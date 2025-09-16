Un idol al marelui ecran, Robert Redford, a murit la 89 de ani

Redford a murit în somn și nu a fost precizată cauza exactă a decesului, potrivit unei declarații a lui Cindi Berger, directoarea executivă a agenției de publicitate Rogers & Cowan PMK, conform ziarului.

Considerat inițial „doar încă un blond californian” - scrie Associated Press - Redford a devenit grație farmecului și aspectului fizic unul dintre cei mai profitabili actori de rol principal din branșă timp de jumătate de secol și una dintre cele mai recunoscute și îndrăgite vedete de cinema din lume.

Redford a făcut inimile să bată mai repede în roluri romantice precum „Out of Africa”, s-a implicat în politică în „The Candidate” și „All the President's Men” și și-a „distrus” imaginea de băiat de aur în roluri precum cel al fostului campion de rodeo alcoolic din „The Electric Horseman” și al milionarului de vârstă mijlocie care oferă bani pentru sex în „Indecent Proposal”.

A folosit milioanele câștigate pentru a lansa Institutul și Festivalul Sundance în anii 1970, promovând filmele independente cu mult înainte ca ele să devină o modă.

Nu a câștigat niciodată Oscarul pentru cel mai bun actor, dar prima sa apariție ca regizor – drama familială din 1980 „Ordinary People” – a câștigat Oscarurile pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

Totuși, el a rămas cel mai cunoscut pentru cele două filme timpurii pe care le-a realizat împreună cu Paul Newman – westernul din 1969 „Butch Cassidy and the Sundance Kid” și „The Sting” (1973), ambele devenind clasice.

O persoană extrem de rezervată, la începutul anilor 1970 el a cumpărat un teren în îndepărtatul stat Utah, retrăgându-și acolo familia, și s-a bucurat de un nivel de intimitate neobișnuit în lumea superstarurilor. A fost căsătorit cu prima sa soție timp de peste 25 de ani, înainte de a divorța în 1985. În 2009, s-a căsătorit pentru a doua oară, cu artista germană și partenera sa de lungă durată, Sibylle Szaggars.

Redford și-a folosit statutul de vedetă pentru a găsi proiecte cinematografice provocatoare și pentru a susține în mod discret cauze ecologice, precum Consiliul pentru Apărarea Resurselor Naturale și Federația Națională pentru Fauna Sălbatica.

Deși nu a manifestat niciodată interesul de a intra în politică, el a susținut adesea puncte de vedere liberale. Într-un interviu din 2017, în timpul președinției lui Donald Trump, el a declarat revistei Esquire că „politica se află într-un moment foarte întunecat” și că Trump ar trebui „să demisioneze pentru binele nostru”.

