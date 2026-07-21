Fierbere la Bologna, după moartea unui bărbat imobilizat de polițiști

„Este esențial ca orice responsabilități să fie stabilite cu cea mai mare rigoare. Adevărul ‌trebuie căutat cu minuțiozitate, fără prejudecăți și fără indulgență față de nimeni”, a scris Meloni pe X.

Premierul de dreapta a denunțat, de asemenea, violențele împotriva poliției în timpul unei manifestații din centrul orașului Bologna, luni seara, care, potrivit sindicatului polițiștilor COISP, s-au soldat cu rănirea a 56 de polițiști.

Demonstrația a degenerat în violențe când un grup de tineri, despre care rudele decedatului spun că nu au nimic de-a face cu el și cu moartea lui, a aruncat petarde, sticle și scaune către polițiști, care au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri de apă.

„Cei care au ales să folosească acest incident ca pretext pentru a devasta orașul, a ataca ofițerii și a răspândi violența... nu căutau adevărul: căutau confruntarea”, a declarat Meloni.

„Ca un câine”

Abderrahim Fakir, un bărbat de 42 de ani originar din Maroc, care s-a mutat în Italia la vârsta de cinci ani, a murit duminică la Bologna în timp ce era imobilizat cu forța de doi polițiști, potrivit unui videoclip filmat de un localnic, de la fereastră, și difuzat în mass-media italiană.

Poliția a fost chemată de locuitori care s-au plâns că un bărbat se comportă agresiv și atacă mașini parcate.

Conform relatărilor din presă, polițiștii au chemat serviciile de urgență după ce au ajuns în cartierul Pilastro, din nord-estul orașului, puțin după amiază, când temperaturile depășeau 35 de grade.

Motivele stării agitate a lui Fakir încă nu sunt limpezi.

Polițiștii au încercat să-l calmeze pe Fakir înainte de a folosi spray cu piper și de a-l imobiliza în timp ce încercau să-i pună cătușele, după ce acesta a reacționat agresiv.

În înregistrarea video, Fakir – care, potrivit relatărilor, suferea de probleme cardiace și astm – strigă în repetate rânduri „Aiuto, aiuto, basta!” („Ajutor, ajutor, ajunge!”) în timp ce polițiștii îl țin la pământ, iar personalul ambulanței privește.

După ce Fakir încetează să se mai miște, polițiștii îi leagă gleznele una de cealaltă.

Abia după câteva momente, polițiștii și personalul ambulanței îi verifică semnele vitale, se vede în înregistrare.

„Nu poți muri așa”, a declarat sora lui Fakir, Khadija, pentru cotidianul „Corriere della Sera”.

„Poliția trebuie să ne protejeze. Dacă cineva este agitat, trebuie să-l liniștești... nu să-l omori ca pe un câine”, a spus ea.

Procurorii din Bologna au deschis o anchetă și au solicitat înregistrările camerelor corporale ale polițiștilor.

„Au fost două piețe la Bologna”

Rudele lui Fakir și autoritățile locale de la Bologna, un oraș universitar care votează tradițional cu partidele de stânga, au spus că violențele de luni nu au avut nimic de-a face cu protestul lor împotriva violenței polițienești.

„Ieri, Bologna a avut două piețe. Piața Nettuno reprezintă Bologna. Au fost mii de oameni care s-au adunat pașnic și spontan, pentru a-și exprima solidaritatea cu familia lui Abderrahim Fakir. Piața Roosevelt și confruntările, în schimb, nu reprezintă Bologna. Cine crede că poate răspunde la violență cu violență se exclude din statul de drept. Și, prin urmare, se exclude din comunitatea noastră democratică”.

Declarația aparține primarului Matteo Lepore și apare într-o scrisoare deschisă adresată locuitorilor orașului, după confruntări.

„Mulțumiri pentru un act inuman”

Moartea lui Fakir și protestul de luni au divizat din nou scena politică italiană.

Ministrul de Interne Matteo Piantedosi, politician de dreapta originar din Bologna, a declarat pentru postul de televiziune de stat Rai1: „Oricine face remarci jignitoare la adresa poliției demonstrează că nu are încredere nici în forțele noastre de ordine, nici în sistemul nostru judiciar (și) ar trebui să analizeze ce s-a întâmplat.”

Viceprim-ministrul italian, politicianul de extremă dreapta Matteo Salvini, a apărat, de asemenea, poliția, în timp ce Galeazzo Bignami, șeful grupului parlamentar al partidului „Frații Italiei” al prim-ministrului Giorgia Meloni din Camera Deputaților, a lăudat „conduita profesională” a oamenilor legii.

Senatoarea Ilaria Cucchi, al cărei frate a murit în arest în 2009, a declarat însă pentru AFP că este revoltată de „solidaritatea și mulțumirile” exprimate față de poliție după un astfel de „act inuman”.

Cucchi, membră a partidului de opoziție Alianța Verzilor și Stângii (AVS), a criticat-o dur pe Meloni și guvernul ei de coaliție, afirmând că „politicile lor impregnate de ură și rasism” au favorizat un climat de violență.

Francesco Boccia, șeful Partidului Democrat (PD) de centru-stânga din Senat, a declarat pentru cotidianul „La Repubblica” că „dacă dreapta dorește să importe modelul ICE, aceasta nu este țara potrivită pentru asta. Avem anticorpi democratici”.

ICE este poliția anti-migrație din SUA, care a căpătat mult mai multă vizibilitate de când a revenit la Casa Albă Donald Trump.

Avocata Barbara Spinelli a declarat agenției de știri ANSA că l-a întâlnit pe Fakir anul trecut, când acesta a depus cererea de reînnoire a permisului de ședere.

Era „o persoană foarte amabilă, cu o bună educație, un om respectuos”, care se afla legal în Italia, dar care își făcea griji că ar putea fi expulzat.

„I-am spus: «Suntem în Italia, o țară democratică. Aici, poliția respectă regulile’”, a spus ea.

„Nu știu dacă voi mai îndrăzni vreodată să spun cuiva că nu trebuie să-i fie frică”, a adăugat avocata.

În presa internațională, moartea lui Fakir a prilejuit comparații cu un deces produs în condiții similare la Minneapolis (SUA) în 2020, al afro-americanului George Floyd, urmat de proteste îndelungate sub sloganul Black Lives Matter (Viețile negre contează).

Scris cu informații de la Reuters, AFP și ANSA

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