscilează frecvent și la un moment dat conexiunea cade.

„S-a luat internetul, se întâmplă frecvent, acum și-a revenit”, completează bărbatul.

„Vecinii sunt foarte omenoși, ne-au pregătit un loc de dormit, mâncare am adus și noi de acasă. În casa noastră ne-am făcut provizii, dar acum suntem ca nomazii, cu bagajele după noi.”

Subiectul care revine constant în discuție e evacuarea, pe care o doresc cât mai rapidă.

„Vrem să fim scoși cât mai repede de aici, ținem legătură cu Consulatul României, dar am vrea ca lucrurile să se miște mai rapid. Știm că trebuie ca evacuarea să se facă în comun cu alte țări, am mai trecut prin asta în 2014”, povestește doctorul M..

E înconjurat de oameni de toate cetățeniile, de la americani, la asiatici și europeni.

Și ei așteaptă evacuarea, cum o fac și foarte mulți palestinieni, spune suspinând medicul.

„Și pisicile de pe străzi vor și ele să plece, și cățeii, când aud bombardamentele, ar vrea și ei un convoi de ieșire, dar palestinienii?!”, adaugă bărbatul.

Medic din Palestina: Nu avem buncăre, nimic, stau doar în casă!

Nu a fost simplu nici să luăm legătura cu un alt cetățean român și palestinian, tot medic, Dr. Azmi Meqat. Nici la el acasă, tot în Gaza, internetul nu funcționează minute în șir. La fel și serviciul de voce. Am sunat de câteva ori fără succes. Am lăsat un mesaj pe WhatsApp și medicul ne-a contactat în momentul în care a revenit semnalul.

Dr. Azmi Meqat, medic palestian cu cetățenie română, locuiește permanent în Gaza, impreună cu soția și cei patru copii, care au și ei cetățenia română.

De când a început războiul, stă în apartament. Se trage din toate părțile, povestește. Apa curge doar câteva ore pe zi, iar de astăzi (joi, 12 octombrie), nu mai au curent. Se mai alimentează de la un generator care - spune el - e pe strada lui.

„În primul rând, la noi, în Gaza, nu avem buncăr, nu avem subsoluri, nu avem nimic, deci stăm în apartament. Eu, de când a început războiul sau balamucul în care suntem, stau în bloc sau în casa mea. Este greu, bombardează și pe dreapta, și pe stânga, apa vine și se termină, lumină de astăzi nu mai avem”, povestește el.

A încercat să se ducă la muncă, la spital, dar nu a rezistat. Suferă cu inima.

Chiar de la începutul războiului, a luat legătura cu autoritățile române și a cerut să fie evacuat. Împreună cu soția și cei patru copii.

„Suntem foarte speriați!”, spune doctorul Meqat.

Personalul consular român e în permanentă legătură cu ei dar, în acest moment, nu există soluții să-i scoată de acolo, în condițiile în care Egiptul nu permite deocamdată trecerea graniței.

Ministerul Afacerilor Externe: Facem tot ce putem să evacuăm românii, situația e delicată

Aproximativ 350 de români și membri ai familiilor sunt în atenția autorităților române. Dintre aceștia, 150 de persoane au solicitat evacuarea, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor de Externe (MAE), Radu Filip.

Am contactat inițial consulul de la oficiul de reprezentare al României în teritoriile palestiniene, din Ramallah, Cisiordania, Carmen Mocanu, dar ne-a transmis că doar MAE comunică pe această temă.

„Având în vedere situația de securitate, prin celula de criză a Ministerului de Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare vom depune toate eforturile pentru a identifica cele mai bune soluții pentru evacuarea în condiții de siguranță a cetățenilor români”, spune Radu Filip.

Autoritățile au evacuat deja peste 2.000 de români din Israel, dar în Fâșia Gaza situația de securitate a devenit extrem de dificilă, astfel că românii - fie palestinieni cu cetățenie română, cetățeni de origine română sau copii ai lor - nu au putut fi scoși.

Au fost închise punctele de frontieră, iar unele chiar bombardate, a spus reprezentantul MAE.

„Într-un astfel de context trebuie să ne pregătim extrem de minuțios pentru a nu pune în pericol viața celor pe care vrem să îi salvăm”, a spus Filip.

Întrebat dacă evacuarea românilor va putea fi făcută la pachet doar cu alte state, care doresc și ele să își evacueze cetățenii din Fâșia Gaza, el a spus doar:

„Ne vom folosi de toate mijloacele pe care le avem la dispoziție.”

Câți români sunt în Gaza și ce ocupații au

Potrivit Oficiului României la Ramallah, în Fâșia Gaza trăiesc aproximativ 300 de români cu documente de identitate românești, la care se adaugă circa 700 de cetățeni palestinieni, absolvenți de studii universitare în România.

Conform datelor Sindicatului din Palestina, dintre românii și palestinienii absolvenți de studii în România, 500 de persoane sunt medici, stomatologi și farmaciști, iar alți 150 sunt ingineri.

În Cisiordania (West Bank, în engleză) mai trăiesc alți 300 de români și 700 de cetățeni palestinieni, absolvenți de studii universitare în România.

În Ierusalimul de Est ar fi aproximativ 120 de persoane.

Astfel, comunitatea româno-palestiniană din teritoriile palestiniene - West Bank, Fâșia Gaza și Ierusalimul de Est - include peste 2.000 de români, în special femei căsătorite cu palestinieni, copii din căsătorii mixte și palestinieni care au studiat în România.

Mai exact, aproximativ 600 de cetățeni români cu documente de identitate românești, 1.400 de cetățeni palestinieni absolvenți de studii universitare în România și circa 100 de cetățeni palestinieni din familii mixte

Încă din anii '70, numeroși tineri palestinieni au învățat în universitățile din România, cu precădere în facultăți de medicină și politehnică.

Ca ocupație, absolvenții din România, organizați din 2017 în Asociația Absolvenților de Facultăți și Institute din România, sunt medici, farmaciști, ingineri în construcții și în specializarea petrol și gaze.

Articol preluat de pe Europa Liberă România

Autori: Ovidiu Cornea, Simona Cârlugea