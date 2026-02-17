„Tatăl nostru a fost un lider servitor – nu numai pentru familia noastră, ci și pentru cei oprimați, cei fără voce și cei neglijați din întreaga lume”, a declarat familia Jackson.

Jackson, un orator inspirat și locuitor de lungă durată al orașului Chicago, a fost diagnosticat cu boala Parkinson în 2017.

El a militat pentru drepturile afro-americanilor și ale altor comunități marginalizate încă din perioada turbulentă a mișcării pentru drepturi civile din anii 1960, condusă de mentorul său Martin Luther King Jr., un pastor baptist și activist social proeminent.

El era alături de King în Memphis în 1968, când liderul mișcării pentru drepturile civile a fost asasinat; a plâns în mod deschis în mulțime când Barack Obama și-a sărbătorit victoria în alegerile prezidențiale din 2008; și a fost alături de familia lui George Floyd în 2021, după ce un fost polițist a fost condamnat de instanță pentru uciderea bărbatului de culoare neînarmat.

„Electoratul meu este format din cei disperați, cei condamnați, cei dezmoșteniți, cei disprețuiți și cei disprețuiți”, a declarat Jackson la Convenția Națională Democrată din 1984.

Jackson a trecut prin numeroase controverse, dar a rămas timp de decenii o figură proeminentă a mișcării pentru drepturile civile din America.

A candidat la nominalizarea democrată pentru președinție în 1984 și 1988, atrăgând votanții afro-americani și mulți liberali albi în campanii neașteptat de puternice, dar nu a reușit să devină primul candidat afro-american al unui partid major la Casa Albă. În cele din urmă, nu a deținut niciodată o funcție electivă.

Jackson a fondat grupurile pentru drepturile civile Operation PUSH și National Rainbow Coalition, cu sediul în Chicago, și a fost trimisul special al președintelui democrat Bill Clinton în Africa în anii 1990. El a jucat, de asemenea, un rol important în eliberarea unui număr de americani și a altor persoane reținute în străinătate, în țări precum Siria, Cuba, Irak și Serbia.

Redactat cu informații de la Reuters și AFP.

