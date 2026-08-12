Fără Kalașnikov, cu tehnică NATO: R. Moldova își va etala armata modernizată de Ziua Independenței

Până acum, la Chișinău au fost organizate șase parade militare, câte una odată la cinci ani. Ceea ce va face însă distinctă defilarea din acest an, din Piața Marii Adunări Naționale, este că autoritățile moldovene vor să arate cât de mult s-a transformat și s-a modernizat Armata Națională în ultimii câțiva ani.

Organizatorul evenimentului, Ministerul Apărării, a anunțat că la parada din 27 august vor participa peste 2.000 de militari ai Armatei Naționale și angajați ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Ministerului Justiției și Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), precum și 150 de veterani ai războiului de pe Nistru din 1992.

Militarii vor veni din garnizoanele Bălți, Cahul, Mărculești și Căușeni. Alături de ei, vor mai mărșălui angajați ai Batalionului cu Destinație Specială „Fulger”, ai Batalionul 22 de Menținere a Păcii „Căștile Albastre” și cursanți ai instituțiilor militare de învățământ.

În pas cadențat, vor trece pe bulevardul Ștefan cel Mare și reprezentanți ai armatelor țărilor partenere ale Republicii Moldova: grupuri port-drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și SUA.

Parada din 2026 va fi prima din istoria Republicii Moldova la care nu vor fi prezentate arme și tehnică militară de fabricație sovietică. Chiar dacă unele unități militare mai au în dotare automate Kalașnikov, acestea nu vor fi expuse la evenimentul din 27 august.

„Tipurile de arme vor reflecta modele noi de armament ușor de infanterie și sisteme de artilerie autopropulsată, achiziționate în procesul ultimilor ani de consolidare a sistemului național de apărare”, a spus Ministerul Apărării într-un răspuns oferit Europei Libere.

Analizând imaginile de la prima repetiție a paradei, care a avut pe 11 august, putem deduce că militarii și reprezentanții structurilor de forță vor purta pe 27 august, în mare parte, arme de producție americană.

La antrenament, au putut fi văzute carabine semiautomate AR-15 – un soi de Kalașnikov american, carabine M4 și puști de asalt M16, la fel, americane. Au mai fost observate carabine SKS – o pușcă semiautomată de origine sovietică, folosită și în scopuri ceremoniale, și puști de asalt Steyr AUG, care se produc în Austria și SUA. Ofițerii vor purta probabil pistoale de tip Glock.

Participanții la parada militară și persoanele care vor fi contribuit la organizarea acesteia vor primi o insignă comemorativă din aur, consacrată evenimentului. Distincția a fost instituită la sfârșitul lunii mai, printr-un decret al președintei Maia Sandu. În iunie, Ministerul Apărării a pornit confecționarea insignelor, prin achiziții publice, alocând pentru asta circa 300.000 de lei.

Unele instituții și-au pregătit ținute noi pentru paradă. Inspectoratul General de Carabinieri al MAI, de exemplu, a comandat echipament în valoare de aproape 184.000 lei. Este vorba de berete de fetru (24.166 de lei); tunici și pantaloni (145.833 lei) și mănuși din tricot de bumbac (13.750 lei).

Parada va fi condusă de un proaspăt general

Comandantul paradei militare din 27 august va fi Ion Ojog. Acesta a fost avansat pe 7 august, prin decret prezidențial, de la gradul de colonel la cel de general de brigadă. El completează lista celor peste 90 de generali produși în cei 35 de ani de Independență a R. Moldova.

Ion Ojog are 42 de ani și a făcut studii militare în Occident. Din iunie 2026, ocupă funcția de adjunct al șefului Marelui Stat Major, fiind responsabil de operații și instruire. Anterior, a comandat o unitate militară din Bălți și Batalionul cu Destinație Specială „Fulger”.

Tehnică la standardele NATO

La paradă vor fi implicate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. Potrivit Ministerului Apărării, acestea vor reflecta achizițiile militare ultimilor ani din bugetul național de apărare și cele pe linia programelor de asistență externă.

Vor putea fi văzute elemente ale sistemelor de monitorizare și protecție a spațiului aerian național, instalații antiaeriene, sisteme de artilerie autopropulsat și vehicule militare cu destinație specială aflate în dotarea Armatei Naționale, a precizat ministerul pentru Europa Liberă.

În cele câteva imagini publicate de Ministerul Apărării odată cu anunțul pregătirilor de paradă se văd Humvee – vehicule militare 4x4 de producție americană, care pot fi dotate cu mitraliere grele, lansatoare de grenade sau rachete antitanc, și transportatoare blindate Piranha, cel mai probabil, cele donate R. Moldova de guvernul german. Cele din urmă pot fi dotate cu diverse tipuri de mitraliere și cu sisteme de artilerie.

Ministerul mai sugerează că la paradă vor fi prezentate și sisteme de artilerie autopropulsate ATMOS, despre care Europa Liberă a scris în toamna anului trecut.

Defilarea va fi completată de camioane logistice Mercedes-Benz Arocs, diverse furgonete și camionete militare.

O sărbătoare de milioane... de lei

Nu este exclus ca Ministerul Apărării să scoată la paradă și mortiere autopropulsate „Scorpion” de producție americană. Despre acestea Europa Liberă a scris la finele anului trecut, când în dotarea Armatei Naționale intraseră cel puțin 20 de astfel de unități. La fel, s-ar putea să fi prezentate sisteme antiaeriene MR-2 Viktor , care pot fi folosite la doborârea dronelor și nu doar.

Nu este însă clar dacă la parada din 27 august va fi prezentat radarul mobil Ground Master 200, cumpărat de R. Moldova în 2023. Acesta poate detecta ținte aeriene pe o rază de 250 de kilometri în regim de supraveghere și până la 100 de kilometri în regim de luptă, precum și obiecte aflate la o înălțime de până la 24 de km.

Guvernul a anunțat anterior că pentru programul de acțiuni consacrate celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, cu genericul „Independența care ne unește”, a prevăzut un buget de circa 10 milioane de lei (circa 500.000 de euro).

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